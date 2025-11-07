Что известно о пожарном из ХМАО, погибшем при спасении человека

Погибший при пожаре в Нижневартовске Рунар Сафиуллин служил в МЧС 26 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижневартовске при тушении пожара погиб сотрудник 97-й пожарно-спасательной части Рунар Сафиуллин. Он выполнял разведку и поиск человека в горящем доме садоводческого товарищества «Водник-2». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«Во время разведки и поиска возможного пострадавшего Рунар Сафиуллин погиб», — подтвердили в ведомстве. Спасатель с 26-летним стажем начал службу в 1999 году, был награжден медалями «За отличие в службе» II и III степени, а также памятной медалью «Маршал Василий Чуйков».

В МЧС по Югре выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. У Сафиуллина остались жена и двое взрослых детей. Семье окажут всестороннюю помощь и поддержку.

Продолжение после рекламы