Президент России готовится к дальнейшему противостоянию с США в сфере ядерных технологий. На встрече с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым Путин заявил, что у российской атомной отрасли хорошее будущее. Как объяснили URA.RU эксперты, от ядерной энергетики зависит не только отечественная экономика, но и позиции страны на международной арене.
В начале встречи Путин попросил Лихачева рассказать о результатах работы. Несмотря на внешние вызовы, госкорпорации удалось сохранить серьезные параметры развития, начал свой доклад глава «Росатома». По его словам, удалось сделать серьезный задел на будущее. В качестве наглядного примера успехов Лихачев привел экономические показатели. Так, среднегодовой рост выручки составил 24%. Выросла и численность сотрудников. Она стремительно приближается к отметке в 400 тысяч человек, добавил энергетик. Лихачев также напомнил, что в 2025 году исполнится 80 лет отечественной атомной промышленности.
«80 лет, но будущее хорошее. И за это говорит еще то, что около 30 процентов — это достаточно молодые люди из числа сотрудников атомной отрасли», — заявил Путин.
Именно вопросы будущего стали одной из основных тем встречи. Как отметил Лихачев, ядерный оружейный комплекс — поставщик технологий во все передовые отечественные отрасли: в машиностроение, в медицину, в цифровую экономику, в материаловедение, в аддитивные технологии. По его словам, это позволяет выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции.
Зарубежные проекты «Росатома» также идут по плану, рассказал Лихачев Путину. Заключен контракт на малую атомную электростанцию (АЭС) в Узбекистане, главное событие прошлого года — сдача АЭС в Островце белорусскому заказчику.
«Хочу также отметить, что мы приходим с нашим топливным предложением еще и в страны, где находятся реакторы зарубежного дизайна. Объединенные Арабские Эмираты: там станцию корейцы строили, покупают наш обогащенный урановый продукт (ОУП). В Бразилии, в Мексике: только мы поставляем ОУП, хотя там станции американского дизайна», — отметил глава «Росатома».
От развития ядерной энергетики зависит вся экономика страны, поэтому Путин уделяет этому пристальное внимание, считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Вообще „Росатом“ — наше все. Это диверсифицированная технологическая корпорация, у которой кроме строительства АЭС, добычи и изготовления ядерного топлива, есть еще целая куча направлений из сферы технологий будущего. Госкорпорация тянет за собой развитие технологий в стране, при этом создает устойчивые экономические связи с другими государствами, потому что это не просто постройка реактора, это еще и 50 лет его обслуживания. А это теснейшие экономические связи, которые привязывают куда сильнее, чем все остальное. Поэтому неудивительно, что президент уделяет этому такое внимание», — объяснил собеседник URA.RU.
Россия лидирует на международном рынке атомной энергетики, заявил руководитель информационно-аналитического центра «Новая энергетика» Владимир Сидорович. «Россия в лице „Росатома“ занимает первое место в мире по количеству зарубежных проектов, то есть законтрактовано порядка 40 объектов и строится около 25. Больше в мире никто столько не строит», — сказал эксперт.
В качестве основных конкурентов на этом рынке собеседник URA.RU выделил США, Францию, Южную Корею, КНР. Китай усиливает свои позиции, но пока сосредоточен на внутреннем рынке, вводя каждый год в эксплуатацию минимум один атомный реактор. Американцы и французы напротив сталкиваются с проблемами, они мало строят у себя дома, при этом в зарубежных проектах возникают трудности.
«Например, та же французская компания EDF, которая управляет всей атомной энергетикой Франции, с 2007 года строит в Великобритании АЭС Hinkley Point C, и там отмечается чудовищная задержка по срокам. Она составляет около 15 лет. Также там где-то в пять раз выросла стоимость», — отметил Сидорович.
США использовали Украину, чтобы научиться делать топливо для советских реакторов, рассказал URA.RU эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Довольно жесткая конкуренция по поставкам ядерного топлива. Здесь основной конкурент — американская компания Westinghouse, причем это взаимная конкуренция. „Росатом“ теперь производит топливо под реакторы западного дизайна, а Westinghouse то же самое сделала под реакторы советского дизайна. Не зря американцы стали поставщиком на украинских АЭС. Они по сути на Украине тренировались и экспериментировали, теперь пытаются выйти на бывших клиентов „Росатома“, — заявил эксперт.
Как объяснил Юшков, сейчас на рынке атомной энергетики идет, прежде всего, политическая борьба. Европейские страны, например Финляндия, отказались от сотрудничества с Россией. Поэтому «Росатом» ищет и находит новых партнеров, ему есть что предложить, резюмировал Юшков.
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