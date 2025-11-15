Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

В Тюмени резко потеплеет и придут дожди

15 ноября 2025 в 08:00
Днем ожидается дождь

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени 15 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня воздух прогреется до +6 градусов, ожидаются осадки в виде дождя.

«В субботу, 15 ноября, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем +1, +6 градусов. Ночью 0, +5», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики также сообщают, что ожидается потепление.

На протяжении суток в регионе сохранится южный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 93%.

