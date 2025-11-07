Глава Нижневартовска поручил оказать помощь семье погибшего пожарного
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко поручил оказать всестороннюю помощь семье сотрудника 97-й пожарно-спасательной части Рунара Сафиуллина, погибшего при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение структурным подразделениям администрации обеспечить оказание всесторонней помощи семье сотрудника 97-й пожарно-спасательной части 5-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Югре Рунара Сафиуллина, погибшего при исполнении служебного долга», — отметили в мэрии.
Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций свяжется с руководством части, где служил Сафиуллин, чтобы определить меры поддержки и виды помощи, необходимые его семье.
