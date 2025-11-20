Боевики ВСУ пытались подорвать российских солдат при помощи пачки Marlboro

Проверка подтвердила, что предмет был смертельной ловушкой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военнослужащие обнаружили замаскированное взрывное устройство В Днепропетровской области при зачистке населенного пункта Гай. Взрывчатка была спрятана в пачке сигарет Marlboro. Об этом рассказал военный группировки войск «Восток» с позывным «Моряк».

«Зашли в блиндаж: на столе лежит пачка сигарет Marlboro. Оказалось, что это самодельное взрывное устройство. В столе была проделана дырка, из нее выходил тросик, уходящий под стол » — поделился солдат. Его слова передает РИА Новости. Военный добавил, что если бы кто-то поднял пачку, то сразу бы произошло замыкание и взрыв.