Шесть губернаторов рискуют уйти в отставку в 2025 году

Политолог Минченко рассказал URA.RU о сложных регионах и рисках для «ЕР» на выборах-2025

01 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

2025 год может обернуться провалом для нескольких губернаторов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Выборы 2025 года будут непростыми, и уже сейчас образовалось множество интриг: в ряде выборных регионов позиции губернаторов неустойчивы. Несколько глав рискуют досрочно лишиться своих должностей из-за внутриэлитных конфликтов и проблем с образом. Однако объем «России воюющей» растет, а значит консенсус вокруг спецоперации, который позволяет «Единой России» получать сверхпроценты на выборах, будет продолжаться. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. — Несколько наших собеседников во власти полагают, что выборы 2024 года были последними спокойными и предсказуемыми. 2025 год будет сложнее? — А что должно произойти в 2025 году? Несистемная политическая оппозиция уничтожена: кто за рубежом, кто в тюрьме, кто тихо сидит на кухне и не высовывается. Парламентская оппозиция консолидирована вокруг власти. Избирателю уже сложно их отличать. Сохраняется муниципальный фильтр на губернаторских выборах. Он дает возможность четко управлять «обоймой». Со страхами людей работают, с рисками работают. Нормативы по скорости ответа на запросы избирателей органами власти ужесточаются. Политолог Евгений Минченко не видит причин для усложнения выборов в 2025 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU — То есть система настолько отрегулирована, что можно расслабиться? — Власть сейчас проводит большой объем социологических исследований. Все действия тестируют. Все в цифре. Есть несколько контуров обратной связи. Первый — традиционные официальные обращения, второй — мониторинг социальных сетей, и третий — социология. Плюс силовой контур. Сегодня очень тщательно проходит отбор кандидатов. Мы видим, что всех учат: есть школа губернаторов, школа мэров, сейчас пойдут дальше и будут учить начальников водоканалов, вице-губернаторов разного уровня. Все научатся общаться с избирателями. В целом, уровень госслужащих и партийцев растет. — Высокие результаты ЕР в этом году связывали и с консенсусом вокруг спецоперации. Можете предположить, какой срок действия у этого консенсуса, и сохранится ли он на 2025 год? — Я пока не вижу, почему этот консенсус должен упасть. Объем «России воюющей» растет. Растет количество людей, которые вовлечены и замотивированы. Пока идут боевые действия, пока идет противостояние с Западом, эта патриотическая мобилизация будет происходить. Я думаю, что до выборов в Госдуму 2026 года инерция точно сохранится. Первые полноценные выборы для Владимира Якушева будут в 2025 году Фото: Илья Московец © URA.RU — В разгар этих выборов сменился секретарь Генсовета «Единой России». Владимир Якушев не отвечал за подготовку кампании 2024 года. Первые полноценные выборы для Якушева будут в 2025 году. В связи с этим какие новинки мы можем увидеть? Будут ли применяться новые технологии? — По Якушеву консенсус. Я не слышал ни одного негативного отзыва. Все подчеркивают высокую работоспособность, деловой и практичный стиль, прагматичность, умение договариваться, умение выстраивать коалиции и подтягивать талантливых. Я думаю, он вполне справится с задачей, которая ему поставлена. — Будут ли досрочные выборы губернаторов в 2025 году? Кто, на ваш взгляд, может сложить полномочия раньше времени? — Конечно, уберут несколько человек. Сейчас навскидку наиболее уязвим Сергей Меликов (республика Дагестан), Владислав Ховалыг (республика Тыва). Там был масштабный конфликт в ходе избирательной кампании. Традиционно в красной зоне Валентин Коновалов (губернатор республики Хакасия от КПРФ). Могут «принести в жертву» в любой момент. — Теоретически возможно их досрочное сложение полномочий в 2025 году? — Да, конечно. Особенно учитывая тот факт, что нужно подготовиться к 2026 году. — Если Ховалыг в зоне риска из-за внутриэлитных конфликтов, можно говорить то же самое о губернаторе Иркутской области Игоре Кобзеве? В этом году случился скандал федерального уровня на выборах мэра Братска. Непросто проходили и выборы в гордуму Иркутска. — Иркутская область — один из самых конкурентных регионов у нас в стране. С долгой политической конкуренцией. Там высокий уровень конфликтов. По сравнению с тем, что обычно там бывает, я бы сказал, что при Кобзеве все стало спокойнее. Я думаю, там была не очень правильная ставка на кандидата в Братске. Но выиграл единоросс, федеральная «Единая Россия» по этому поводу не переживает. Больших проблем я не вижу. По Кобзеву прогноз, скорее, благоприятный. Политолог предрек Владимиру Уйбе сложные выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU — У кого из переизбирающихся в 2025 году губернаторов самые высокие риски? — Наиболее слабым представляется Владимир Уйба в Коми. Провальный и образ, и коммуникация, и конфликтность региональная, и посадки там есть. Да и Сергей Ситников в Костроме засиделся. Звезд с неба, вроде как, не хватает. С другой стороны, такой регион, что желающих (возглавить) немного. Гипотетически может и остаться, катастрофических провалов там нет. — С чем связано то, что в аутсайдеры вашего рейтинга политической устойчивости регулярно попадает губернатор Брянской области Александр Богомаз? — Сейчас он подрос (в рейтинге) У него было большое напряжение с командой Шойгу. Сейчас команду поменяли. Также есть общее мнение, что он неплохо справился с кризисной ситуацией. Плюс снизился уровень внутренней конфликтности с региональными элитами. — Есть ли риски на выборах в Заксобрание Челябинской области? Там влиятельный депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг возглавит список СРЗП в Заксобрание и намерен серьезно вкладываться в кампанию. — Да, Гартунг — это очень серьезно. Он пришел в политику в 1997 году совсем молодым человек. Сейчас он матерый аксакал и политик федерального уровня. — А как вы относитесь к прогнозам об усилении непарламентской оппозиции в 2025 году? — Кто это? Где они? Я, честно говоря, в очень большом сомнении. Самое интересное может начать происходить на левом фланге, где, может быть, попробуют снова реализовать проект по объединению «Справедливой России» и КПРФ, создании большой левой партии. Это может быть новеллой. Евгений Минченко: в перспективе мы можем увидеть объединение двух левых партий Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Но ведь и парламентская оппозиция сегодня не слишком много предлагает избирателю? Кем же тогда занять эту нишу? — Я думаю, что у всех парламентских партий кризис, но первые начали перестраиваться «Новые люди». У них три направления. Первое — они начали подтягивать куски несистемной оппозиции, которая хочет остаться в конструктивном поле. Они также берут голоса у людей в крупных городах, которые раньше голосовали за КПРФ как за главную оппозиционную партию. Теперь более жесткая позиция КПРФ их оттолкнула, и они уходят к «Новым людям». Второй — это то, что мы называем «Россия столичная». Это люди, которые ориентированы на новые стандарты жизни. Третья ниша — это ниша прогрессивного технократизма. От расплывчатой антиистеблишментной партии они переходят в эти три ниши. В ЛДПР никак не могут разобраться, остаются ли они с идеологическим наследием Жириновского. То они заявляют, что они интернет-партия, то зеленая партия. Четкий месседж развеялся. Эсеры не могут понять, «мы жесткие или мы добрые»? Сергей Миронов гордо не выбрасывает из кабинета кувалду Пригожина. С другой стороны — это социальная партия. Они пытаются балансировать между жесткой мобилизационной риторикой и мягкой социальной. У КПРФ главная проблема в том, что их наступательные идеи берет на вооружение «Единая Россия» и президентская команда. Пожалуйста, вот вам прогрессивная шкала налогообложения. Получите, распишитесь. Возникает вопрос: а где уникальное торговое предложение? Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы 2025 года будут непростыми, и уже сейчас образовалось множество интриг: в ряде выборных регионов позиции губернаторов неустойчивы. Несколько глав рискуют досрочно лишиться своих должностей из-за внутриэлитных конфликтов и проблем с образом. Однако объем «России воюющей» растет, а значит консенсус вокруг спецоперации, который позволяет «Единой России» получать сверхпроценты на выборах, будет продолжаться. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. — Несколько наших собеседников во власти полагают, что выборы 2024 года были последними спокойными и предсказуемыми. 2025 год будет сложнее? — А что должно произойти в 2025 году? Несистемная политическая оппозиция уничтожена: кто за рубежом, кто в тюрьме, кто тихо сидит на кухне и не высовывается. Парламентская оппозиция консолидирована вокруг власти. Избирателю уже сложно их отличать. Сохраняется муниципальный фильтр на губернаторских выборах. Он дает возможность четко управлять «обоймой». Со страхами людей работают, с рисками работают. Нормативы по скорости ответа на запросы избирателей органами власти ужесточаются. — То есть система настолько отрегулирована, что можно расслабиться? — Власть сейчас проводит большой объем социологических исследований. Все действия тестируют. Все в цифре. Есть несколько контуров обратной связи. Первый — традиционные официальные обращения, второй — мониторинг социальных сетей, и третий — социология. Плюс силовой контур. — Высокие результаты ЕР в этом