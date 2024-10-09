Как Жога победил в аппаратной борьбе за пост полпреда УрФО

Стали известны подробности назначения Артема Жоги на пост полпреда УрФО. Герой ДНР был не единственным кандидатом на это место. По данным источников URA.RU, рассматривались председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин и губернатор Магаданской области Сергей Носов. Почему выбор пал на Жогу и какую роль в назначении сыграл бывший полпред и врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев — читайте в материале URA.RU.
Недавнее назначение Жоги стало неожиданностью для большинства представителей уральского истеблишмента. Его фамилия в качестве будущего полпреда прозвучала на Урале лишь в середине сентября. До этого претендентами называли председателя комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина, начальника кремлевского управления внутренней политики Андрея Ярина, куратора «Единой России» в УрФО Ивана Квитку, депутата Госдумы Евгения Первышова.
В действительности, как сообщают федеральные источники URA.RU, кроме Жоги рассматривались еще два кандидата: экс-губернатор ЯНАО и депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин и бывший мэр Нижнего Тагила (Свердловская область), а ныне губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Носов, который до 2016 года работал на Урале, пытался самостоятельно пролоббировать себя в администрации президента. Политолог Дмитрий Журавлев утверждает, что ресурсы у него для этого есть. «У него очень хорошие связи в АП. Он крупная политическая фигура. Но не настолько, чтобы полпредство было ему не интересным», — считает эксперт.
В последнем рейтинге политической устойчивости губернаторов от «Минченко консалтинг» по Дальневосточному Федеральному округу Сергей Носов занимает лидирующие позиции с 17 баллами из 20 максимальных (в ДФО). В рейтинге влияния глав регионов от Агентства политических и экономических коммуникаций Носов находится в середняках (5,3 балла).
Однако добиться назначения Носову не удалось. «В АП не видят его кем-то больше, чем губернатором», — сообщает источник агентства, близкий к политическому руководству.
URA.RU связалось с Сергеем Носовым. Тот отказался давать комментарий и попросил обратиться в пресс-службу. На момент публикации ответ получить не удалось.
Назначение же другого претендента — Кобылкина — сорвалось из-за того, что тот нарушил бюрократические правила администрации президента. «С ним было собеседование, была предложена должность полпреда. Согласия он не дал и взял паузу, а это — грубое нарушение внутренних правил АП», — говорит федеральный источник URA.RU.
Другой собеседник утверждает, что никакого собеседования не было: принципиально против кандидатуры Кобылкина был бывший полпред Владимир Якушев. «Бывший ямальский губернатор непременно переформатировал бы округ под себя, а Якушеву важно сохранять влияние на регионы УрФО. Это его давний политический актив», — передает инсайдер.
В этот момент появилась кандидатура Жоги. Для Якушева она была более удачной. Артем Жога не был политическим деятелем, а значит пришел бы в полпредство без команды, как это и произошло. Такое назначение позволяет Якушеву сохранять влияние в УрФО с помощью своих людей на местах.
«Влияние — это не только полномочия. Это отношение, это связи, это те люди, которых ты успел расставить. Очень часто влияние носит неформальных характер. Якушев людей расставил? Расставил. Новому полпреду нет смысла ломать то, что работает. Нужно оставить все, как есть. Будет новый полпред пересматривать подходы предыдущего с учетом того, что тот пошел на повышение?», — задает риторический вопрос в беседе с агентством руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
Политолог добавил, что если бы назначенный Кобылкин начал менять команду — это создало бы лишние проблемы. «Если бы пришел человек с командой, это бы ситуацию меняло. Если полпред не хочет создавать проблемы, не нужно менять людей. Нужно работать с имеющейся командой. Продвигать своих соратников — это намного хуже», — отметил эксперт.
Корреспондент URA.RU пытался связаться с Дмитрием Кобылкиным. Но на звонки и сообщения он не ответил.
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