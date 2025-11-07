Власти Сургута объявили об амбициозных планах по ремонту дворов

В 2025 году в Сургуте удалось благоустроить 15 дворов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте завершены работы по благоустройству дворов — в программу вошли 15 придомовых территорий. А в 2026 году планируется не меньше. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела капитального ремонта и благоустройства жилищного фонда департамента городского хозяйства администрации города Алексей Дронов.

«В этом году все работы завершены. Всего благоустроено 15 дворов. Один из них реализован как инициативный проект — с привлечением окружных и местных средств. Основные работы выполнены по минимальному перечню: асфальтирование проездов и тротуаров, устройство парковок, установка урн, скамеек и опор освещения», — пояснил Дронов.

По его словам, только на благоустройство дворов в этом году муниципалитет направил около 250 миллионов рублей. Средний объем софинансирования со стороны жителей составил 10%, при этом три объекта были реализованы полностью за счет бюджета — это дворы рядом с социальными учреждениями, где высокая нагрузка и интенсивное движение.

Работы велись на проспектах Ленина и Пролетарского, улицах Кукуевицкого, Лермонтова, Гагарина, Островского и Университетской. В частности, на Ленина, 29 и Ленина, 72 реализованы проекты с установкой детских площадок и спортивной зоны с элементами воркаута. Единственным сложным объектом стал двор на Университетской, 21. Там возникли сложности из-за особенностей застройки и некачественного основания под плитами. Помимо этого, в городе в этом году также обновлены 10 участков тротуаров и 13 межквартальных проездов.

Администрация уже формирует перечень дворов, которые попадут в программу благоустройства на 2026 год. От горожан уже поступило около 20–25 заявок. Итоговый список дворов утвердят в декабре, после согласования бюджета.