В Нижневартовске при спасении пенсионера из горящего дома погиб пожарный

При тушении пожара в дачном доме в Нижневартовске погиб пожарный, пытавшийся спасти пенсионера из горящего здания. Возгорание произошло в садоводческом товариществе «Водник-2», где при обрушении конструкций погиб сотрудник МЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поступило сообщение о пожаре, о том, что горит дачный дом в СОНТ Водник-2 в Нижневартовске. Через несколько минут после прибытия пожар был локализован. Там была пострадавшая женщина, которая сообщила, что в помещении находится пенсионер. В ходе его поиска произошло обрушение и погиб наш пожарный», — сообщили в пресс-службе.