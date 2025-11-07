Курьер стал самой востребованной подработкой в ХМАО осенью 2025 Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Доставка, транспорт и логистика возглавили рейтинг самых популярных вакансий для подработки в ХМАО осенью 2025 года. Согласно исследованию, курьер стал самой востребованной позицией с средней зарплатой в 58 тыс. рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба «Авито».

«Работа курьером привлекает возможностью самостоятельно планировать график и сочетать подработку с основной занятостью», — отмечают аналитики платформы. Второе место заняли водители такси с предложением 60 тыс. рублей, третье — водители-экспедиторы с зарплатой до 77 тыс. рублей.