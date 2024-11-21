Россия получила от СВО то, что изменит ее экономику

Российское беспилотное авиастроение получило мощный стимул на СВО. Важность развития БПЛА как для военного дела, так и для экономики мирного времени не раз подчеркивали в правительстве России. О том, как отрасль вышла на новый уровень в короткие сроки и как это изменит жизнь россиян, URA.RU рассказал экс-президент «Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем „АЭРОНЕТ“» и главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев.
Послужат на «гражданке»
— Амир Вильевич, после завершения конфликта в Восточной Европе спрос на военные БПЛА снизится. Компании будут вынуждены переориентировать свои производственные мощности на нужды мирного времени. Какие виды БАС, используемых в военных миссиях, могут быть переоборудованы для мирных целей?
— Дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы, такие как «Куб-БЛА» и «Ланцет», вероятнее всего, не удастся адаптировать. В мирной экономике будут востребованы беспилотники самолетного типа, которые оснащены мощной системой наблюдения. На спецоперации они занимаются разведкой. В обычной жизни такие машины будут запускать для аэрофотосъемки, мониторинга и диагностики протяженных коммуникаций — дорог, нефте- и газопроводов. Так, например, российский БПЛА «Орион» способен заменить пилотируемый самолет при выполнении задач картографии. То есть, вместо того, чтобы поднимать в воздух Ан-12 и Ан-24, можно использовать более доступный по цене беспилотник. Другое дело, что в гражданской версии придется заменить дорогостоящие военные системы: оружие, камеры наблюдения и датчики связи. Они увеличивают стоимость аппарата на 70%. В мирной жизни цель наблюдения не маскируется, а средства связи не подавляются системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому машину можно удешевить.
БПЛА отправили в печать
— Как изменились темпы развития беспилотников в России с 2022 года и почему?
— Начало специальной операции на Украине серьезно простимулировало производство беспилотных авиационных систем (БАС) и разработку новых технологических решений для них. Это объясняется резко выросшим спросом на такой вид вооружений на фронте, а также вызовами и задачами, которые стоят перед военными на передовой.
Армии нужно много беспилотников разных типов, поэтому для масштабирования производства стали использоваться различные сложные технологии, а в некоторых случаях и простые решения. Появились 3D-принтеры, печатающие детали к устройству, а для автопилота теперь не нужен редкий и мощный микропроцессор — специалисты могут внедрить эту функцию, используя много разных видов микросхем, не обложенных санкциями и доступных на рынке. Это делает производство массовым, ставит его на поток. А массовый выпуск, как правило, повышает надежность продукции благодаря единообразию деталей и удешевляет изделие.
— Как власти способствуют развитию беспилотного авиастроения?
— Государство предложило меры поддержки, которыми пользуются и крупные машиностроительные холдинги, и небольшие производители. Фонд НТИ (Национальной технологической инициативы) сейчас предлагает различные виды помощи, в том числе и гранты на развитие беспилотной авиации. Комиссия фонда действует грамотно и профессионально — она объективно оценивает шансы каждого проекта БПЛА. Мы сами убедились в этом, когда защищали свой проект на экспертном совете.
Пилотов берегут от ПВО
— Премьер-министр Михаил Мишустин говорил о планах увеличить вдвое производство тяжелых дронов в ближайшие семь лет. Почему правительство обращает внимание именно на этот сегмент?
— Это объясняется стремлением правительства сберечь большую авиацию и оптимизировать расходы. Су-27 стоит огромных денег, а жизнь человека, управляющего самолетом — бесценна. Такие тяжелые беспилотники, как «Охотник», нужны для того, чтобы обезопасить пилотов и прикрыть их в воздухе. Такая машина экономит военные ресурсы. Заявление Мишустина относится даже не конкретно к СВО. Он посылает сигнал, что Россия развила свои технологии и имеет возможность опередить Запад по части использования тяжелых БПЛА в воздухе.
Кадры решают
— Проектирование такой сложной техники требует высококвалифицированных инженеров и программистов. Смогла ли Россия подготовить профессионалов?
— Спецоперация дала толчок развитию кадрового потенциала в этой отрасли. Россия когда-то славилась своими инженерами. Эта слава в будущем может к нам вернуться: вузы стали выпускать молодежь, которая хочет заниматься программированием, инженерным проектированием, менеджментом сложных технических изделий. Всего 15 лет назад ничего подобного не было. Тогда мне сложно было найти хорошего специалиста, занимающегося беспилотниками. Сейчас такие специалисты появились. Кадры, на самом деле, самое важное, что получила страна в этой отрасли за время СВО. В мирное время их потенциал можно будет направить на развитие гражданской беспилотной индустрии.
