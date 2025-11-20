Нацист Гунько, выдачи которого добивается Москва, живет в канадском Норт-Бее
Нацист продолжает жить в Канаде, где из-за него случился мировой скандал
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Бывший военнослужащий дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько живет в канадском городе Норт-Бей, несмотря на запрос Москвы о его выдачи. Россия его обвиняет в причастности к убийству как минимум 500 граждан СССР. О его местонахождение выяснили СМИ в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.
«Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину» — пишет РИА Новости. Однако Оттава отказалась выдать Гунько
Гунько и его семья активно участвуют в общественной жизни, ранее они появлялись на проукраинских акциях. В марте украинская католическая церковь опубликовала фотографии празднования его 100-летия.
Ранее Гунько оказался в центре скандала: в 2023 году его приветствовали в парламенте Канады. Все это произошло еще и на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского. В итоге скандал привел к тому, что спикер палаты общин Энтони Роты ушел в отставку, а тогдашнему премьеру Джастину Трюдо пришлось извиняться. МИД РФ назвал произошедшее восхвалением нациста и осудил позицию канадских властей.
