В Пулково «оживили» простаивавшую иностранную технику

Иностранную технику, используемую для обслуживания аэродромов, которая в Пулково стояла два года, «оживили». Речь идет про иностранные машины для обработки самолетов от обледенения и трапы, а также IT-оборудование аэропорта почти полностью заменили на отечественное. Об этом рассказал гендиректор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

«Мы „взламывать“ (IT-системы техники — прим. URA.RU) начали полтора года назад. Сейчас все доломали, и сейчас все работает очень хорошо. […] Как ни странно, но подправленные „мозги“ с русским характером лучше работают зимой», — заявил Сергеев. Его слова передает РБК.

Сергеев также рассказал, что европейскую технику при необходимости можно доставлять «окольными путями», однако ее стоимость выросла примерно на 40%. Вместе с тем на рынке появились китайские аналоги — от простых до высококачественных. Гендиректор уточнил, что IT-оборудование аэропорта за год почти полностью заменили на отечественное.

