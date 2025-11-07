Собака командира пилотажной группы «Барсы» из ХМАО побывала в невесомости Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Командир пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов взял в полет своего пса по кличке Бортач. Во время выполнения фигур высшего пилотажа животное испытало состояние невесомости, рассказал URA.RU сам летчик.

«Мы выполняли „горку“, при которой возникает эффект невесомости. Самолет идет строго вверх, затем штурвал резко подается от себя, и судно переходит в режим невесомости», — объяснил Барсов. Он уточнил, что Бортач — его личный питомец.

По словам пилота, такие полеты с животными станут традицией для всей группы. «Идея в том, что животные — это наши друзья, и они все могут так же, как мы», — отметил он.