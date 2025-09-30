С момента присоединения Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к России прошло три года. За это время новые регионы интегрировались в российскую правовую систему и общественную жизнь. Восстановлены тысячи социальных и инфраструктурных объектов, работа продолжается до сих пор.
В 2022 году на референдумах большинство жителей поддержали воссоединение: за присоединение к России высказались 99,23% избирателей ДНР, 98,42% — ЛНР, 87,05% — Херсонской области и 93,11% — Запорожской области. Как проходило голосование — в фоторепортаже URA.RU.
30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась официальная церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Регионы сохранили свои наименования и статусы республик и областей. В ДНР и ЛНР русский язык получил статус государственного. 2 октября 2022 года Конституционный суд РФ признал подписанные соглашения соответствующими Конституции России. Уже в сентябре 2023 года на новых территориях впервые прошли выборы депутатов законодательных собраний.
День 30 сентября в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях стал нерабочим праздничным. В этот день проходят митинги, концерты, выставки и открытие памятных знаков. К празднованию присоединяются и другие регионы страны. В Москве и других крупных городах также организуются памятные мероприятия. Федеральные телеканалы показывают документальные фильмы, интервью с участниками событий и специальные репортажи о воссоединении. В школах проходят тематические уроки, лекции и дискуссии, посвящённые историческому значению даты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.