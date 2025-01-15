Вице-спикер Госдумы готовит опасную интригу к выборам-2025

В воронежском правительстве даже хотят отменять партийные списки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вице-спикер Госдумы намерен получить влияние в законодательных органах Воронежской области
Вице-спикер Госдумы намерен получить влияние в законодательных органах Воронежской области Фото:

Воронежская фронда перешла к новому этапу подготовки к выборам в заксобрание и гордуму в 2025 году. Группа бывшего губернатора и действующего вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева (ЕР), куда входят влиятельные областные политики и предприниматели, заручилась поддержкой глав муниципалитетов на юге региона. С их помощью они попытаются увеличить представительство в облдуме. Осознавая серьезность положения, местные власти уже подумывают об отмене партсписков, чтобы избежать потери контроля над законодательными органами. О непростой предвыборной ситуации агентству рассказали источники, близкие к воронежскому истеблишменту.

Усиление фронды

Негласное противостояние между губернатором Александром Гусевым и его предшественником Алексеем Гордеевым, как рассказывают инсайдеры, началось еще несколько лет назад, когда сменщик начал проявлять самостоятельность и проводить собственную кадровую политику. Избравшись на второй срок в 2023 году, Гусев окончательно переформировал правительство под себя, не оставив в команде ставленников госдумца. Ориентированные на Гордеева люди остались в заксобрании и городской думе Воронежа. На прошлых выборах в 2020 году в городской орган от Гордеева вошли порядка шести человек, а в областной — 10. Большинство от «Единой России», но есть и представители оппозиции. К примеру, по списку КПРФ в облдуму прошел Сергей Рудаков, которого называют человеком фронды. В гордуме ярким представителем группы считался крупный бизнесмен Анатолий Шмыгалев («Справедливая Россия»), который в 2022 году сложил мандат в пользу еще одного человека из группировки Гордеева, члена совета директоров строительной компании «Инстеп» Евгения Орюпина. Цель 2025 года, по словам близкого к правительству региона собеседника агентства, удвоить прежний результат.

Перед выборами 2025 года, как ранее писало URA.RU, Гордеев нашел более влиятельных союзников. По словам источников, в регионе образовалась неформальная коалиция, куда вошел еще один депутат Госдумы от региона Андрей Марков и олигарх-аграрий Николай Ольшанский (занимает 165 место в рейтинге Forbes среди богатейших бизнесменов России, состояние оценивается в 750 млн долларов). Ольшанскому принадлежит холдинг «Дон-Агро».

С фрондой связывают и главного регионального распределителя грантов АНО «Образ будущего Воронежской области». В год оборот грантовых средств составляет порядка 150 млн рублей. Судя по соцсетям, Гордеев регулярно посещает мероприятия некоммерческой организации и занимает там пост председателя наблюдательного совета. Источники называют организацию «кошельком» фронды, однако никаких официальных подтверждений этому нет.

Алексея Гордеева (слева) называют неформальным руководителем воронежской контрэлиты
Алексея Гордеева (слева) называют неформальным руководителем воронежской контрэлиты
Фото:

Поддержка муниципалитетов

По данным собеседников URA.RU из региона, накануне группа усилилась и представителями южных муниципалитетов региона. «Был проведен ряд встреч, на которых убедительно просили о содействии на выборах. Там же озвучивались и цели — получить большинство в представительных органах», — говорит источник агентства. По его словам, на сегодня около 15 из 34 глав районов симпатизируют группе или состоят в ней.

Согласно публичным данным, перед праздниками Гордеев встретился с главой Калачеевского района Николаем Котолевским, а также подарил новогодние презенты детям из Богучарского, Бутурлиновского и Петропавловского районов. Все они находятся на юге области и входят в избирательный округ Гордеева. По словам источников, встречи с главами также прошли в Россошанском и Кантемировском районах.

Агентство направило запросы главам южных районов Воронежской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на них ожидаются.

