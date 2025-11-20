Двадцать зарубежных брендов намерены прийти в Россию в 2026 году

На российский рынок до конца года могут выйти два крупных азиатских бренда одежды Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Около 20 зарубежных брендов планируют выйти на российский рынок в 2026 году. Об этом сообщила вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева на выставке-форуме Mallpic.

«Количество новых зарубежных брендов плюс-минус останется то же, глобально не поменяется. Около 20 брендов», — заявила Кермедчиева РИА Новости. Она подчеркнула, что интерес к российскому рынку проявляют в основном азиатские бренды.

По итогам 2025 года в России ожидается появление 24 новых иностранных брендов. Есть вероятность, что до конца года на рынок выйдут еще два крупных фешен-ритейлера нижнего ценового сегмента из Азии. При этом, по мнению вице-президента СТЦ, возвращения ушедших западных брендов стоит ждать не раньше 2029 года.

Продолжение после рекламы