На трассе в ХМАО столкнулись фуры, есть пострадавший. Фото
На трассе Сургут – Когалым столкнулись фуры
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Два грузовых автомобиля столкнулись на 70-м километре автодороги «Сургут — Когалым» в Сургутском районе. В результате аварии один из водителей получил травмы. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«По предварительным данным, 37-летний водитель „МАЗа“ не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос транспортного средства с последующим столкновением с „КАМАЗом“ под управлением 43-летнего водителя», — уточнили в ведомстве. В результате ДТП водитель «КАМАЗа» был травмирован.
ДТП на трассе Сургут – Когалым
Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Югры»
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске погиб пассажир автомобиля. Машину занесло и выбросило на встречную полосу.
