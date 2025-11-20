Логотип РИА URA.RU
Тульскую область атаковали украинские дроны

20 ноября 2025 в 08:00
Семь украинских дронов уничтожено над Тульской областью

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночью 20 ноября 2025 года подразделения ПВО Минобороны России уничтожили семь украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. 

«Ночью были уничтожены семь украинских беспилотников», — написал губернатор в своем telegram-канале. Пострадавших нет, повреждения зданий и инфраструктуры не зафиксированы.

