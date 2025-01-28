К чему приведет гонка зарплат в России

В России наблюдается гонка зарплат из-за нехватки кадров. Как рассказал в интервью URA.RU кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института Народнохозяйственного Прогнозирования Российской Академии Наук Вадим Потапенко, главной тенденцией в ближайшие десятилетия будет замена людей, занимающихся монотонной работой, на роботов, а высвободившихся специалистов будут переобучать для сложной высокооплачиваемой работы.
Гонка зарплат — позитивный процесс
— Компании заманивают работников постоянным повышением зарплат. Как это отразится на экономике?
— Рост зарплаты привлекает новых людей на предприятия, повышает их интерес к рынку труда. Работать приходят даже те, кто раньше этого делать не хотел. В конце 2022 года численность занятых равнялась 73 млн человек. В ноябре 2024-го показатель вырос до 74,8 млн. Это существенный рост, который привязан к улучшению условий труда. Реальная зарплата с поправкой на инфляцию увеличилась за январь-октябрь 2024-го на 9%. При этом доля зарплатного фонда в ВВП России в 2023 году составила 40%, это не так много, если сравнивать с предыдущими 20 годами. Например, в 2016-м доля достигала 48%, а в 2011-м — 50%. То есть, значение сейчас не критически высокое, у страны есть резерв для повышения оплаты труда. Нельзя утверждать, что назрел кризис. Увеличение реальных доходов населения — это позитивное явление с точки зрения макроэкономики. Деньги, заработанные человеком, идут на удовлетворение его спроса, на покупку потребительских товаров, часть которых производится в России, и оплату услуг. Это подстегивает разные отрасли отечественной экономики.
Конечно, такая ситуация увеличивает издержки компаний на выплату денежного вознаграждения. Но она же стимулирует их оптимизировать рабочий процесс и повышать эффективность предприятия за счет роботизации и технологических инноваций, что в конечном итоге приведет к эффекту Баумоля, когда благосостояние и доходы в долгосрочной перспективе увеличиваются у всех людей, независимо от их производительности труда. Например, медсестры не стали ухаживать за большим числом пациентов, а пианисты или скрипачи не стали принципиально лучше исполнять классические композиции по сравнению с коллегами из XVIII века.
Несмотря на это, их зарплата растет, и люди творческих профессий могут позволить себе потреблять тот же набор товаров и услуг, что и остальные их современники. Экономическая система устроена так, что общее богатство перераспределяется. Благодаря научным прорывам в отдельных секторах, которые наращивают и удешевляют производство, происходит выравнивание доходов.
По кому ударил отъезд мигрантов
— Рубль ослабел по отношению к таджикскому сомони, узбекскому суму и киргизскому сому на 5-10% за год. Колебания валют снизили интерес к российскому рынку труда у мигрантов. Чем грозит ослабление потока иностранных рабочих экономике?
— Сокращение числа приезжих из Средней Азии связано не только с колебаниями валют, но и со стабилизацией экономической ситуации в странах региона, поэтому определенный спад интереса к нашему рынку труда был неизбежным. Кто-то предпочитает оставаться дома и зарабатывать там. По данным Росстата, у нас чуть больше миллиона мигрантов, занятых в экономике. Но на самом деле официальная статистика не может достаточно точно учесть таких людей. В стране их гораздо больше: если опираться на данные МВД, можно прийти к оценке от пяти до 10 млн человек. И сосредоточены они в городах-миллионниках и крупнейших агломерациях — Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях, некоторых богатых городах Сибири. Нужно понимать, что их привлекают в достаточно узкий диапазон профессий — в основном в торговлю, транспорт, ЖКХ, доставку и строительство. То есть, мигранты — это нишевая история для отдельных богатых территорий. Можно говорить о миграции как о значимом для России, но точечном явлении, поэтому снижение числа иностранных рабочих не бьет по основным показателям нашего хозяйства и не станет источником кризиса.
Нехватка таких сотрудников ощущается, например, в Москве, где многие хотят стать курьерами из-за резкого роста зарплат в сфере. По этой причине происходит перераспределение трудовых ресурсов, что приводит к недостатку дворников, работников ЖКХ и сферы строительства. Но снижение числа иностранных специалистов — это не системная проблема для России, дисбаланс в некоторых отраслях будет устраняться за счет рыночных механизмов регулирования — повышения зарплаты и реорганизации рабочего процесса.
Свободных рук больше нет
— По данным Минтруда, безработица в России колеблется на рекордно низких уровнях — от 2,3 до 3,1% — это несколько миллионов человек. Как привлечь дополнительный резерв для покрытия дефицита кадров, ведь в СССР в 1930 году, например, официально не трудились всего 240 тысяч человек?
