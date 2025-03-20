Две страны НАТО захотели снести Эрдогана

Франция и Германия хотят сместить президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы открыть против России еще один фронт. Так член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов трактовал массовые протесты, вспыхнувшие в Стамбуле и других крупных городах республики вечером 19 марта. В интервью URA.RU он заявил, что у народных волнений есть серьезные внутренние экономические причины, но закончатся ли они сменой власти, во многом зависит от желания Парижа и Берлина.
— Вечером 19 марта в Турции начались протесты из-за задержания оппозиционного политика и мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считают главным соперником Эрдогана на предстоящих в 2028 году выборах. Какие силы сейчас поднялись против Эрдогана? Это внутренний протест или он подогревается извне?
— За пределами Турции есть много желающих сменить власть в республике — в первую очередь этого хотят Германия и Франция, с которыми у Эрдогана непростые отношения. У французского президента Эммануэля Макрона накопилось много проблем в Северной Африке, и украинский вопрос перед ним стоит, поэтому успешная революция в Турции ему бы не помешала — можно преподнести как личный успех. Не нравится Эрдоган и новой американской администрации. Но Дональд Трамп пока не готов поддержать протесты в Стамбуле, потому что, расковыряв ситуацию еще больше, можно получить совершенно непредсказуемый результат.
Британские власти, напротив, симпатизируют нынешнему турецкому руководству, поскольку рассматривают Евросоюз как германский проект, и не хотят его расширения. А власти в Анкаре как раз саботируют интеграцию в ЕС, что устраивает Лондон, но вызывает раздражение Берлина.
Тем не менее, такие массовые протесты не возникают на ровном месте, только по прихоти западных стран или из-за ареста какого-то одного политика. Эрдоган сам подогрел недовольство людей, разогнав инфляцию до катастрофических значений — на пике в прошлом году она достигала 70-80%, что серьезно ударило по бизнесу. От обесценивания лиры пострадала в первую очередь сфера услуг, то есть предприятия, которые ничего не производят — рестораны, кафе и отели.
У турецкого лидера особое представление о том, как нужно развивать экономику: он считает высокую процентную ставку настоящим злом, и буквально заставлял ЦБ снижать ее, чтобы местная промышленность могла брать дешевые кредиты, наращивать на них производство и тем самым развивать реальный сектор экономики. Не зря этот особый подход прозвали «Эрдоганомикой». В результате его действий пострадал средний городской класс, мелкие лавочники, реальные доходы которых упали из-за ослабления национальной валюты. И сейчас мы видим результат такой политики.
— Какова вероятность, что протесты в Стамбуле перекинутся на другие города? Могут ли демонстрации привести к перевороту и смене власти в республике?
— Они уже перекинулись. К недовольным жителям Стамбула присоединились люди в Мармарисе, Анкаре, Измире и других населенных пунктах. Сложно предсказать итог этих событий, потому что страна расколота на две части. Протестуют жители городов, средний класс, а Эрдогана поддерживают традиционалисты, условные анатолийские крестьяне, которые готовы постоять за своего лидера. Это мы уже видели во время попытки переворота в 2016 году — тогда его спасли многочисленные сторонники, о которых я сказал.
Исход во многом зависит от готовности западных стран поддержать массовые выступления. И, кстати, не исключено, что какая-то часть турецких военных тоже поддержит недовольных. Да, мы помним, что после 2016 года Эрдоган довольно жестко расправился с нелояльным офицерским корпусом, но армия, как и общество, — живой организм, в котором тоже копится недовольство. К тому же, все еще есть кадры, которые готовили в западных академиях, и идеологически они обработаны соответствующе. За последние годы недовольных военных стало больше, в том числе и в силу экономических факторов, и никакие чистки тут уж не помогут.
— Как политические процессы в Турции отразятся на ее отношениях с Россией? Как изменятся эти отношения, если протесты приведут к смене власти в Анкаре?
— Прежде всего мы должны помнить, что «наших» политиков там нет, зато есть много потенциально прозападных, сидящих на грантах и дотациях. То есть, выбирать приходится между плохим и очень плохим. Эрдоган не раз доказывал своими действиями, что он нам не друг — поставлял оружие Украине, в том числе броневики собственного производства Kirpi, ударные БПЛА Bayraktar, вел жесткую политику в Сирии, Ливии и Закавказье.
Приход лояльного Евросоюзу кандидата сделает ситуацию еще хуже. Эрдоган соблюдает экономические и энергетические соглашения, которые отвечают интересам обеих стран, дают России доступ к 85-миллионному потребительскому рынку Турции. Прозападный политик будет все делать в угоду Брюсселю, а значит — нанесет ущерб нам и двусторонним связям.
— Следующие выборы в Турции состоятся в 2028 году, и Экрем Имамоглу считается главным соперником главы государства. Эрдоган готовится к новому сроку? Или он планирует передать власть преемнику? Западные СМИ называют фаворитом Эрдогана его зятя — разработчика военных беспилотников Сельчука Байрактара.
— Думаю, сейчас его заботит то, как выйти из политического кризиса, который он сам же и спровоцировал, поэтому на сегодняшний день ему не до выборов, хотя можно назвать арест попыткой снять довольно популярного оппонента. Что касается преемника — очень редко на Ближнем Востоке, да и в мире, наверное, тоже бывает так, что настоящего претендента на власть выпячивают. Обычно его готовят негласно, за кулисами, а тот, кого показывают публике, — на самом деле просто удобная марионетка.
— Как политическая обстановка в стране отразится на туриндустрии, на возможности россиян отдыхать в Турции?
— Туристическую зону протесты пока не сильно коснулись, и местные жители понимают, что отрасль надо беречь, потому что для них это буквально курица, несущая золотые яйца. Думаю, хоть падение лиры и ударило по отелям и ресторанам за эти годы, массовых протестов именно в туристических местах ожидать не стоит. Местный бизнес сделает все, чтобы подготовиться к летнему сезону и не потерять российского туриста. В противном случае, если отдыхающие увидят нарастающую нестабильность, они перестанут бронировать номера, что приведет к еще большему падению доходов отелей.
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