Происшествия

Появилось видео пожара в Нижневартовске, где погиб спасатель

07 ноября 2025 в 12:07
В Нижневартовске пожарный погиб при тушении огня

Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В сети распространилось видео пожара в садоводческом товариществе «Водник-2» в Нижневартовске, где при тушении огня погиб сотрудник пожарной части. На кадрах видно горящее здание и слышно, как спасатели координируют действия на месте.

«Шифер лопается. Кажется, огонь опять разгорается», — говорит автор ролика. Видео опубликовали в сообществе «ЧП Нижневартовск». На записи слышен треск конструкций и голоса пожарных, работающих вблизи очага возгорания.

Ранее URA.RU сообщало, что пожарный погиб во время обрушения, которое произошло при поиске пенсионера в горящем доме. Для расследования трагедии в город направлена комиссия ГУ МЧС по Югре.

Материал из сюжета:

