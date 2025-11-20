Двадцать зарубежных брендов намерены прийти в Россию в 2026 году
На российский рынок до конца года могут выйти два крупных азиатских бренда одежды
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Около 20 зарубежных брендов планируют выйти на российский рынок в 2026 году. Об этом сообщила вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева на выставке-форуме Mallpic.
«Количество новых зарубежных брендов плюс-минус останется то же, глобально не поменяется. Около 20 брендов», — заявила Кермедчиева РИА Новости. Она подчеркнула, что интерес к российскому рынку проявляют в основном азиатские бренды.
По итогам 2025 года в России ожидается появление 24 новых иностранных брендов. Есть вероятность, что до конца года на рынок выйдут еще два крупных фешен-ритейлера нижнего ценового сегмента из Азии. При этом, по мнению вице-президента СТЦ, возвращения ушедших западных брендов стоит ждать не раньше 2029 года.
В России продолжают обсуждать возможное возвращение иностранных брендов одежды. По данным IBC Real Estate, в 2025 году количество международных брендов на российском рынке сократилось почти вдвое по сравнению с 2024 годом. За три квартала в РФ появились десять новых международных брендов: три из Италии (De»Longi, Doucal's, Kappa), два из Китая (Luisa Wang, Semir), а также Gaissina (Казахстан), Guess Jeans (США), Les Benjamins (Турция), MUA (Белоруссия), PDPaola (Испания). До конца года планируется открытие магазинов двух китайских брендов — Beau Today (обувь) и Roborock (техника и электроника).
- марк20 ноября 2025 08:16Мы еще посмотрим кого принять, за четыре года столько прочитали уже про желающих!