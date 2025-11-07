В каких отраслях ХМАО самые большие зарплаты

Самые большие зарплаты в ХМАО получают нефтяники и ученые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самые высокие зарплаты в Югре получают работники нефтегазовой отрасли и ученые. Средняя оплата труда у специалистов этих сфер превысила 160 тысяч рублей, сообщили URA.RU в Тюменьстате.

«В августе среднемесячная начисленная заработная плата в сфере производства кокса и нефтепродуктов составила 175,5 тысячи рублей. В научных исследованиях и разработках сотрудникам платили в среднем 172,2 тысячи, в добыче нефти и природного газа — 163,4 тысячи рублей», — сообщили аналитики.

Согласно отчету, в десятку самых высокооплачиваемых отраслей региона также вошли воздушный и космический транспорт (165 тысяч рублей), добыча полезных ископаемых (156,9 тысячи), финансовая и страховая деятельность (146,1 тысячи) и транспортировка и хранение (139 тысяч рублей). Средняя зарплата по региону составила 120 тысяч рублей, то есть нефтяники и ученые зарабатывают на 30–45% больше, чем в среднем по Югре.

Продолжение после рекламы