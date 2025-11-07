Логотип РИА URA.RU
Путин внес в Совфед кандидатуру на пост прокурора ХМАО

07 ноября 2025 в 14:46
Президент РФ направил в ХМАО нового прокурора

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру первого заместителя прокурора Приморского края Дмитрия Попова для назначения на должность прокурора Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«11 ноября 2025 года будут рассмотрены представленные Президентом РФ кандидатуры. Попов Д. И. — для назначения на должность прокурора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — уточнил Клишас.

По данным источника URA.RU, Попов считался основным претендентом на этот пост. Его назначение связано с кадровыми перестановками в надзорных органах: прежний прокурор округа Евгений Ботвинкин направлен в Тыву.

