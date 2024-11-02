Отказ главного спортивного учреждения ХМАО «Юграмегаспорт» нарезать трассы для классического лыжного хода и последовавшее ответное жесткое заявление трехкратной олимпийской чемпионки и президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что национальная сборная может отказаться от тренировок в Ханты-Мансийске, поставили под удар не только имидж округа. Источники в спортивном и политическом истеблишменте отмечают, что из-за этого на карьерных перспективах главы департамента спорта Софьи Конух и директора ЮМС Артема Сухорущенко может быть поставлен крест.
«Такие ситуации необходимо купировать на корню, а руководство допустило, чтобы скандал вылился в публичную плоскость и перешел на федеральный уровень. Этого бы не случилось, если бы у чиновников и руководства „Юграмегаспорт“ было налажено взаимодействие с тренерами. Но говорят, что часть тренерского состава даже не знало Сухорущенко в лицо до этого скандала. Заявление Вяльбе — это катастрофа для ЮМС и для депспорта. Конух и Сухорущенко прочат отставку, и есть версия, что их могут уволить по отрицательным основаниям», — поделился мнением собеседник агентства. Он предположил, что уход спортфункционеров может произойти уже в начале 2025 года.
Тренерский состав задумался о смене дислокации сборной
Бурные обсуждения некачественной подготовки тренировочной трассы для классической лыжни начались, когда к проблеме привлек внимание заслуженный тренер России Егор Сорин. Он заявил РИА Новости, что команды восемь дней катались без классической лыжни, хотя уровень и толщина позволяли это сделать. Президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе добавила, что «организаторы берегут снег, у них впереди серьезные соревнования по биатлону», и что «как, правило, все заканчивается тем, что мы в эти места потом просто не ездим».
Руководитель «Юграмегаспорта» Артем Сухорущенко в беседе с журналистом заявил, что «никакого скандала нет»
На его взгляд, нет и альтернатив Ханты-Мансийску как тренировочной базе сборной. По его словам, тренер Егор Сорин выразил мнение «только одного из 15 участников состава», а всех остальных подготовка трасс устраивает. «У нас в Ханты-Мансийске лучшие трассы в стране, и мы их готовим, запасая огромное количество снега еще с весны. Благодаря этому мы подготовили беспрецедентно большой круг — восемь километров, в прошлом году было всего пять. И именно поэтому сильнейшие сборные команды России, Белоруссии, нашего региона — Югры, Казахстана, взрослые и юниоры проходят специализированные спортивные мероприятия. То есть, вкатывание тренировочных мероприятий именно здесь. Это неспроста. Наши трассы лучше, чем где-либо», — прокомментировал Сухорущенко URA.RU.
Директор ЮМС назвал требования тренера Сорина «бездумными»
«[Сорин] обратился с предложением, чтобы классическую лыжню, мы нарезали не местами, как сейчас это было сделано до 31 октября, на трех подъемах из четырех. Всего один подъем был без такой лыжни. Но и на четвертом подъеме, и везде по ходу трассы на протяжении восьми километров по равнине. Погодные условия, ну и объективные обстоятельства, не позволяют нам этого сделать. Температура, влажность, состав и структура снега на трассе. То есть, если бы мы выполнили такую бездумную его просьбу, тогда бы у нас навредили трассе. А ей сейчас пользуются больше тысячи участников», — высказался Сухорущенко.
Заслуженный тренер России Егор Сорин в беседе с корреспондентом URA.RU уточнил, что в свое время сборная отдала предпочтение Ханты-Мансийску, а не Финляндии. «Мы тогда приехали и для нас делали все: и лыжню, когда надо, резали, и подъемы делали те, которые мы просили, и ширина трасс была достаточной. В прошлом году (уже после смены руководства ЮМС и департамента, когда вице-губернатор Елена Шумакова получила полномочия куратора спортивной сферы, и в отставку ушел много лет возглавлявший учреждение Валерий Радченко — прим. URA.RU) они сделали трассу чуть уже, чем обычно, мы их попросили сделать чуть пошире.
А то, что происходит в этом году, не устраивает ни одного тренера сборной, которые сейчас проводят подготовку. Вопрос, к чему мы готовимся — как бы да, тренироваться можем, я не спорю. Но это не те условия, которые нам нужны в период вкатки, когда формируется технический навык. Мы сейчас не готовимся к международному сезону, но я как тренер сборной обязан сохранить уровень подготовки своих спортсменов.
Уровень подготовки трассы, в первую очередь, очень сильно снизился, но я надеюсь, что руководство комплекса сделает выводы и создаст нужные условия для качественной подготовки», — отметил Сорин.
К трассе до сих пор есть вопросы
По словам тренера, он сначала пытался лично донести проблему и до начальника трассы, затем до руководства «Юграмегаспорта». Сорин говорит, что скидывал им видео, на которых показывал, что нет лыжни, что очень узкая трасса. «Нам говорят „извините, мы боимся, что потеряем снег“, или когда не катают трассы перед второй тренировкой — при том, что погодные условия позволяют. Например, 2 ноября был реально лед на трассе. На спусках было очень опасно. Спортсмены говорят, чтобы не упасть, нужно очень постараться. Условия трассы не подходят для качественной подготовки», — уточнил Сорин. Он добавил, что лыжню сделали (но частично) только после неоднократных требований и допустил, что сборная действительно перестанет ездить в Ханты-Мансийск.
Еще один заслуженный тренер России, который занимается подготовкой национальной сборной, Юрий Бородавко, отметил, что организаторы оттягивали подготовку трассы из-за опасений, что придет потепление. «Наши требования, конечно, законные и правильные.
Мы приехали сюда тренироваться, мы хотим получить то, за чем мы приехали, и хорошего качества.
Но в целом, если говорить, то у нас ни одной тренировки не сорвалось. Это раз. Больше круг сделали. Это два. Сейчас функционируют два подъема с хорошо подготовленной лыжней. Так что, скажем, если не на 100%, то на 80% наши требования удовлетворены. Нельзя сказать, что нас не хотят видеть, и что ЮМС уделяет больше внимания биатлону. Требования для биатлонных трасс скромнее, чем у лыжников, там все привязано к стрельбищу. Нам нужны более длинные круги, более длинные и серьезные подъемы, которые находятся в отдалении от стадиона, и эти подъемы организаторы уложили. Но ширина все равно немного недостаточна, чтобы лыжники могли тренироваться и коньковым стилем, и классическим стилем», — заметил Бородавко.
Потеряет ли Югра статус тренировочного центра национальной сборной
Альтернативы Ханты-Мансийску, вопреки мнению руководства «Юграмегаспорта», существуют. Центры подготовки есть и в соседней Тюменской области, и в Сочи, и в других регионах. «Потери Югрой статуса тренировочной базы национальной сборной — имиджевые, репутационные, финансовые — серьезнее, чем у лыжников. Поэтому сейчас новому вице-губернатору округа Елене Майер, которая после обновления кабмина сменила экс-куратора спорта, образования и культуры Елену Шумакову, необходимо будет приложить колоссальные усилия, чтобы этого не допустить», — прокомментировал собеседник в политическом истеблишменте.
Дозвониться до вице-губернатора ХМАО Майер и главы депспорта Конух не удалось. В департамент внутренней политики региона направлен запрос о карьерных перспективах спортфункционеров региона и статусе Ханты-Мансийска как центра подготовки спортсменов. Ответ ожидается.
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