Воронежский медиаэксперт и руководитель агентства бизнес-консалтинга «Консул» Денис Пименов убежден, что главы муниципалитетов могут оказывать серьезное влияние на результаты выборов. «Конечно, официальных полномочий у них нет, но однозначно каждый глава муниципалитета для жителей своего района является весомым человеком, мнение которого они слушают, кому доверяют. Поэтому, в большинстве случаев, их мнение будет очень влиять на итоговый результат. Но не могу сказать, чтобы сегодня главы муниципалитетов вступали в открытое противостояние с областной властью и демонстрировали бы непослушание», — комментирует эксперт.

Чем ответят власти

Усилившаяся коалиция представляет угрозу для «Единой России». По мнению политологов из региона, большинству их кандидатов будет перекрыта возможность избрания от партии власти, и те пойдут от оппозиции — КПРФ и «Справедливой России». В этом случае ЕР может уменьшить представительство в думах. На сегодня в облдуме 48 из 56 депутатов-единороссов. В гордуме — 25 из 36.

Усилившаяся коалиция представляет угрозу для «Единой России»
Фото: Илья Московец © URA.RU

«Часть людей представители фронды проведут через „Единую Россию“, сильно светиться не будут. Но в основном кандидаты пойдут от партий парламентской оппозиции. Их задача не только иметь большинство в законодательном собрании, вне связи с партией ЕР, но и получить влияние на губернатора Гусева, а в дальнейшем — добиться его отставки», — комментирует агентству профессор, доктор политических наук Дмитрий Нечаев.

По словам источников, пытаясь обезопаситься, областные власти запустили обсуждение отмены партийных списков и перехода к мажоритарной системе. Тему впервые поднял спикер гордумы Воронежа Владимир Ходырев еще летом 2024 года, а сегодня она предметно обсуждается в кулуарах правительства.

Если выборы будут проходить лишь по одномандатным округам, согласованным кандидатам будет легче победить. Так считает и директор Центра социально-политических технологий Владимир Инютин. «Реальная подоплека предполагаемых нововведений — увеличение контроля над составом городских парламентов со стороны исполнительной власти, как региональной, так и городской. Фактически при отсутствии договорных округов все места по мажоритарным округам забирают представители „Единой России“. Даже если мы не будем брать в расчет наличие административного ресурса, партия-лидер всегда имеет дополнительное преимущество при выборах по мажоритарной системе по сравнению с пропорциональной», — отмечает эксперт.

Губернатор Гусев, по словам политолога Дмитрия Нечаева, занял отстраненную позицию
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам Дмитрия Нечаева, губернатор Гусев занял отстраненную позицию, чтобы не усугублять конфликт перед выборами. «Губернатор знает риски, но предпочитает не вступать в прямое противостояние. Гусев предпочитает не переходить красные линии, чтобы конфликт не разросся», — говорит политолог.

