Россия вступит в борьбу с США на ключевом зарубежном рынке

Россия не упустит возможности усилить конкурентные позиции своего бизнеса в Юго-Восточной Азии. Так эксперты URA.RU комментируют участие десятков российских компаний в переговорах с потенциальными партнерами, которые прошли в рамках визита в Ханой премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Они отмечают, что экономическая роль Вьетнама быстро растет, и своевременное развитие сотрудничества с ним позволит России не потерять позиции в конкуренции с США и Китаем в этом регионе.
Не использовали потенциал
Во второй день официального визита Михаила Мишустина в Ханой премьеры России и Вьетнама встретились с представителями деловых кругов обеих стран. Переговоры прошли после того, как российская делегация побывала на торжественном концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между странами, передает с места событий корреспондент URA.RU.
Состав участников переговоров внушительный — с российской стороны около 50 человек, включая вице-премьеров, министров, глав госкорпораций, машиностроительных, нефтегазовых компаний, банков, агрохолдингов, бизнес-объединений. Аналогичный интерес к встрече проявила и вьетнамская сторона.
Премьер-министр Вьетнама Фан Минь Тинь во вступительном слове отметил, что Вьетнам с Россией, а до нее с СССР связывают давние отношения, которые можно назвать великими. «Политические отношения и чувства граждан двух стран друг к другу искренние. Однако экономическое сотрудничество не во всем соответствует этому. Мы еще не используем весь потенциал. Сегодня мы хотим услышать мнения предприятий и будем искать разные решения, чтобы углублять наши связи», — сказал премьер Вьетнама.
Фан Минь Тинь отметил, что для обсуждения на переговорах выбрали направления, в которых сильна Россия, — это, в частности, торговля и транспорт. «Самый трудный вопрос — это взаиморасчеты. Прошу предприятия гибко и творчески подойти к этому вопросу, только они знают, как его решить. А правительства будут содействовать им, чтобы работа шла стабильно, безопасно и эффективно», — добавил председатель вьетнамского правительства.
Михаил Мишустин отметил, что предприниматели двух стран активно работают и регулярно сверяют часы по совместным проектам. Планируется много новых инициатив.
«Для нас Вьетнам является важным партнером в Юго-Восточной Азии, это также первая страна в регионе, которая подписала с нами соглашение о свободной торговле по линии Евразийского экономического союза. Это дает существенные преимущества для бизнеса. Российско-вьетнамский товарооборот за 10 месяцев 2024 года прибавил четверть, и я уверен, что у нас есть возможности увеличивать эти показатели по итогам переговоров и комплексного плана сотрудничества», — сказал российский премьер.
Мишустин отметил, что Россия уделяет большое внимание решению логистических вопросов, компании РФ осуществляют морские грузовые перевозки во Вьетнам, внедряют цифровые сервисы и упрощают доставку грузов. Вьетнам стал значимым хабом, позволяющим наращивать экспорт в Юго-Восточную Азию. Дополнительные перспективы откроет и углубление промышленной кооперации, подчеркнул российский премьер. Он отметил перспективы сотрудничества в сферах зеленой и ветроэнергетики, а также «зеленого» транспорта.
«Что касается современных технологий, Вьетнам здесь добился значительных успехов. В частности, готовясь к сегодняшнему форуму, смотрел ваши результаты в электронной торговле — они впечатляют. Вьетнам ставит перед собой амбициозные цели по цифровизации системы госуправления. Россия обладает высокими компетенциями в этой сфере. Мы готовы делиться опытом, в том числе в области кибербезопасности и искусственного интеллекта», — отметил Мишустин.
Премьер-министр пригласил вьетнамских инвесторов в Россию. Он отметил, что страна создает хорошие возможности для зарубежных партнеров, и выразил уверенность, что вьетнамские компании смогут участвовать во всех направлениях экономики страны. Мишустин пригласил представителей Вьетнама на Петербургский международный экономический форум летом и Восточный экономический форум осенью.
После встречи министр экономического развития Максим Решетников сообщил журналистам, что РФ рассматривает Вьетнам как точку входа в Юго-Восточную Азию. В стране около 100 млн жителей, среднедушевой ВВП пока составляет 30% от российского, но быстро растет. «Недалеко находятся Таиланд, Лаос, Малайзия, Индонезия, поэтому для нас отношения с Вьетнамом — стратегическое направление», — сказал министр.
Не упустить возможность
Вьетнам активно наращивает вес на международной арене — сегодня это активный участник АСЕАН, АТЭС и страна, имеющая существенные амбиции в плане дальнейшего укрепления своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, комментирует директор Центра АСЕАН Екатерина Колдунова. Эти планы подкрепляются высокими темпами экономического роста страны в последние годы.
«Россия заинтересована в активизации торгово-экономических взаимоотношений, испытавших на себе негативное влияние антироссийских санкций, — сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, развитии логистических связей, образовательном взаимодействии. Вьетнам имеет большой товарооборот с США и Китаем, получает большие объемы иностранных инвестиций. В этом контексте России важно не утерять свои стратегические позиции.
Желательно восстановление торговли хотя бы до уровня 2021 года, а идеальный вариант — ее наращивание. Нужны новые формы сотрудничества в промышленной сфере — энергетике, микроэлектронике, военно-технической сфере и информационной безопасности», — говорит эксперт.
Российские власти понимают, что во Вьетнам нужно идти сейчас, — в стране квалифицированная рабочая сила и высокая производительность труда. Геополитические конкуренты заходят на этот рынок, и РФ не хотела бы упускать свои шансы, отмечает заведующий сектором МГИМО МИД РФ института мировой экономики международных отношений РАН Александр Рогожин.
Особенно чувствительным для России, по словам эксперта, является вопрос возобновления прежних объемов военно-технического сотрудничества. Вьетнам традиционно был крупнейшим покупателем российского вооружения, однако в стране сменилось поколение руководителей, и теперь страна выбирает между российскими предложениями и западными. «На вооружении Вьетнама состоит большое количество российских истребителей. Но время идет, и их нужно обновлять. Страна заинтересована в запчастях, России же интереснее поставлять туда новые боевые машины, но не последних образцов. Диалог идет, сторонам предстоит найти компромиссный вариант, в том числе вопрос наверняка обсуждается за закрытыми дверями и в ходе визита Мишустина в Ханой», — уверен собеседник URA.RU.
В июне прошлого года Вьетнам посетил президент России Владимир Путин, подписаны документы, расширяющие партнерство между странами, и сейчас идет их реализация, объясняет соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин. «Тесное взаимодействие с Вьетнамом будет приносить России выгоду. Это можно увидеть уже сейчас. Например, за последний год вырос экспорт российского мяса, а также увеличилось количество туристов из России. Более того, вьетнамские инвесторы планируют принять участие в энергетических проектах в Ненецком автономном округе», — комментирует эксперт.
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