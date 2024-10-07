Топ-10 самых проблемных губернаторов, которым грозит отставка

Несмотря на усиление партийной структуры «Единой России», в ряде регионов позиции власти становятся все менее устойчивы. Выборы в пяти субъектах в 2025 году могут пойти по непредсказуемому сценарию, а еще в пяти могут досрочно смениться губернаторы. В этих условиях руководство партии власти попытается провести максимально «тихие» выборы . Об этом URA.RU в интервью рассказал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
- Какие новые подходы и технологии «Единой России» мы увидим в 2025 году? Выборы полностью будет модерировать врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.
- Я думаю, что подходы, конечно, изменятся. И они уже меняются. Я думаю, Якушев будет делать ставку на создание на основе исполкома и реготделений «Единой России» большой партийной машины. В смысле создания работающих структур у Якушева как у полпреда на Урале большой опыт. Ему приходилось взаимодействовать с региональными элитами, неизменно весьма влиятельными, зачастую — непростыми с точки зрения встраивания в систему, а с другой стороны — ему приходилось эту систему управления выстраивать. Якушеву это удалось. К тому же он создал одну из наиболее эффективных региональных управленческих команд. Она включает в себя и губернатора Тюменской области Александра Моора, и губернатора ХМАО Руслана Кухарука, и мэров целого ряда городов.
- Период его встраивания в новую среду уже завершился?
- На мой взгляд, Якушев завершает период «вхождения» в партию, диагностики ситуации. Его заявления о начале дискуссии о Народной программе, о том, как партия будет действовать в период подготовки к кампании 2025 года показывают, что у него уже сформировалось базовое стратегическое видение того, что нужно делать. Теперь это нужно оформить операционально, создать «дорожную карту». Я думаю, за этим дело не станет. Подождём съезда партии. С Якушевым пришел и новый стиль. Звучали разные оценки того, зачем он ввел в ЦИК «Единой России» жесткий дресс-код. На самом деле это элемент его управленческого стиля, который в самом общем виде можно описать формулой «на работе надо много работать». Некоторые решения просто дисциплинируют, заставляют колесики партийного механизма крутиться быстрее.
- А что изменится с технологической точки зрения?
- Я думаю, кампания-2025 будет относительно тихой кампанией. Но «тихая» не в смысле отсутствия смыслов, отказа от трансляции повестки или повсеместной сушки явки. «Тихая» — значит закон, корректность в отношении оппонентов, разговор по существу, эффективная мобилизация всех сторонников, которых можно мобилизовать.
- Превратится ли «Единая Россия» в КПСС или Компартию Китая после внедряемых Якушевым реформ?
- Я бы не торопился с прямыми аналогиями с современной КПК и тем более с КПСС. Уверен: задача не в превращении «Единой России» в аппарат управления, каким была КПСС. Это даже теоретически, в смысле модели, никому не нужно. Ни в высшем руководстве страны, ни в Администрации президента, ни в партии. Никто не будет ломать работающие институты. Но нас ждёт достаточно глубокая реформа «Единой России». Я думаю, Якушев ставит перед собой задачу превратить партию в механизм постоянной электоральной мобилизации. Это вызов и для Генсовета партии, и для Центрального исполкома, и для региональных отделений.
- Подготовка к выборам-2025 уже началась. Какие сегодня фиксируются сложные для партии власти регионы?
- АПЭК относит к потенциально сложным губернаторским кампаниям 2025 года — на фоне элитных и электоральных проблем — кампании в следующих регионах:
-Республика Коми;
- Архангельская область;
-Иркутская область;
-Костромская область.
По прогнозу АПЭК, потенциально сложные кампании в заксобрания- 2025 года с учетом протестного потенциала регионов — это: республика Коми, Костромская область, Новосибирская область.
- Прогнозируются также досрочные выборы губернаторов. Отставки предрекают главам Дагестана, Тувы и Хакасии Сергею Меликову, Владиславу Ховалыгу и Валентину Коновалову. Согласны ли вы с прогнозами и, быть может, дополните этот список?
Я считаю возможными досрочные отставки нескольких губернаторов.
1. Республика Коми — Владимир Уйба: вероятность отставки существенно выше средней. Факторы риска: информационные скандалы, внутриэлитные конфликты, высокий протестный потенциал региона.
