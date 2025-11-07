В Нижневартовск из-за гибели пожарного едет спецкомиссия МЧС

В Нижневартовске при спасении человека погиб пожарный Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) сегодня ночью трагически погиб пожарный пятого спасательного отряда, спасая человека из огня. В этой связи в город направлена специальная комиссия ГУ МЧС России по Югре, сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с трагическими событиями в Нижневартовск прибывает комиссия ГУ МЧС России по ХМАО-Югре», — рассказали в ведомстве. По результатам работы комиссии будет предоставлена вся информация о происшествии.