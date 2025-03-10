Конфликты элит и аресты пошатнули позиции губернаторов перед ЕДГ

Кто пострадал больше всего

11 марта 2025 в 02:00 Размер текста - 17 +

Политологи выявили губернаторов, пострадавших от внутриэлитных конфликтов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Внутриэлитные конфликты и действия силовиков отразились на политической устойчивости ряда российских губернаторов, которым предстоит избираться в сентябре 2025 года. Сильнее всего они ударили по Игорю Кобзеву (Иркутская область), Александру Богомазу (Брянская область), Олегу Николаеву (республика Чувашия) и Сергею Ситникову (Костромская область), оказавшимися в аутсайдерах рейтинга. В «отличники» удалось выбиться лишь семи губернаторам из 19. Позиции глав регионов измерили эксперты из коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко. Авторы традиционного рейтинга определяют политическую устойчивость губернаторов по девяти критериям. Приносят баллы только шесть — поддержка со стороны федеральных политиков, наличие больших проектов, экономическая привлекательность региона, окончание полномочий, позиционирование и качество политического менеджмента. Другие три — отнимают баллы. Это федеральные и региональные конфликты, а также аресты. Элиты пытаются сорвать переизбрание иркутского губернатора Больше всего баллов (4) потерял Игорь Кобзев, конфликтующий с влиятельными иркутскими бизнесменами. Одним из самых опасных врагов губернатора считается миллиардер Олег Дерипаска. На территории региона работают энергетические предприятия его холдинга En+. Его ослабили и федеральные, и региональные, и силовые противоречия. «Менее прочные позиции главы Иркутской области обуславливает высокая конфликтность элит», — отмечают авторы. Суммарно он набрал 12 очков. Одинаковое количество баллов (11) оказалось у Богомаза, Николаева и Ситникова. Первый потерял за уголовные дела в Брянской области. Давление Минченко связывает с приграничным положением региона. На последних же сказалось отсутствие проектов. «Недостаточное количество крупных проектов развития влияет на не самые прочные позиции главы Чувашии Олега Николаева и ветерана губернаторского корпуса, руководителя Костромской области Сергея Ситникова». Глава ЕАО Мария Костюк оказалась самым сильным врио губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU В «середняки» попали все временно исполняющие обязанности губернаторов. Самым слабым из них оказался Юрий Слюсарь (Ростовская область). Он набрал 11 баллов, потеряв больше всего за региональные конфликты. «Подготовка к губернаторским выборам сопровождается крайне высокой активностью силовых ведомств в отношении представителей областной власти, имеющих опыт работы с экс-руководителем региона Василием Голубевым», — описывают положение Слюсаря авторы рейтинга. Такое же количество баллов — у Евгения Первышова (Тамбовская область) и Алексея Дронова (Новгородская область). Наиболее крепкие позиции из врио у Марии Костюк (Еврейская АО) — единственной женщины-губернатора. За ней идут главы Коми и Курской области Ростислав Гольдштейн и Александр Хинштейн. Из всех 19 губернаторов, которым предстоит избираться в 2025 году, в зеленой зоне оказались лишь семеро. Для того, чтобы попасть в «отличники», необходимо набрать больше 15 баллов. В семерку вошли Рустам Минниханов (Татарстан), Михаил Развозжаев (Севастополь), Дмитрий Махонин (Пермский край), Александр Цыбульский (Архангельская область), Владислав Шапша (Калужская область), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Владимир Солодов (Камчатка). Примечательно, что в зеленой зоне оказался глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, у которого в регионе случилась экологическая катастрофа из-за разлива мазута. По мнению авторов, происшествие может, наоборот, укрепить позиции Кондратьева. При этом Кондратьев потерял два балла за аресты в регионе. Политолог Евгений Минченко отнес губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева к отличникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Особое внимание будет приковано к кампании в Краснодарском крае, предвыборный фон которой во многом будет зависеть от степени успешности ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Не исключено, что консолидация ресурсов и востребованность антикризисных мер лишь укрепит позиции Вениамина Кондратьева по аналогии с ситуацией в Оренбургской области, где наводнение не помешало губернатору Денису Паслеру переизбраться на пост губернатора», — сообщает «Минченко консалтинг». Аресты и уголовные дела будут продолжаться на протяжении всего предвыборного цикла 2025 года, отмечает Евгений Минченко. Сохранение повышенной активности силовых ведомств он выделил как один из факторов, оказывающих влияние на региональную политику. Одной из особенностей кампании также будет активизация партий и их лидеров. «ЕДГ-2025 политические партии будут воспринимать как генеральную репетицию