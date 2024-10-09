Экс-глава федерации мигрантов: запреты для нелегалов — бесполезны

Он считает, что в реальности все принятые меры затронут менее 1% приезжих

09 октября 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Принятые запреты в сфере миграционной политики являются неэффективными, так как затрагивают минимум человек Фото: Илья Московец © URA.RU Все запреты для мигрантов, принятые на федеральном уровне и в регионах, в реальности не работают, они затронут менее 1% приезжих. Если мигрантам запретить работать в одной сфере, они устроятся в другой. Но общая ситуация никак не изменится. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Центра правовой помощи мигрантам в Москве Вадим Коженов. До 2022 года он возглавлял Федерацию мигрантов России. В реальности ограничения для мигрантов затронут только 1%, уверен Вадим Коженов Фото: Илья Московец © URA.RU «Практически ни к каким последствиям эти ограничения [для мигрантов] не приведут. В реальности принятые меры затронут менее 1% людей. Просто сейчас стало модно заниматься запретами. Один регион запретил, другие за ним повторили. Они ни на что не влияют абсолютно», — заверил Вадим Коженов в разговоре с журналистом агентства. В качестве примера директор московского центра помощи мигрантам приводит сферу такси. Более 20 регионов России запретили приезжим заниматься перевозкой пассажиров. Но выходцы из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана еще до введения ограничений не могли водить машину в России по водительским правам, полученным у себя на родине. По закону они должны были получить российские права, что для многих становилось непреодолимой преградой. Требование не распространялось на граждан Киргизии, поскольку страна входит вместе с Россией в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Из-за членства в ЕАЭС на приезжих из Киргизии также не распространяется требование о приобретении патентов на работу. «Поэтому получается, что можно красиво объявить, что мы запретили мигрантам работу в такси. Однако есть люди, которые как работали, так и будут работать. Ничего не поменялось», — подчеркнул Коженов. Более 20 регионов России запретили приезжим заниматься перевозкой пассажиров Фото: Владимир Андреев © URA.RU О бесполезности введения отдельных мер говорит и депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин. По его мнению, путем решения проблемы может стать только мораторий на использование иностранных рабочих. «Сейчас мы пытаемся „рубить хвост по частям“, но в итоге все равно придем к обсуждению полного запрета на привлечение трудовых мигрантов. Уверен, что такая вероятность высока. По крайней мере, мораторий на использование иностранных рабочих уже назрел», — говорил Вершинин. Депутат считает, что эффективнее делать ставку на российских граждан. Поскольку мигранты отправляют средства домой, за рубеж, не ценят и не разделяют ценности местного населения, пытаются навязать свои традиции и обычаи, а в случае, если остаются без работы, повышается риск совершения правонарушений. Потому нужно развивать собственные кадры, а не полагаться на иностранных работников, даже несмотря на то, что для бизнеса приезжие обходятся дешевле. «Социальные риски, которые создаются при системном привлечении иностранной силы, перевешивают все сиюминутные выгоды», — резюмировал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все запреты для мигрантов, принятые на федеральном уровне и в регионах, в реальности не работают, они затронут менее 1% приезжих. Если мигрантам запретить работать в одной сфере, они устроятся в другой. Но общая ситуация никак не изменится. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Центра правовой помощи мигрантам в Москве Вадим Коженов. До 2022 года он возглавлял Федерацию мигрантов России. «Практически ни к каким последствиям эти ограничения [для мигрантов] не приведут. В реальности принятые меры затронут менее 1% людей. Просто сейчас стало модно заниматься запретами. Один регион запретил, другие за ним повторили. Они ни на что не влияют абсолютно», — заверил Вадим Коженов в разговоре с журналистом агентства. В качестве примера директор московского центра помощи мигрантам приводит сферу такси. Более 20 регионов России запретили приезжим заниматься перевозкой пассажиров. Но выходцы из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана еще до введения ограничений не могли водить машину в России по водительским правам, полученным у себя на родине. По закону они должны были получить российские права, что для многих становилось непреодолимой преградой. Требование не распространялось на граждан Киргизии, поскольку страна входит вместе с Россией в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Из-за членства в ЕАЭС на приезжих из Киргизии также не распространяется требование о приобретении патентов на работу. О бесполезности введения отдельных мер говорит и депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин. По его мнению, путем решения проблемы может стать только мораторий на использование иностранных рабочих. «Сейчас мы пытаемся „рубить хвост по частям“, но в итоге все равно придем к обсуждению полного запрета на привлечение трудовых мигрантов. Уверен, что такая вероятность высока. По крайней мере, мораторий на использование иностранных рабочих уже назрел», — говорил Вершинин. Депутат считает, что эффективнее делать ставку на российских граждан. Поскольку мигранты отправляют средства домой, за рубеж, не ценят и не разделяют ценности местного населения, пытаются навязать свои традиции и обычаи, а в случае, если остаются без работы, повышается риск совершения правонарушений. Потому нужно развивать собственные кадры, а не полагаться на иностранных работников, даже несмотря на то, что для бизнеса приезжие обходятся дешевле. «Социальные риски, которые создаются при системном привлечении иностранной силы, перевешивают все сиюминутные выгоды», — резюмировал он.