Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Глава Нижневартовска поручил оказать помощь семье погибшего пожарного

07 ноября 2025 в 14:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мэр Нижневартовска Кощенко поручил оказать поддержку семье спасателя, погибшего при пожаре

Мэр Нижневартовска Кощенко поручил оказать поддержку семье спасателя, погибшего при пожаре

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко поручил оказать всестороннюю помощь семье сотрудника 97-й пожарно-спасательной части Рунара Сафиуллина, погибшего при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение структурным подразделениям администрации обеспечить оказание всесторонней помощи семье сотрудника 97-й пожарно-спасательной части 5-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Югре Рунара Сафиуллина, погибшего при исполнении служебного долга», — отметили в мэрии.

Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций свяжется с руководством части, где служил Сафиуллин, чтобы определить меры поддержки и виды помощи, необходимые его семье.

Материал из сюжета:

В ХМАО во время тушения пожара погиб сотрудник МЧС

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал