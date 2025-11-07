Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

В Нижневартовск из-за гибели пожарного едет спецкомиссия МЧС

07 ноября 2025 в 11:09
В Нижневартовске при спасении человека погиб пожарный

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) сегодня  ночью трагически погиб пожарный пятого спасательного отряда, спасая человека из огня. В этой связи в город направлена специальная комиссия ГУ МЧС России по Югре, сообщает пресс-служба ведомства. 

«В связи с трагическими событиями в Нижневартовск прибывает комиссия ГУ МЧС России по ХМАО-Югре», — рассказали в ведомстве. По результатам работы комиссии будет предоставлена вся информация о происшествии.

Ранее URA.RU сообщало, что при тушении пожара в дачном доме в Нижневартовске погиб пожарный, пытавшийся спасти пенсионера из горящего здания. По предварительным данным, на сотрудника службы упала балка и он не смог выбраться из огня.  

