Бизнес-элита выдавливает старых политиков из столицы Сибири

Представители бизнес-элиты Новосибирска выживают единороссов-долгожителей из их округов. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев, которого связывают с крупным застройщиком, уже начал заключать договоренности в новосибирском правительстве, чтобы завести в горсовет не менее 15 человек. Источники URA.RU и политологи уверены, что эта тактика приведет к усилению строительного лобби в регионе, а тенденция будет набирать обороты в масштабах всей страны.
В Новосибирске Дмитрий Савельев, перешедший в ЕР из ЛДПР в 2020 году, известен умением переманивать депутатов для расширения влияния своей политической группировки. О попытке вербовки в 2022 году заявляла депутат горсовета Светлана Каверзина. «Вы вот хороший депутат, давайте вы будете работать на Савельева, будем материально поддерживать вас и округ. Но я отказалась, для меня это было неприемлемо», — говорила она.
Собеседники агентства связывают Дмитрия Савельева с группой компаний «Расцветай» — одним из крупнейших застройщиков в городе. Учредителем компании является Владислав Савельев. Компания занимает первое место по строительству жилья в Новосибирской области и контролирует часть строительного рынка региона. В 2021 году компания ввела порядка 130 тысяч кв. м жилья. Конкуренты ГК «Стрижи» и «Брусника» суммарно ввели порядка 200 тысяч кв. м. В 2022 году чистая прибыль «Расцветай» составила 1,2 млрд рублей.
Савельев не раз становился автором резонансных законопроектов. Так, в 2020 году, еще будучи в ЛДПР, он стал соавтором инициативы, которая запретила разглашать частные данные о чиновниках, судьях и силовиках. В 2023 году Госдума также приняла поправки Савельева, которые предусматривают, что неявка депутата в представительный орган без уважительной причины может стать основанием для досрочного прекращения его полномочий. Он также выступает за то, чтобы лишать мандатов иноагентов и депутатов с экстремистским прошлым.
На данный момент в горсовете Новосибирска, по версиям разных собеседников URA.RU, представлены от 10 до 15 депутатов, связанных с Савельевым. Все они — во фракции «Единой России». Среди них — зампред Евгений Лебедев (округ №2, перешел из фракции ЛДПР), председатель комиссии по местному самоуправлению Ирина Беспечная (округ №4, перешла из фракции ЛДПР), Евгений Прохоров (округ №5), Ирина Константинова (округ №13), Павел Чернышев (округ №14), Инна Ильиных (округ №38), Анастасия Андронова (округ №40), Александр Быковский (округ №49).
По данным источников агентства, на выборах 2025 года стоит задача расширить представительство как минимум на пять мандатов. В областном правительстве уже идут переговоры по округам, которые достанутся клану Савельева по итогам праймериз. Итоги обсуждений пока не разглашаются, однако, уверяют инсайдеры, кампании уже начались в Дзержинском, Центральном, Советском и Октябрьском районах. На местах работают помощники Савельева.
Ситуация может привести к обострению противостояния внутри новосибирской «Единой России», где на эти округа претендуют депутаты от других группировок, которые занимали их по несколько созывов. «Дмитрий Савельев намерен идти против старой гвардии ЕР. Это действующие депутаты, которые работают по 10 и более лет и также имеют ресурсы. Однако „конвейер“ Савельева по поиску молодых дарований и избранию их в думы достаточно успешен», — комментирует агентству политолог Алексей Мазур.
Начало этого противостояния заметно уже сегодня. По словам собеседников агентства, предвыборные кампании уже ведутся в новых для клана округах №35, №47, №50 и других. К примеру, округ №47 закреплен за единороссом Евгением Яковенко, который впервые избрался в думу в 2005 году. Округ №50 — за председателем комиссии по муниципальной собственности Сергеем Бондаренко, который также избрался еще в 2005 году.
Федеральный политолог Дмитрий Журавлев полагает, что на выборах в Новосибирский горсовет может повториться сюжет Братска, где в 2024 году на место мэра претендовали два единоросса и развернули масштабные предвыборные кампании, которые вышли на федеральный уровень. «Вопрос в том, как поведут себя те депутаты, которые сидят там по 20 лет. Не слишком ли они расслабились? Если они умеют защищать свою политическую собственность, то будет война. Они обросли связями и смогут составить конкуренцию», — считает эксперт.
«Единая Россия» не является субъектом в этой борьбе, полагает политолог Мазур. Скорее, она выступает плацдармом. «Партия пыталась стать субъектом, но не смогла. Внутри нее есть разные противоборствующие группировки, а модератор — правительство», — пояснил эксперт.
Агентство попыталось связаться с депутатом Дмитрием Савельевым и его пресс-секретарем. На звонки они не ответили.
По мнению политолога Сергея Маркелова, врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев попытается не допустить, чтобы прецеденты по типу Братска масштабировались по стране. «Он человек аккуратный, не очень рискованный. Если разрешать подобное, то это станет масштабируемым прецедентом. Ведь только открой ящик Пандоры, и это начнется в других регионах, потому что людей, которые хотят сносить партийных олдскулов, если не миллионы, то тысячи. Они ждут нововведений», — комментирует URA.RU Маркелов.
Он добавил, что представителям строительного бизнеса также будут ограничивать доступ в органы власти и не допустят массовости. «В большинстве регионов пакет таких депутатов будет, но сказать, что они будут брать контроль над думами, нельзя. Партия пытается за этим следить. Разбавлять будут бюджетниками, просто предпринимателями, не связанными со стройкой, которые тоже хоят политической крыши», — резюмировал эксперт.
Руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов убежден, что, несмотря на намечающееся противостояние, сюжета, который развернулся на выборах мэра Братска в 2024 году, ожидать не следует. «Борьба будет идти либо открытая, либо скрытая. Однако Савельев — человек крайне системный, поэтому будет действовать в тех рамках, которые приняты и не считаются моветоном. Такого, как в Братске, когда два единоросса баллотировались на одно место одновременно — не будет», — полагает Антонов.
Ранее гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в беседе с URA.RU подчеркивал, что относит выборы в Новосибирской области к потенциально сложным. Причиной он назвал высокий протестный потенциал региона.
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