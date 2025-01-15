Вице-спикер Госдумы готовит опасную интригу к выборам-2025

Воронежская фронда перешла к новому этапу подготовки к выборам в заксобрание и гордуму в 2025 году. Группа бывшего губернатора и действующего вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева (ЕР), куда входят влиятельные областные политики и предприниматели, заручилась поддержкой глав муниципалитетов на юге региона. С их помощью они попытаются увеличить представительство в облдуме. Осознавая серьезность положения, местные власти уже подумывают об отмене партсписков, чтобы избежать потери контроля над законодательными органами. О непростой предвыборной ситуации агентству рассказали источники, близкие к воронежскому истеблишменту.
Усиление фронды
Негласное противостояние между губернатором Александром Гусевым и его предшественником Алексеем Гордеевым, как рассказывают инсайдеры, началось еще несколько лет назад, когда сменщик начал проявлять самостоятельность и проводить собственную кадровую политику. Избравшись на второй срок в 2023 году, Гусев окончательно переформировал правительство под себя, не оставив в команде ставленников госдумца. Ориентированные на Гордеева люди остались в заксобрании и городской думе Воронежа. На прошлых выборах в 2020 году в городской орган от Гордеева вошли порядка шести человек, а в областной — 10. Большинство от «Единой России», но есть и представители оппозиции. К примеру, по списку КПРФ в облдуму прошел Сергей Рудаков, которого называют человеком фронды. В гордуме ярким представителем группы считался крупный бизнесмен Анатолий Шмыгалев («Справедливая Россия»), который в 2022 году сложил мандат в пользу еще одного человека из группировки Гордеева, члена совета директоров строительной компании «Инстеп» Евгения Орюпина. Цель 2025 года, по словам близкого к правительству региона собеседника агентства, удвоить прежний результат.
Перед выборами 2025 года, как ранее писало URA.RU, Гордеев нашел более влиятельных союзников. По словам источников, в регионе образовалась неформальная коалиция, куда вошел еще один депутат Госдумы от региона Андрей Марков и олигарх-аграрий Николай Ольшанский (занимает 165 место в рейтинге Forbes среди богатейших бизнесменов России, состояние оценивается в 750 млн долларов). Ольшанскому принадлежит холдинг «Дон-Агро».
С фрондой связывают и главного регионального распределителя грантов АНО «Образ будущего Воронежской области». В год оборот грантовых средств составляет порядка 150 млн рублей. Судя по соцсетям, Гордеев регулярно посещает мероприятия некоммерческой организации и занимает там пост председателя наблюдательного совета. Источники называют организацию «кошельком» фронды, однако никаких официальных подтверждений этому нет.
Поддержка муниципалитетов
По данным собеседников URA.RU из региона, накануне группа усилилась и представителями южных муниципалитетов региона. «Был проведен ряд встреч, на которых убедительно просили о содействии на выборах. Там же озвучивались и цели — получить большинство в представительных органах», — говорит источник агентства. По его словам, на сегодня около 15 из 34 глав районов симпатизируют группе или состоят в ней.
Согласно публичным данным, перед праздниками Гордеев встретился с главой Калачеевского района Николаем Котолевским, а также подарил новогодние презенты детям из Богучарского, Бутурлиновского и Петропавловского районов. Все они находятся на юге области и входят в избирательный округ Гордеева. По словам источников, встречи с главами также прошли в Россошанском и Кантемировском районах.
Агентство направило запросы главам южных районов Воронежской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на них ожидаются.
Воронежский медиаэксперт и руководитель агентства бизнес-консалтинга «Консул» Денис Пименов убежден, что главы муниципалитетов могут оказывать серьезное влияние на результаты выборов. «Конечно, официальных полномочий у них нет, но однозначно каждый глава муниципалитета для жителей своего района является весомым человеком, мнение которого они слушают, кому доверяют. Поэтому, в большинстве случаев, их мнение будет очень влиять на итоговый результат. Но не могу сказать, чтобы сегодня главы муниципалитетов вступали в открытое противостояние с областной властью и демонстрировали бы непослушание», — комментирует эксперт.
Чем ответят власти
Усилившаяся коалиция представляет угрозу для «Единой России». По мнению политологов из региона, большинству их кандидатов будет перекрыта возможность избрания от партии власти, и те пойдут от оппозиции — КПРФ и «Справедливой России». В этом случае ЕР может уменьшить представительство в думах. На сегодня в облдуме 48 из 56 депутатов-единороссов. В гордуме — 25 из 36.
«Часть людей представители фронды проведут через „Единую Россию“, сильно светиться не будут. Но в основном кандидаты пойдут от партий парламентской оппозиции. Их задача не только иметь большинство в законодательном собрании, вне связи с партией ЕР, но и получить влияние на губернатора Гусева, а в дальнейшем — добиться его отставки», — комментирует агентству профессор, доктор политических наук Дмитрий Нечаев.
По словам источников, пытаясь обезопаситься, областные власти запустили обсуждение отмены партийных списков и перехода к мажоритарной системе. Тему впервые поднял спикер гордумы Воронежа Владимир Ходырев еще летом 2024 года, а сегодня она предметно обсуждается в кулуарах правительства.
Если выборы будут проходить лишь по одномандатным округам, согласованным кандидатам будет легче победить. Так считает и директор Центра социально-политических технологий Владимир Инютин. «Реальная подоплека предполагаемых нововведений — увеличение контроля над составом городских парламентов со стороны исполнительной власти, как региональной, так и городской. Фактически при отсутствии договорных округов все места по мажоритарным округам забирают представители „Единой России“. Даже если мы не будем брать в расчет наличие административного ресурса, партия-лидер всегда имеет дополнительное преимущество при выборах по мажоритарной системе по сравнению с пропорциональной», — отмечает эксперт.
По словам Дмитрия Нечаева, губернатор Гусев занял отстраненную позицию, чтобы не усугублять конфликт перед выборами. «Губернатор знает риски, но предпочитает не вступать в прямое противостояние. Гусев предпочитает не переходить красные линии, чтобы конфликт не разросся», — говорит политолог.
Агентство несколько раз позвонило депутату Госдумы Алексею Гордееву. Ответ получить не удалось.
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