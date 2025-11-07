Появилось видео пожара в Нижневартовске, где погиб спасатель

В Нижневартовске пожарный погиб при тушении огня Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В сети распространилось видео пожара в садоводческом товариществе «Водник-2» в Нижневартовске, где при тушении огня погиб сотрудник пожарной части. На кадрах видно горящее здание и слышно, как спасатели координируют действия на месте.

«Шифер лопается. Кажется, огонь опять разгорается», — говорит автор ролика. Видео опубликовали в сообществе «ЧП Нижневартовск». На записи слышен треск конструкций и голоса пожарных, работающих вблизи очага возгорания.