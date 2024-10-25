«Единая Россия» может столкнуться с мощной фрондой на выборах-2025 в одном из главных регионов Центрального федерального округа. По данным источников URA.RU в истеблишменте Воронежской области, против партии власти собирается коалиция из депутатов Госдумы и аграрных олигархов. Эксперты убеждены, что они попытаются увеличить присутствие в гордуме и заксобрании, чтобы получить контроль над финансовыми потоками и ключевыми проектами.
Неформальным предводителем фронды источники из региона называют депутата Госдумы Алексея Гордеева. В 2018 году он передал пост главы региона Александру Гусеву, избравшись в парламент, однако сохранил своих людей на ключевых постах в правительстве региона. Влияние Гордеева в регионе начало ослабевать после зачисток его команды, которые устроил Гусев. В 2023 году правительство покинул последний видный чиновник, связанный с группировкой Гордеева — вице-губернатор по внутренней политике Сергей Соколов.
Несмотря на это, Гордеев остается видной фигурой в Воронежской области. «Гордеев сохранил серьезное влияние на региональную политику. Можно даже сказать, что Гордеев более влиятелен, чем менее харизматичный и выразительный Гусев. Степень узнаваемости Гордеева крайне высока (был губернатором с 2009 по 2017 годы)», — говорит главный редактор интернет-портала «Акценты», кандидат политических наук Антон Чаблин.
В Воронеже Гордеева связывают с крупнейшими агропредприятиями. Местные СМИ писали, что семье политика принадлежат производственно-техническое объединение «Агропромсервис», компании «Агробизнес», «Сады Подмосковья», сельхозпредприятие «Бельки» и фирма «Альта Дженетикс Раша», которая занимается поставками из США, Канады и Нидерландов замороженной спермы племенных быков-производителей. Общая выручка составляет более миллиарда рублей.
На прошлых выборах в 2020 году Гордееву удалось завести в заксобрание порядка десяти человек (из 56). В гордуму — шесть (из 36). Из наиболее видных представителей фронды собеседники агентства называют Артема Зубкова («Единая Россия», 25 округ), Кристину Малхасян («Единая Россия», 11 округ), Дмитрия Лукинова («Единая Россия, 9 округ), Сергея Рудакова (КПРФ, единый округ) и других. В гордуме ярким представителем фронды считался крупный бизнесмен Анатолий Шмыгалев („Справедливая Россия“), который в 2022 году сложил мандат в пользу еще одного человека из группировки Гордеева, члена совета директоров строительной компании „Инстеп“ Евгения Орюпина.
Как сообщают собеседники агентства, ради укрепления своего влияния в Воронежской области Гордеев в 2024 году даже добивался своего назначения на пост полпреда ЦФО и был готов ради этого пожертвовать постом заместителя председателя Госдумы. Его кандидатура рассматривалась в АП, однако там решили сохранить на посту Олега Щеголева, который занимает эту должность с 2018 года.
Не получив пост полпреда и потеряв своих людей в исполнительной власти, Гордеев рассчитывает существенно расширить группировку своих лоббистов на выборах-2025 в местных думах. Для этого он заручился поддержкой еще нескольких ключевых игроков из региона. В неформальную коалицию, по словам инсайдера, вошли депутат Госдумы от региона Андрей Марков и олигарх-аграрий Николай Ольшанский (занимает 165 место в рейтинге Forbes среди богатейших бизнесменов России, состояние оценивается в 750 млн долларов). Ольшанскому принадлежит холдинг «Дон-Агро».
Доктор политических наук Дмитрий Нечаев, считающийся неформальным советником губернатора Гусева, убежден, что коалиция клики попытается получить порядка 20 мандатов в областной думе и 10 в городской. «Последние кадровые решения губернатора Гусева были не в интересах клики (обозначение фронды, предложенное Нечаевым). Ключевая битва пройдет в сентябре 2025 года. Клика готовится к выборам, пойдет несколькими колоннами в областную и городскую думы. Для нее это будет штаб-квартира. Для фронды это будет последний, решающий бой. Победой будет, если они заведут в облдуму 15-20 человек и 10 человек в гордуму», — поделился в разговоре с URA.RU Нечаев.
Другой близкий к команде губернатора Гусева собеседник агентства утверждает, что в правительстве уже приняли решение не допускать выдвижения представителей фронды от «Единой России». «Полностью обезопаситься, конечно, не удастся. Они найдут способы встать на одномандатные округа. Но это будут, скорее, исключения», — сообщает собеседник агентства.
Ожидается, что кандидаты пойдут от партий КПРФ и «Справедливая Россия», что может существенно уменьшить количество депутатов-единороссов в регионе. На данный момент в облдуме 48 из 56 депутатов от «Единой России». В гордуме — 25 из 36. Списки кандидатов от коалиции еще готовятся и станут известны в декабре, — говорит источник.
«Главная цель клики — установить политический контроль над легитимной властью, заставить принимать нужные кадровые решения в своих интересах, перераспределять финансовые бюджетные потоки, проекты, фонды. Значительная часть элиты ненавидит клику, но не может с ней не считаться», — комментирует агентству доктор политических наук Дмитрий Нечаев.
Политолог и эксперт по региональной политике Виталий Иванов убежден, что Воронежская область — ценный политический актив в масштабе страны. «Воронежская область очень важный в политическом смысле регион, третий регион в Центральном федеральном округе. Это не только аграрный, но и промышленный регион. Если имеешь влияние в Воронежской области — ты сильный игрок. Но, безусловно, это не гарантирует узнаваемость на федеральном уровне», — считает Иванов.
«Прецедентов, когда бывший губернатор конфликтует с действующим, накопилось очень много. Если брать конкретно Гордеева, то я думаю, что его „женят“ без его ведома. Уверен, у него нет такого интереса, доходящего до готовности бороться за мандаты в заксобрание и гордуму. Однако на Гордеева в Воронежской области ориентировано много людей, они присягали ему в верности. В этом случае можно говорить о конфликте», — добавил эксперт.
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