Путин предложил экс-прокурору ХМАО новую должность
Бывший прокурор ХМАО Ботвинкин стал кандидатом на пост прокурора Тывы
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Бывший прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин назначен кандидатом на пост прокурора Республики Тыва. Его кандидатуру представил президент России Владимир Путин для рассмотрения в Совете Федерации, сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
«На совместном заседании комитетов Совета Федерации будут рассмотрены представленные Президентом РФ В. В. Путиным кандидатуры: Ботвинкина Е. Б. — для назначения на должность прокурора Республики Тыва», — уточнил Клишас. Заседание пройдет 11 ноября.
Ранее URA.RU писало, что карьеру Ботвинкина связывали с возможным назначением в Калужскую область. Однако после недавних перестановок в руководстве Генпрокуратуры его кандидатуру перенаправили для работы в Тыве. Окончательное решение примут на ближайшем заседании Совфеда.