2. Брянская область — Александр Богомаз: вероятность отставки выше средней. Факторы риска: длительное пребывание в должности (с 2014 года), антикоррупционные расследования в отношении региональных чиновников в последние годы.
3. Краснодарский край — Вениамин Кондратьев: вероятность отставки несколько выше средней — факторы риска. Факторы: достаточно длительное пребывание в должности (с 2015 года), расследования в отношении муниципальных чиновников региона, локальные акции протеста в предыдущие годы.
4. Костромская область — Сергей Ситников: вероятность отставки несколько выше средней. Факторы риска: длительное пребывание в должности (с 2012 года), протестный потенциал региона.
5. Ростовская область — Василий Голубев: вероятность отставки выше средней. Фактор риска — длительное пребывание в должности (с 2010 года).
Я бы выделил также губернаторов с ослабленными позициями. Это не обязательно предполагает их досрочную отставку в ближайшей перспективе.
1. Республика Дагестан — Сергей Меликов. Проблемные факторы: периодические инфраструктурные проблемы и коррупционные скандалы в регионе, всплески протестной активности, полномочий истекает в 2026 году.
2. Оренбургская область — Денис Паслер: несмотря на переизбрание в 2024 году, факторами риска для него остаются антикоррупционные процессы в отношении региональных чиновников и критика в медиа в связи с не слишком эффективной реализацией мер поддержки пострадавшим от паводка.
3. Ульяновская область — Алексей Русских: проблемные факторы — протестный потенциал региона, антикоррупционные процессы в отношении региональных чиновников, срок полномочий истекает в 2026 году.
- Звучат разные оценки по тому, какие последствия будут для главы Иркутской области Игоря Кобзева после скандалов на выборах мэра Братска и гордумы Иркутска. Как вы оцените позиции Кобзева?
- Я считаю, то, что произошло в Братске, и в целом ход этой кампании конечно отразятся — и уже отразились — на влиянии Кобзева. В ближайшее время выйдет традиционный рейтинг влияния губернаторов АПЭК. В нем Кобзев очень значительно проседает. Его влияние реально ослабевает. В Братске он фактически устранился от кампании. Формально поддержал действующего мэра Сергея Серебренникова, но никаких значимых действий по его поддержке не предпринимал. А те, кто выступал за Александра Дубровина, обладали очень высокой автономией и способностью влиять на политический процесс. Им удалось позиционировать своего кандидата как второго кандидата, поддерживаемого властью. Это свидетельствует о том, что региональная администрация не была главным игроком. И пример того, как не надо делать. От власти не может быть два кандидата. «Плохой» или «хороший» — нужно определиться с одним, единым. Если административный ресурс «раздваивается» — значит, его нет вообще. Кобзев утратил в период выборов реальное влияние на ситуацию в Братске. Утратил влияние и «Русский алюминий», на мой взгляд.
- В этом году заканчиваются полномочия у двух губернаторов-долгожителей: Александра Дрозденко (Ленинградская область) и Рустама Минниханова (Татарстан). Главы работают с 2012 и 2010 годов. Как считаете, будет ли бесшовной их замена? А если замены не будет — не усилит ли это эффект усталости в обществе?
-И Минниханов, и Дрозденко — это примеры того, что естественная политическая инерция не означает наступления управленческой инертности. Регионы развиваются достаточно динамично. С той только разницей, что Татарстан и раньше был одним из лидеров, а Ленинградская область — депрессивный в прошлом регион. До прихода Дрозденко там были низкий уровень жизни, плохая инфраструктура, тяжелая ситуация с инвестициями. Сейчас регион эффективно развивается. Принимая решения о кадровых изменениях в таких регионах, федеральной власти задуматься о том, что они способны принести. И Минниханов, и Дрозденко вполне способны продолжать. Я думаю, если вопрос о смене власти в Татарстане или Ленинградской области все же встанет, в чем я совершенно не уверен, роль Минниханова и Дрозденко в определении нового главы субъекта и формировании команды должна быть решающей.
- Как бы вы оценили риски в республике Коми, где в этом году избираются губернатор и заксобрание?
- Это традиционно проблемная территория с точки зрения управления. Считаю, что вероятность замены Уйбы высока, но в каком формате это произойдет, когда именно, будет ли это досрочная отставка, пока однозначно сказать сложно.
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