Нацист Гунько, выдачи которого добивается Москва, живет в канадском Норт-Бее

Бывший военнослужащий дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько живет в канадском городе Норт-Бей, несмотря на запрос Москвы о его выдачи. Россия его обвиняет в причастности к убийству как минимум 500 граждан СССР. О его местонахождение выяснили СМИ в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.

«Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину» — пишет РИА Новости. Однако Оттава отказалась выдать Гунько

Гунько и его семья активно участвуют в общественной жизни, ранее они появлялись на проукраинских акциях. В марте украинская католическая церковь опубликовала фотографии празднования его 100-летия.

