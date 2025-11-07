Логотип РИА URA.RU
Тюменец возглавил департамент экономического развития ХМАО

Экс-глава депэкономики Тюмени Толстых назначен директором депэкономразвития ХМАО
07 ноября 2025 в 15:22
Сергей Толстых возглавил депэкономразвития Югры

Сергей Толстых возглавил депэкономразвития Югры

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сергей Толстых возглавил департамент экономического развития ХМАО. Чиновник с 2016 до 2023 года руководил департаментом экономики администрации Тюмени. О назначении сообщил в своем telegram-канале губернатор Югры Руслан Кухарук.

«С учетом имеющегося опыта работы в сфере бизнеса и органах власти пожелали Сергею Деонисимовичу успехов в решении задач по улучшению инвестиционного климата автономного округа, выстраиванию диалога между предпринимательским сообществом и органами власти», — отметил глава региона.

Толстых после отставки из мэрии Тюмени работал ушел в бизнес. В отличие от своего предшественника Сергея Афанасьева, новый глава департамента не получит пост замгубернатора. Полномочия куратора инвестиционного блока кабмина ранее перешли к заместителю главы региона Наталье Огородниковой.

Ранее URA.RU писало о грядущем назначении Толстых на пост директора депэкономики ХМАО. Инсайд агентства подтвердился.

Материал из сюжета:

Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

