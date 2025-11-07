Глава Нижневартовска выразил соболезнования в связи с гибелью пожарного

Власти Нижневартовска выразили соболезнования в связи с гибелью пожарного во время спасения человека Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил соболезнования родным и близким сотрудника 97-й пожарной части Рунара Сафуллина. Он погиб при тушении пожара в садовом обществе «Водник-2».

«Рискуя собственной жизнью, Рунар Рифхатович до конца исполнил свой профессиональный долг, борясь с огнем в СОНТ „Водник-2“. Его мужество, самоотверженность и героизм навсегда останутся в нашей памяти», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Кощенко добавил, что в этот скорбный час жители города вместе с семьей и близкими погибшего. Он назвал Сафуллина героем и подчеркнул, что подвиг пожарного не будет забыт.