перед федеральными выборами. Поэтому партийные лидеры заинтересованы в демонстрации промежуточных успехов и активизации работы на местах», — отмечают авторы. По мнению Минченко, на предвыборный фон неизбежно повлияют переговоры по урегулированию украинского конфликта. Он не исключает как смягчение санкций и приостановку острой фазы противостояния, так и новуюволну эскалации в случае невозможности достичь прогресса в переговорах. В этой связи внешнеполитическая неопределенность в рамках ЕДГ-2025 будет беспрецедентно высокой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Внутриэлитные конфликты и действия силовиков отразились на политической устойчивости ряда российских губернаторов, которым предстоит избираться в сентябре 2025 года. Сильнее всего они ударили по Игорю Кобзеву (Иркутская область), Александру Богомазу (Брянская область), Олегу Николаеву (республика Чувашия) и Сергею Ситникову (Костромская область), оказавшимися в аутсайдерах рейтинга. В «отличники» удалось выбиться лишь семи губернаторам из 19. Позиции глав регионов измерили эксперты из коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко. Авторы традиционного рейтинга определяют политическую устойчивость губернаторов по девяти критериям. Приносят баллы только шесть — поддержка со стороны федеральных политиков, наличие больших проектов, экономическая привлекательность региона, окончание полномочий, позиционирование и качество политического менеджмента. Другие три — отнимают баллы. Это федеральные и региональные конфликты, а также аресты. Больше всего баллов (4) потерял Игорь Кобзев, конфликтующий с влиятельными иркутскими бизнесменами. Одним из самых опасных врагов губернатора считается миллиардер Олег Дерипаска. На территории региона работают энергетические предприятия его холдинга En+. Его ослабили и федеральные, и региональные, и силовые противоречия. «Менее прочные позиции главы Иркутской области обуславливает высокая конфликтность элит», — отмечают авторы. Суммарно он набрал 12 очков. Одинаковое количество баллов (11) оказалось у Богомаза, Николаева и Ситникова. Первый потерял за уголовные дела в Брянской области. Давление Минченко связывает с приграничным положением региона. На последних же сказалось отсутствие проектов. «Недостаточное количество крупных проектов развития влияет на не самые прочные позиции главы Чувашии Олега Николаева и ветерана губернаторского корпуса, руководителя Костромской области Сергея Ситникова». В «середняки» попали все временно исполняющие обязанности губернаторов. Самым слабым из них оказался Юрий Слюсарь (Ростовская область). Он набрал 11 баллов, потеряв больше всего за региональные конфликты. «Подготовка к губернаторским выборам сопровождается крайне высокой активностью силовых ведомств в отношении представителей областной власти, имеющих опыт работы с экс-руководителем региона Василием Голубевым», — описывают положение Слюсаря авторы рейтинга. Такое же количество баллов — у Евгения Первышова (Тамбовская область) и Алексея Дронова (Новгородская область). Из всех 19 губернаторов, которым предстоит избираться в 2025 году, в зеленой зоне оказались лишь семеро. Для того, чтобы попасть в «отличники», необходимо набрать больше 15 баллов. В семерку вошли Рустам Минниханов (Татарстан), Михаил Развозжаев (Севастополь), Дмитрий Махонин (Пермский край), Александр Цыбульский (Архангельская область), Владислав Шапша (Калужская область), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Владимир Солодов (Камчатка). Примечательно, что в зеленой зоне оказался глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, у которого в регионе случилась экологическая катастрофа из-за разлива мазута. По мнению авторов, происшествие может, наоборот, укрепить позиции Кондратьева. При этом Кондратьев потерял два балла за аресты в регионе. «Особое внимание будет приковано к кампании в Краснодарском крае, предвыборный фон которой во многом будет зависеть от степени успешности ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Не исключено, что консолидация ресурсов и востребованность антикризисных мер лишь укрепит позиции Вениамина Кондратьева по аналогии с ситуацией в Оренбургской области, где наводнение не помешало губернатору Денису Паслеру переизбраться на пост губернатора», — сообщает «Минченко консалтинг». Аресты и уголовные дела будут продолжаться на протяжении всего предвыборного цикла 2025 года, отмечает Евгений Минченко. Сохранение повышенной активности силовых ведомств он выделил как один из факторов, оказывающих влияние на региональную политику. Одной из особенностей кампании также будет активизация партий и их лидеров. По мнению Минченко, на предвыборный фон неизбежно повлияют переговоры по урегулированию украинского конфликта. Он не исключает как смягчение санкций и приостановку острой фазы противостояния, так и новуюволну эскалации в случае невозможности достичь прогресса в переговорах. В этой связи внешнеполитическая неопределенность в рамках ЕДГ-2025 будет беспрецедентно высокой.