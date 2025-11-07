Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

На трассе в ХМАО столкнулись фуры, есть пострадавший. Фото

07 ноября 2025 в 10:13
На трассе Сургут – Когалым столкнулись фуры

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два грузовых автомобиля столкнулись на 70-м километре автодороги «Сургут — Когалым» в Сургутском районе. В результате аварии один из водителей получил травмы. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«По предварительным данным, 37-летний водитель „МАЗа“ не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос транспортного средства с последующим столкновением с „КАМАЗом“ под управлением 43-летнего водителя», — уточнили в ведомстве. В результате ДТП водитель «КАМАЗа» был травмирован.

ДТП на трассе Сургут – Когалым

Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Югры»


Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске погиб пассажир автомобиля. Машину занесло и выбросило на встречную полосу.

