Путин показал главную победу России в конфликте на Украине

Президент Владимир Путин показал, как изменились новые регионы за три года в составе России. На встрече в Кремле 30 сентября он обсудил с вице-премьером Маратом Хуснуллиным дальнейшее развитие Донбасса и Новороссии. Как объяснили эксперты URA.RU, новые регионы стали примером успеха России на фоне деградации украинских территорий. Главная заслуга в этом — труд и помощь миллионов россиян.
Сегодня по всей стране отмечается третья годовщина воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Путин в полночь выступил с видеообращением по этому поводу, а уже в середине дня принял в своем кабинете Марата Хуснуллина — куратора всероссийской стройки. В новых регионах она самая активная. Там «развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути — возрождения наших исконных, исторических русских земель», отметил Путин в обращении.
На встрече в Кремле Хуснуллин доложил о дорожном строительстве по всей стране, о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», льготной ипотеке. Особое внимание он уделил вопросам развития Донбасса и Новороссии.
«Они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам», — заявил Хуснуллин.
В качестве примера вице-премьер привел ЛНР, которая идет на 29-м месте из 89 по выполнению программ. Также в новых регионах перевыполнена программа по строительству дорог, уже составлен план по их развитию на ближайшие шесть лет: вплоть до каждого населенного пункта и даже внутри них, подчеркнул Хуснуллин. За три года построено 6350 километров автодорог, отмечал в обращении Путин.
Хуснуллин не ограничился докладом только по теме стройки. Он обозначил «хороший прирост в финансовом секторе» после захода крупных банков в регионы. В рамках свободной экономической зоны работают 236 предприятий, продолжил Хуснуллин. Не обошли стороной и самый важный вопрос: полностью налажен процесс социальных выплат, в новых регионах 2,5 млн человек получают пенсии и пособия, рассказал он.
“По мере того, как у нас меняется линия боевого соприкосновения, мы активно входим в эти территории, работаем. Все идет по плану”, — заверил Хуснуллин президента. Часть встречи проходила в закрытом режиме.
Путин встретился в День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией именно с Хуснуллиным, потому что на него три года назад легла большая и важная работа, считает политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, помимо моральной поддержки, интеграции в правовое поле, требовалось обновление буквально всей инфраструктуры новых регионов, но эта работа не теряет актуальности и сейчас.
«Есть определенная конкуренция имиджей. Сейчас новые регионы в составе России выглядят эффектнее, чем те, которые остались в составе Украины. Локомотивом этих изменений являются отрасли, курируемые Хуснуллиным. Первое, что всегда бросается в глаза, — дороги. А параллельно им еще и модернизируют ЖКХ, школы, объекты культуры, — пояснил Нечаев. —
Для Путина это все принципиальный момент, ценностный аспект. Он вызвал к себе Хуснуллина, чтобы показать всем, что новые регионы — в приоритете, президент лично контролирует эти процессы”.
Три года с воссоединения четырех регионов — «это небольшая, но важная дата», отметил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Путин подвел промежуточные итоги. Решительные шаги властей привели к большим результатам в регионах, которые «в течение многих лет деградировали в составе Украины», добавил политолог. Он обратил внимание, что президент постоянно обращает внимание на развитие Донбасса и Новороссии, регулярно встречается с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
“Это показательное отношение со стороны Путина. Никогда, ни при каких обстоятельствах эти регионы не будут отчуждены от России. Мы говорим всему миру, Украине, что эти территории никто обратно не отдаст. Это они вернулись к нам навсегда”, — сказал Иванов.
1 января 2026 года заканчивается переходный период по интеграции новых территорий в состав РФ, напомнил политолог Александр Асафов. По его мнению, проделана колоссальная работа по множеству направлений. Такой результат можно было достичь только включенностью всех других регионов страны, которые вместе участвуют в помощи и восстановлении, заявил собеседник URA.RU. «Это единение позволило достичь тех эффектов, о которых говорили сегодня Путин и Хуснуллин», — резюмировал Асафов.
