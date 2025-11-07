На трассе Сургут – Когалым столкнулись фуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два грузовых автомобиля столкнулись на 70-м километре автодороги «Сургут — Когалым» в Сургутском районе. В результате аварии один из водителей получил травмы. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«По предварительным данным, 37-летний водитель „МАЗа“ не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос транспортного средства с последующим столкновением с „КАМАЗом“ под управлением 43-летнего водителя», — уточнили в ведомстве. В результате ДТП водитель «КАМАЗа» был травмирован.

ДТП на трассе Сургут – Когалым Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Югры»