— Мишустин упоминал в прошлом году, что в России в ближайшее время предстоит написать программное обеспечение для беспилотных систем. Почему это важно и как со временем меняется ПО ?
— Премьер акцентирует внимание на «софте», потому что в будущем он облегчит работу оператора дрона. Над этим работают, в том числе и отечественные специалисты. Если раньше автомобилем было управлять сложнее, его могло легко занести, а коробка была только механическая, то сейчас, благодаря частичной автоматизации, системам устойчивости на дороге и программным решениям, за рулем машины сможет сидеть практически кто угодно. За счет развития ПО таким же доступным станет управление БАС. Через пять лет оператору дрона не нужно будет становиться асом.
Дроны сделают россиян богаче
— Что массовое применение БПЛА даст экономике: сельскому хозяйству, транспорту, энергетике?
— Технологии, а также профессиональные кадры, которые Россия выковала за эти годы, в будущем будут полезны для многих отраслей хозяйства. Отечественные специалисты смогут изобрести беспилотную технику и подстроить ее под конкретные задачи. Сельское хозяйство, например, нуждается в большом количестве таких аппаратов для повышения урожайности. Часть разведывательных машин будет переоборудована для диагностики сельскохозяйственных насаждений. Другая часть будет вносить удобрения или распылять ядохимикаты. Этим может заниматься тяжелый БПЛА, либо мультикоптер.
При этом строить будут не только летающие модели. Те же принципы применимы в наземной технике. Фермеры дополнительно повысят урожайность, если российским инженерам удастся создать беспилотные тракторы, подобные тем, что производит американская машиностроительная корпорация Deere&Company. Они позволяют заниматься высокоточным земледелием, обрабатывать поле с точностью до сантиметра и не вспахивать по ошибке один и тот же участок. Это экономит топливо, уменьшает затраты и увеличивает плодородность. Наши специалисты занимаются реверсивным инжинирингом, изучают иностранные аналоги этой техники.
Перевозка грузов из одного населенного пункта в другой станет удобнее и выгоднее благодаря беспилотным фурам. Этот сегмент в ближайшие 10 лет покажет гигантский рост. Беспилотники позволят также увеличить частоту мониторинга нефте- и газопроводов, что повысит безопасность их эксплуатации.
Все эти средства автоматизации двигают российскую экономику вперед, высвобождают трудовые ресурсы для более высокопроизводительной деятельности. Появляются новые возможности и рынки, а значит, и рабочие места, позволяющие хорошо зарабатывать.
— Как внедрение беспилотного транспорта и сельхозоборудования скажется на конечной стоимости продуктов, товаров и других услуг для населения, ведь такая техника сократит затраты на топливо и персонал?
— Сразу скажу, что БПЛА не удешевят товары и услуги. Но они сделают жизнь богаче, изменят сам образ жизни. Возьмем в качестве примера смартфоны. В начале 2000-х годов были кнопочные телефоны. Никто и не мог мечтать о том, чтобы смотреть фильмы, слушать музыку, снимать видео, делать качественные фото и заходить в интернет с помощью одного небольшого устройства размером с ладонь. Сейчас такие гаджеты — неотъемлемая часть нашей жизни. То же самое будет и с беспилотниками. Например, не было до сих пор массовых транспортировок грузов с помощью БПЛА, сейчас они появятся. В деревнях, где не знали слово Wildberries, будет доступна доставка. Этим могут заниматься вертикально взлетающие аппараты, не требующие специально оборудованных площадок для посадки. Для таких задач в будущем пригодится, например, БПЛА С-76, в который много инвестирует ОКБ Сухого.
— Существуют ли опытные разработки в сфере беспилотного транспорта для перевозки людей? Что нужно для внедрения БПЛА, например, в малую авиацию?
— Запустить беспилотную транспортную авиацию в ближайшие 20-30 лет будет проблематично, поскольку технология относительно новая, люди будут бояться летать на таких аппаратах. Чтобы воплотить в жизнь подобный проект, должен произойти гигантский, скажем так, скачок доверия к роботу, который будет управлять самолетом. Все-таки авиация — это более сложная отрасль, чем наземный транспорт. Здесь требуются усовершенствованные системы управления. В автомобили беспилотные технологии внедряются уже сейчас, в них вкладывают большие деньги. В частности, этим занимается «Яндекс». Существует экспериментальное такси, пока для подстраховки за рулем там сидит человек, но это перспективное направление развития беспилотных систем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.