— Уровень безработицы составляет 2,3%, если брать данные за ноябрь 2024 года. Но в резерв, равный приблизительно 2%, не получится «залезть», потому что этот показатель можно назвать статистическим феноменом. Большая часть таких людей не занята временно. Кто-то ищет себе должность и числится в безработных, поскольку поиск требует времени. А у кого-то отсутствие занятости носит сезонный характер. Поэтому пара процентов формально незанятых всегда будет в условиях свободного рынка труда, когда человек имеет право сменить род деятельности, компанию и уволиться в удобное для себя время. Ситуация, когда в стране безработица меньше 1% — редкость, и в мире она встречается только в небольших государствах со своими особенностями подсчета.
Численность работающего населения в долгосрочной перспективе будет сокращаться из-за непростой демографической ситуации, это неизбежно. Но сейчас показатель растет за счет вовлечения в трудовую деятельность большего числа людей разных полов и возрастов. Например, в 2023 году работали 79,9% женщин в возрасте 25-29 лет, а в 2019-м — 76,6%. По сравнению с допандемийным периодом рост превысил 3 процентных пункта, что существенно для такого инерционного показателя. Заметный рост мы наблюдаем почти у всех других половозрастных групп.
Компании перед выбором
— Правительство называло нехватку трудовых ресурсов вызовом для экономики. Какие риски в себе таит дефицит кадров?
— Недостаток рабочей силы не приведет экономику к катастрофе. Я бы охарактеризовал нынешнюю ситуацию как особенность перестройки рынка труда. Положение исправит повышение производительности и реорганизация рабочего процесса. Более того, в долгосрочной перспективе число рабочих мест в привычных для нас профессиях будет сокращаться из-за технологического перевооружения производств, поэтому катастрофического дефицита кадров ждать не стоит. Предприятия встают перед выбором — платить сотрудникам больше и привлекать их из других секторов, либо искать способы автоматизировать цепочки производства, которые поддаются этому процессу проще и быстрее. Труд дорожает, а черпать рабочую силу неоткуда, поэтому компании будут вынуждены ускорить поиск высокотехнологичных решений, чтобы удержаться на плаву и поддерживать рентабельность своей продукции.
Но такого сценария, где из-за роботизации люди теряют доходы и становятся нищими, бояться не нужно. Экономика меняется не так быстро, у сотрудников достаточно времени на переподготовку и получение новых навыков. По мере развития роботизации человеческие ресурсы будут высвобождаться, но люди освоят другие специальности, как это всегда происходило в периоды серьезных технологических изменений. Повышение квалификации увеличит стоимость оплаты труда, повысит доходы россиян и в целом сделает общество богаче. Более того, компьютер не может делать все за человека, поэтому значительная доля сфер приложения труда сохранится.
Эти профессии исчезнут
— Вице-премьер Татьяна Голикова 28 января обсудила с регионами и ведомствами прогноз потребности экономики России в кадрах до 2030 года. В этот период вместе с профессиями следующего десятилетия в разные отрасли придут и роботы. Какие виды деятельности можно автоматизировать уже сейчас, чтобы переподготовить высвободившиеся людские ресурсы для других секторов?
— Мы находимся на первых этапах этого процесса, поэтому он будет проходить первоначально в тех отраслях, где человек занят монотонным механическим трудом, под который можно написать программу и построить робота. Проще и безопаснее автоматизировать курьерскую доставку. Классической отраслью, где несколько столетий непрерывно внедряются различные машины и станки, остается обрабатывающая промышленность.
Применение новых технологий, заменяющих труд человека, возможно уже сейчас в сфере торговли, где продавцами у нас работают 5,7 млн человек или 7,7% всех занятых. Часть водителей тоже заменят путем внедрения беспилотного транспорта, но здесь встает вопрос об ответственности за возможные ДТП, и процесс трансформации займет, скорее, не годы, а десятилетия. Робот способен управлять далеко не всеми видами автомобилей и грузовиков на том же уровне, что и человек. Можно ожидать появления беспилотных фур, которые будут перевозить грузы из точки А в точку Б по прямой дороге без сложных аварийных участков. Это заменит часть водителей. Их в стране почти 7 млн человек или почти 10% трудоспособного населения, в то время как в ЕС, например, их доля — 4%. Это говорит о том, что даже сейчас, без введения беспилотного транспорта, в этой сфере есть пространство для роста эффективности.
— Почему в последние годы стали более востребованы рабочие профессии — фрезеровщики, сварщики, слесари и токари? Почему их не подготовили до сих пор, ведь зарплаты в этой отрасли значительно выше средних? Аттестация Национального агентства контроля сварки (НАКС) позволяет зарабатывать от 200 тысяч рублей.
— Такие высокие зарплаты только у самых квалифицированных сварщиков. Средние доходы там ниже. К тому же, это достаточно сложные профессии, требующие долгого обучения и оттачивания навыков. Быстро зайти на рынок тут не получится, если сравнивать с работой таксиста или курьера, которыми становятся в кратчайшие сроки. Что легче, варить трубу на высоте или водить автомобиль? Ответ очевиден, а зарплата при этом отличается не сильно — таксист в столице может зарабатывать и 150 тысяч рублей, а иногда и выше, что близко к доходам сварщика 5-6 разряда.
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