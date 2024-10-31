Мишустин сбережет зарплаты и накопления россиян

Власти займутся сбережением зарплат, пенсий и накоплений россиян. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о возврате к бюджетному правилу при формировании доходов и расходов государства, что в дальнейшем поможет снизить инфляцию в стране. Как объяснили URA.RU эксперты, эти меры окажут терапевтический эффект на население и бизнес после повышения ключевой ставки Центральным банком.
Мишустин начал заседание с обсуждения проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Он отметил, что документ одобрен Госдумой в первом чтении и призван решить системные задачи, а также поспособствовать развитию экономики предложения в России. Как уточнил премьер, Минфином с участием ведомств подготовлены поправки, которые передадут в Госдуму ко второму чтению. Он условно разделил их на несколько частей.
Первая связана с распределением уже зарезервированных в бюджете средств на реализацию поручений главы государства и правительства. Дополнительные ресурсы предлагается выделить на образование, науку и агропромышленный комплекс, на развитие социальной и технологической сфер, а также на помощь регионам, сказал Мишустин.
Вторая часть поправок касается финансирования национальных проектов. «Здесь необходимо внести некоторые корректировки в соответствии с теми решениями, которые были приняты на профильных стратегических сессиях», — сообщил он.
Несмотря на рассматриваемые поправки, основные показатели федерального бюджета — общие суммы доходов и расходов — останутся неизменными, заверил премьер. Произойдет сокращение ненефтегазового дефицита и возврат к бюджетному правилу, спрогнозировал Мишустин. «Это должно оказать сдерживающее влияние на инфляцию», — резюмировал он.
Бюджетное правило — механизм, который позволяет снизить зависимость российской экономики от цен на нефть, напоминают эксперты URA.RU. При нем власти формируют бюджет, исходя из рыночной цены на нефть, газ и другое сырье. Если стоимость этих ресурсов выше заложенной в казну, излишки денег идут в резервный фонд. Если цена на нефть и газ падает, а бюджет из-за этого становится дефицитным, то для его покрытия используются накопленные резервы, объяснили эксперты URA.RU.
Стремление правительства обуздать инфляцию с помощью балансировки доходов и расходов окажет терапевтический эффект на население и особенно бизнес, который столкнулся с повышением ключевой ставки ЦБ до 21%. «Мишустин, озвучив намерение о переходе к бюджетному правилу, уравновесил тот негатив, который возник в результате решения Центробанка. Это успокоит рынок», — полагает директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Власти выводят бюджет на привычную стратегию, возвращают его к статусу-кво, который существовал раньше, объяснил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «В России идет тенденция на нормализацию бюджетной политики. Сокращение дополнительных расходов за счет меньшего дефицита повлечет за собой, по расчетам правительства, снижение инфляции», — отметил парламентарий.
Новый сбалансированный бюджет позволит замедлить темпы роста цен, считает Кравченко. «Это положительно скажется на кошельке наших граждан», — подытожил депутат.
Бюджетное правило будет естественным ограничителем расходов, оно стабилизирует бюджет даже тогда, когда прибыль от нефти не будет высокой, рассказал URA.RU старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин. «Правительство помогает урегулировать скорость роста цен. Есть надежда, что эти меры помогут ЦБ не поднимать дальше ключевую ставку, а в дальнейшем и снизить ее, чтобы предприятия и бизнес могли брать кредиты на развитие. Сейчас это сделать проблематично, деньги в долг стоят слишком дорого», — пояснил экономист.
Инфляцию при этом повышает не только кредитование, но и другие траты, в том числе и на выплату зарплат, уточнил Дерюгин. «Правительство пытается ограничить темпы роста расходов, чтобы уменьшить предложение денег в экономике. Этот инструмент поможет сократить инфляцию, что, в конечном счете, сбережет накопления и зарплаты россиян», — резюмировал он.
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