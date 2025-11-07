Путин предложил экс-прокурору ХМАО новую должность

Бывший прокурор ХМАО Ботвинкин стал кандидатом на пост прокурора Тывы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин назначен кандидатом на пост прокурора Республики Тыва. Его кандидатуру представил президент России Владимир Путин для рассмотрения в Совете Федерации, сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«На совместном заседании комитетов Совета Федерации будут рассмотрены представленные Президентом РФ В. В. Путиным кандидатуры: Ботвинкина Е. Б. — для назначения на должность прокурора Республики Тыва», — уточнил Клишас. Заседание пройдет 11 ноября.