году связывали и с консенсусом вокруг спецоперации. Можете предположить, какой срок действия у этого консенсуса, и сохранится ли он на 2025 год? — Я пока не вижу, почему этот консенсус должен упасть. Объем «России воюющей» растет. Растет количество людей, которые вовлечены и замотивированы. Пока идут боевые действия, пока идет противостояние с Западом, эта патриотическая мобилизация будет происходить. Я думаю, что до выборов в Госдуму 2026 года инерция точно сохранится. — В разгар этих выборов сменился секретарь Генсовета «Единой России». Владимир Якушев не отвечал за подготовку кампании 2024 года. Первые полноценные выборы для Якушева будут в 2025 году. В связи с этим какие новинки мы можем увидеть? Будут ли применяться новые технологии? — По Якушеву консенсус. Я не слышал ни одного негативного отзыва. Все подчеркивают высокую работоспособность, деловой и практичный стиль, прагматичность, умение договариваться, умение выстраивать коалиции и подтягивать талантливых. Я думаю, он вполне справится с задачей, которая ему поставлена. — Будут ли досрочные выборы губернаторов в 2025 году? Кто, на ваш взгляд, может сложить полномочия раньше времени? — Теоретически возможно их досрочное сложение полномочий в 2025 году? — Да, конечно. Особенно учитывая тот факт, что нужно подготовиться к 2026 году. — Если Ховалыг в зоне риска из-за внутриэлитных конфликтов, можно говорить то же самое о губернаторе Иркутской области Игоре Кобзеве? В этом году случился скандал федерального уровня на выборах мэра Братска. Непросто проходили и выборы в гордуму Иркутска. — Иркутская область — один из самых конкурентных регионов у нас в стране. С долгой политической конкуренцией. Там высокий уровень конфликтов. По сравнению с тем, что обычно там бывает, я бы сказал, что при Кобзеве все стало спокойнее. Я думаю, там была не очень правильная ставка на кандидата в Братске. Но выиграл единоросс, федеральная «Единая Россия» по этому поводу не переживает. Больших проблем я не вижу. По Кобзеву прогноз, скорее, благоприятный. — У кого из переизбирающихся в 2025 году губернаторов самые высокие риски? — Наиболее слабым представляется Владимир Уйба в Коми. Провальный и образ, и коммуникация, и конфликтность региональная, и посадки там есть. Да и Сергей Ситников в Костроме засиделся. Звезд с неба, вроде как, не хватает. С другой стороны, такой регион, что желающих (возглавить) немного. Гипотетически может и остаться, катастрофических провалов там нет. — С чем связано то, что в аутсайдеры вашего рейтинга политической устойчивости регулярно попадает губернатор Брянской области Александр Богомаз? — Сейчас он подрос (в рейтинге) У него было большое напряжение с командой Шойгу. Сейчас команду поменяли. Также есть общее мнение, что он неплохо справился с кризисной ситуацией. Плюс снизился уровень внутренней конфликтности с региональными элитами. — Есть ли риски на выборах в Заксобрание Челябинской области? Там влиятельный депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг возглавит список СРЗП в Заксобрание и намерен серьезно вкладываться в кампанию. — А как вы относитесь к прогнозам об усилении непарламентской оппозиции в 2025 году? — Кто это? Где они? Я, честно говоря, в очень большом сомнении. Самое интересное может начать происходить на левом фланге, где, может быть, попробуют снова реализовать проект по объединению «Справедливой России» и КПРФ, создании большой левой партии. Это может быть новеллой. — Но ведь и парламентская оппозиция сегодня не слишком много предлагает избирателю? Кем же тогда занять эту нишу? — Я думаю, что у всех парламентских партий кризис, но первые начали перестраиваться «Новые люди». У них три направления. Первое — они начали подтягивать куски несистемной оппозиции, которая хочет остаться в конструктивном поле. Они также берут голоса у людей в крупных городах, которые раньше голосовали за КПРФ как за главную оппозиционную партию. Теперь более жесткая позиция КПРФ их оттолкнула, и они уходят к «Новым людям». Второй — это то, что мы называем «Россия столичная». Это люди, которые ориентированы на новые стандарты жизни. Третья ниша — это ниша прогрессивного технократизма. От расплывчатой антиистеблишментной партии они переходят в эти три ниши. Эсеры не могут понять, «мы жесткие или мы добрые»? Сергей Миронов гордо не выбрасывает из кабинета кувалду Пригожина. С другой стороны — это социальная партия. Они пытаются балансировать между жесткой мобилизационной риторикой и мягкой социальной. У КПРФ главная проблема в том, что их наступательные идеи берет на вооружение «Единая Россия» и президентская команда. Пожалуйста, вот вам прогрессивная шкала налогообложения. Получите, распишитесь. Возникает вопрос: а где уникальное торговое предложение?