В ХМАО начали продавать редкую красную икру

В ХМАО стартовал сезон продаж одной из самых дорогих местных икринок — из рыбы сырок, относящейся к семейству лососевых. Этот редкий деликатес стоит около пяти тысяч рублей за литр, рассказал URA.RU владелец магазина северных продуктов в Нижневартовске Павел Волобуев.

«В Югре наибольшую ценность представляет икра сиговых рыб, сейчас в продаже икра сырка. Ее цена — пять тысяч рублей за литр, фасовка от 250 миллилитров», — уточнил предприниматель. Икра отличается крупным зерном и нежным вкусом. Сырок нерестится осенью, когда вода остывает ниже восьми градусов, поэтому добыть продукт непросто.

Югорчане также ценят щучью икру — мелкую, с насыщенным вкусом. Ее цена достигает 2–3 тысяч рублей за килограмм, но свежую можно купить только весной. Более доступный вариант — приобрести ястык и засолить икру самостоятельно: килограмм обходится примерно в 1200 рублей.

Самой дорогой остается икра осетровых — от 35 до 50 тысяч рублей за килограмм. Ловить таких рыб в Югре запрещено, поэтому на прилавках встречается только продукция из выращенных осетров и стерлядей.