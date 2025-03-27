Российским чиновникам предложили повысить зарплаты

Российским чиновникам предлагают повысить зарплаты, но только при условии, что они смогут поднять уровень жизни в регионах. Оценивать их работу доверят суперкомпьютерам и группе ученых. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Роман Губарев и научный сотрудник Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Евгений Дзюба разработали специальный зарплатный проект, чтобы увеличить эффективность управления в регионах и снизить коррупционные риски. В интервью URA.RU они рассказали, почему взяли за основу опыт Сингапура.
— Евгений Иванович, ваш проект предлагает премировать чиновников по результатам их работы. Оценивать их будет искусственный интеллект. Достаточно ли развит ИИ для этого? Как будет проходить анализ?
— ИИ постоянно развивается — появляются новые виды нейросетей. Его возможностей уже сейчас хватит, чтобы точно обработать полученную информацию. В нашем случае это будут данные региональной статистики. На их основе формируются 50 социально-экономических показателей, опираясь на которые рассчитывается специальный индекс эффективности. С помощью этого индекса определим, выплачивать премии служащим или нет, и в каком размере. В оценке работы чиновников будем использовать и теорию оптимальных контрактов. Если говорить упрощенно, это теория о том, как составить соглашение между работодателем и работником, чтобы извлечь максимальную взаимную выгоду, даже если есть конфликт интересов, а один из участников договора владеет большей информацией о заключаемой сделке, чем другой. Методика гибкая, поэтому ее можно адаптировать к нестандартным ситуациям, учитывать коррупционные риски. В нашем анализе двигаемся от общего к частному.
Сначала мы рассматриваем, как органы исполнительной власти региона завершили год. Между пятью главными министерствами и ведомствами распределяются упомянутые нами 50 показателей, чтобы определить вклад каждого органа власти в общую работу над улучшением ситуации в регионе и координировать их действия.
Затем мы плавно переходим к оценке индивидуальных показателей отдельного сотрудника. Для него тоже будут разработаны критерии, чтобы избежать ситуации, когда весь коллектив или отдельные недобросовестные сотрудники присваивают результаты трудов своих более прилежных коллег.
ИИ в нашем проекте играет вспомогательную роль, он группирует территории с учетом степени их развития, чтобы применить к каждой из них особый подход, учитывающий местную специфику. Но надо помнить, что это технический инструмент, даже при совершенствовании и развитии он не сможет полностью заменить человека. Основная роль при анализе показателей для премирования все же отводится ученым. Поскольку проект сложный и многогранный, требует междисциплинарного подхода, в нем участвуют разные исследователи — кто-то отвечает за работу искусственного интеллекта, а кто-то за обработку статистики и анализ макроэкономических показателей.
— Роман Владимирович, зарплатный проект предлагает применить опыт Сингапура, где чиновник получает денежное вознаграждение по результатам труда. Как система премирования госслужащих в маленьком городе-государстве площадью 735 кв. км может быть перенесена на самую большую страну мира — Россию, состоящую из 89 регионов?
— В Сингапуре в силу его размеров работу госслужащих оценивают в привязке к развитию всей страны. У нас система премирования завязана на конкретном регионе с учетом структуры его экономики, потому что нельзя сравнить, например, динамику изменений в аграрных областях с экономическими показателями промышленных.
Критерии оценки адаптируют под местные особенности: будет меняться не только содержание этих пунктов, но и их количество. Территориям с богатой минерально-сырьевой базой назначат один KPI, а областям, где нет залежей дорогостоящих полезных ископаемых, другой. Если местная администрация создаст привлекательный инвестиционный климат, оживив таким образом хозяйственную деятельность, она может рассчитывать на приличные денежные бонусы.
Мы решили не внедрять жесткое урезание зарплат, как в Сингапуре. В нашем случае, если экономические показатели региона не растут, сокращаться будет только премия госслужащего. Базового оклада работника лишать не будут.
— Но бывает так, что страна или отдельная территория переживают фазу кризиса и спада производства, и местная власть не в силах обеспечить рост ВРП, а может только смягчить падение экономики с помощью кризис-менеджмента. Как определить, какую премию должен получить чиновник в таком случае?
ЕД: Если кризис по всей стране — нужно сравнить показатели регионов друг с другом и сопоставить, кто из них и как справился с задачей смягчения финансово-экономического кризиса. Плюс, мы помним, что наша модель иерархична: она рассматривает подробно работу и команды, и отдельно взятого человека, так что его усилия по спасению ситуации не будут оставлены аналитиками без внимания.
— Как зарплатный проект снижает коррупционные риски?
ЕД: Опыт Сингапура показывает, что количество взяток снизилось после того, как чиновники стали получать повышенную зарплату, которая формируется из базовой ставки и премиальной части. В таком случае одним из главных коррупционных рисков остается наличие такого инструмента, как криптовалюта. Давать взятку таким способом гораздо проще, чем обычными деньгами. Электронная операция по переводу денег шифруется сложным ключом, и правоохранителям непросто отследить коррупционную сделку. Но надо понимать, что это общемировая проблема — центральные банки всех стран ломают голову над тем, разрешать или запрещать криптовалюту. Пока универсального решения проблемы не нашли.
РГ: Наш проект стимулирует чиновника дорожить своей репутацией, рабочим местом, получать вознаграждение легально и честно, и не участвовать в коррупционных схемах. Премию за добросовестную работу можно назвать пряником нашего зарплатного проекта. А кнутом будет зависимость его зарплаты от социально-экономического развития региона, за который он отвечает. Если положительных изменений нет, то и оклад будет базовым. То есть, речи о безусловном повышении дохода госслужащего не идет.
— Из каких источников будут брать деньги для премиального фонда чиновников?
ЕД: Для дотационных областей четко прописано, что сумма расходов на зарплатный и премиальный фонды не превышает зафиксированного процента от общей величины бюджетных расходов. Для нашей системы это ограничение тоже действует. Но в регионах, у которых бюджет «в плюсе», такого потолка нет. Размер премии там зависит от профицита. То есть, если чиновники обеспечили своему краю сверхдоходы и рост инвестиций, они могут рассчитывать на дополнительное вознаграждение. В этом и смысл проекта — сделать так, чтобы у человека появилась личная заинтересованность в улучшении показателей его региона.
— Нет ли рисков, что местные госслужащие будут отправлять в аналитический центр ложную отчетность, подделывать данные, чтобы заработать премии?
РГ: Для этого нужна система контроля и анализа отчетности, которую они отправляют ученым. Честность и добросовестность госслужащих предлагаем проверять дополнительно с помощью мониторинга социальных сетей — в этом нам тоже понадобятся возможности ИИ. Суперкомпьютер пройдется по местным каналам в соцсетях и прощупает настроения жителей. Если обнаружится резкий контраст между отчетами, которые идут наверх, и настроением населения, статистические данные проверят. Нейросети на основе отзывов людей определят, какие проблемы их волнуют, где властям приложить больше усилий для решения социальных вопросов.
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