Агентство несколько раз позвонило депутату Госдумы Алексею Гордееву. Ответ получить не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воронежская фронда перешла к новому этапу подготовки к выборам в заксобрание и гордуму в 2025 году. Группа бывшего губернатора и действующего вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева (ЕР), куда входят влиятельные областные политики и предприниматели, заручилась поддержкой глав муниципалитетов на юге региона. С их помощью они попытаются увеличить представительство в облдуме. Осознавая серьезность положения, местные власти уже подумывают об отмене партсписков, чтобы избежать потери контроля над законодательными органами. О непростой предвыборной ситуации агентству рассказали источники, близкие к воронежскому истеблишменту. Усиление фронды Негласное противостояние между губернатором Александром Гусевым и его предшественником Алексеем Гордеевым, как рассказывают инсайдеры, началось еще несколько лет назад, когда сменщик начал проявлять самостоятельность и проводить собственную кадровую политику. Избравшись на второй срок в 2023 году, Гусев окончательно переформировал правительство под себя, не оставив в команде ставленников госдумца. Ориентированные на Гордеева люди остались в заксобрании и городской думе Воронежа. На прошлых выборах в 2020 году в городской орган от Гордеева вошли порядка шести человек, а в областной — 10. Большинство от «Единой России», но есть и представители оппозиции. К примеру, по списку КПРФ в облдуму прошел Сергей Рудаков, которого называют человеком фронды. В гордуме ярким представителем группы считался крупный бизнесмен Анатолий Шмыгалев («Справедливая Россия»), который в 2022 году сложил мандат в пользу еще одного человека из группировки Гордеева, члена совета директоров строительной компании «Инстеп» Евгения Орюпина. Цель 2025 года, по словам близкого к правительству региона собеседника агентства, удвоить прежний результат. С фрондой связывают и главного регионального распределителя грантов АНО «Образ будущего Воронежской области». В год оборот грантовых средств составляет порядка 150 млн рублей. Судя по соцсетям, Гордеев регулярно посещает мероприятия некоммерческой организации и занимает там пост председателя наблюдательного совета. Источники называют организацию «кошельком» фронды, однако никаких официальных подтверждений этому нет. Поддержка муниципалитетов По данным собеседников URA.RU из региона, накануне группа усилилась и представителями южных муниципалитетов региона. «Был проведен ряд встреч, на которых убедительно просили о содействии на выборах. Там же озвучивались и цели — получить большинство в представительных органах», — говорит источник агентства. По его словам, на сегодня около 15 из 34 глав районов симпатизируют группе или состоят в ней. Согласно публичным данным, перед праздниками Гордеев встретился с главой Калачеевского района Николаем Котолевским, а также подарил новогодние презенты детям из Богучарского, Бутурлиновского и Петропавловского районов. Все они находятся на юге области и входят в избирательный округ Гордеева. По словам источников, встречи с главами также прошли в Россошанском и Кантемировском районах. Воронежский медиаэксперт и руководитель агентства бизнес-консалтинга «Консул» Денис Пименов убежден, что главы муниципалитетов могут оказывать серьезное влияние на результаты выборов. «Конечно, официальных полномочий у них нет, но однозначно каждый глава муниципалитета для жителей своего района является весомым человеком, мнение которого они слушают, кому доверяют. Поэтому, в большинстве случаев, их мнение будет очень влиять на итоговый результат. Но не могу сказать, чтобы сегодня главы муниципалитетов вступали в открытое противостояние с областной властью и демонстрировали бы непослушание», — комментирует эксперт. Чем ответят власти Усилившаяся коалиция представляет угрозу для «Единой России». По мнению политологов из региона, большинству их кандидатов будет перекрыта возможность избрания от партии власти, и те пойдут от оппозиции — КПРФ и «Справедливой России». В этом случае ЕР может уменьшить представительство в думах. На сегодня в облдуме 48 из 56 депутатов-единороссов. В гордуме — 25 из 36. «Часть людей представители фронды проведут через „Единую Россию“, сильно светиться не будут. Но в основном кандидаты пойдут от партий парламентской оппозиции. Их задача не только иметь большинство в законодательном собрании, вне связи с партией ЕР, но и получить влияние на губернатора Гусева, а в дальнейшем — добиться его отставки», — комментирует агентству профессор, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. Если выборы будут проходить лишь по одномандатным округам, согласованным кандидатам будет легче победить. Так считает и директор Центра социально-политических технологий Владимир Инютин. «Реальная подоплека предполагаемых нововведений — увеличение контроля над составом городских парламентов со стороны исполнительной власти, как региональной, так и городской. Фактически при отсутствии договорных округов все места по мажоритарным округам забирают представители „Единой России“. Даже если мы не будем брать в расчет наличие административного ресурса, партия-лидер всегда имеет дополнительное преимущество при выборах по мажоритарной системе по сравнению с пропорциональной», — отмечает эксперт. По словам Дмитрия Нечаева, губернатор Гусев занял отстраненную позицию, чтобы не усугублять конфликт перед выборами. «Губернатор знает риски, но предпочитает не вступать в прямое противостояние. Гусев предпочитает не переходить красные линии, чтобы конфликт не разросся», — говорит политолог. Агентство несколько раз позвонило депутату Госдумы Алексею Гордееву. Ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...