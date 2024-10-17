Губернатор Коми рассорился с олигархом Алекперовым

Претендующий на досрочную отставку губернатор Коми Владимир Уйба рискует потерять ключевой источник дохода республики. Основной акционер «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов закрывает офис нефтегазовой компании в регионе. По версии собеседников агентства, близких к истеблишменту Коми, причина в не пунктуальности губернатора: прилетевший в Коми Алекперов больше часа прождал встречи с Уйбой, которая так и не состоялась.
Бюджет республики в 2023 году на 88% состоял из налогов на прибыль, НДФЛ и налога на имущество «Лукойл-Коми». Между тем, само предприятие было убыточным, а потому его, с целью оптимизации, юридически объединили с другой организацией «Лукойл-Пермь». Республиканский офис и добывающие предприятия в Коми сохранились, и бюджет республики не пострадал.
Однако ситуация усугубляется. На днях сотрудники головного офиса в Коми, в городе Усинск, узнали о закрытии. По данным источников агентства, ключевым специалистам предложили переехать в офис «Лукойл-Пермь» или в центральный офис в Москве. Тех, кто не готов к переезду, предупредили об увольнении. Добывающие предприятия же, работающие на территории Коми в муниципалитетах Ухта, Вуктыл, муниципальных районах Печора, Сосногорск, Ижемский и Усть-Цилемский продолжат работу.
Как утверждают собеседники URA.RU, близкие к правительству региона, закрытие офиса связано с конфликтом между президентом компании Вагитом Алекперовым и губернатором Коми Владимиром Уйбой. «Отношения с „Лукойлом“, в силу импульсивного характера Уйбы, были напряженными в течение последних двух лет. Но крайней точкой стал срыв совещания с Алекперовым. Олигарх прождал (Уйбу) больше часа, улетел, а после этого распорядился готовиться к закрытию в Коми», — передает осведомленный источник.
В правительстве Коми агентству отказались говорить, по какой причине Уйба не явился на встречу с олигархом. «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», — сообщил сотрудник пресс-службы губернатора Коми.
Член комитета по бюджету и налогам Госсовета республики Илья Богданов сообщил URA.RU, что последствия закрытия офиса «Лукойла», возможно, станут ощутимыми уже в 2025 году. «Объем налога на прибыль в региональный бюджет напрямую зависит от доли подразделения Коми в основной компании», — отметил депутат.
Богданов добавил, что финансово пострадать могут и муниципалитеты, в которых находятся добывающие предприятия. «Самое негативное — это сворачивание проектов на труднодобываемых месторождения. Если свернется производство, добыча нефти — то это ударит и по муниципалитетам, где эти производства представлены», — комментирует Богданов.
«Как-то, безусловно, скажется. Налогов будет платиться меньше из-за сокращения количества работающих и сокращения заработных плат, если люди останутся. Подозреваю, что они пойдут на позиции ниже. Средний уровень зарплат в Коми снизится», — комментирует заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Агентство позвонило в офис «Лукойла» в Усинске. Там сообщили, что не готовы предоставить информацию и порекомендовали связаться с головным офисом в Москве.
«В 2023 году произошло объединение ООО „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“ и ООО „ЛУКОЙЛ-Коми“, при этом сохранены предприятия на территории обоих регионов, объемы работ, обязательства перед регионами, в том числе социальные и налоговые, — ответили в пресс-центре „Лукойла“ в Москве на запрос URA.RU. — Новая модель Общества оптимизирует планирование инвестиционной программы, обеспечивает дополнительный эффект масштаба при закупках товаров и услуг, объединяет компетенции специалистов».
Ранее несколько политологов рассказали агентству, что в силу характера Уйбы регион регулярно сталкивается проблемами. Эмоциональность губернатора называли главной причиной, по которой он может досрочно отправиться в отставку весной. «Человек не очень уравновешенный. Для политика это, безусловно, минус. Он очень эмоционально реагирует на все, даже на маленькие детали, очень обидчивый. И в то же время, размениваясь на маленькие детали, не обращает внимания на главное. На стратегию. Политик без образа будущего и стратегии — это нехорошо», — так охарактеризовал главу республики в разговоре с URA.RU доктор политических наук Дмитрий Нечаев.
«Наиболее слабым (из губернаторов, чьи полномочия заканчиваются в 2025 году) представляется Владимир Уйба в Коми. Провальный и образ, и коммуникация, и конфликтность региональная», — отметил в интервью URA.RU политолог Евгений Минченко.
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