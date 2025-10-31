Куда переехать, если хочется жить в центре Екатеринбурга

Жилье в центре - это самый востребованный вид недвижимости в Екатеринбурге Фото: предоставлено компанией ТЭН

Центральный район Екатеринбурга традиционно считается одной из самых востребованных локаций для покупки жилья. Именно здесь можно по-настоящему почувствовать ритм города и оценить комфорт жизни в уральской столице. Однако выбрать подходящую квартиру в районе мечты может быть сложно из-за обилия предложений на рынке недвижимости. К тому же многие варианты еще находятся на этапе строительства.

Чтобы помочь екатеринбуржцам найти жилье, куда можно переехать сразу же после покупки, URA.RU выбрало три готовых проекта от TEN девелопмент. Все они расположены в локациях, где кипит городская жизнь, но при этом сохраняются уют и тишина.

Клубный дом — архитектурная сенсация

Идеальным примером того, как может выглядеть жилье высочайшего уровня качества в центре мегаполиса, можно назвать клубный дом RedRock. Он находится в историческом центре Екатеринбурга, радом с Царским мостом на берегу реки Исеть. Архитектура здания вдохновлена уральской природой: скалами, горными реками и лесными массивами. Именно поэтому в облике дома преобладают красноватые оттенки кирпича, крупные формы и выразительные линии. Контраст стекла и фактуры камня придает зданию монументальность, не лишая его легкости.

Двор клубного дома оформлен в стиле регулируемых садов с геометрически правильной планировкой и четкими формами. Симметричное распределение детских площадок, зеленых насаждений и беседок для отдыха помогают резидентам восстанавливать силы и душевное равновесие после напряженных рабочих дней. При этом двор RedRock закрыт от машин и обеспечен круглосуточным видеонаблюдением.

Интерьеры поддерживают общий стиль проекта. Просторное лобби с камином, сквозные входы, дизайнерская отделка в стиле необрутализм и честерские диваны — каждая деталь продумана для того, чтобы возвращение домой всегда вызывало удовольствие. На подземном уровне располагаются кладовые и паркинг, рассчитанный не только для автомобилей, но и для мотоциклов, велосипедов и самокатов.

Покупателям доступны однокомнатные и двухкомнатные квартиры под разные бюджеты и запросы — от 40 до 102 квадратных метров. Кроме того, есть варианты с высотой потолков до 3,3 метра, а также с панорамными окнами от пола до потолка. Все жилье сдается в отделке под чистовую, что дает большую свободу при выборе дизайнерских решений в интерьере. Предложение на квартиры здесь ограничено — осталось всего шесть лотов.

Флагманский проект по реновации центра

Еще один знаковый проект TEN девелопмент в центральном районе Екатеринбурга — «Екатерининский парк». Квартал окружен всем необходимым для комфортной жизни: школы, детские сады, кафе, магазины и культурные пространства.

Когда-то на этом месте была заброшенная заводская территория — теперь же пространство превратилось в новую точку притяжения для всего города. Так, отдельного внимания заслуживает визуальная эстетика квартала — фасады каждой новой очереди выполнены в разных архитектурных стилях. Кроме того, проект украшает концептуальный зеленый парк c цветущим садом площадью 1,5 гектара, где высажены более 60 видов растений.

Холлы «Екатерининского парка» украшают текстуры мрамора, травертина и дерева, а также изящная мебель и мягкий свет. При этом в погоне за эстетикой TEN девелопмент не забывает о практичности: на первых этажах обустроены комфортные зоны ожидания, лапомойки, просторные колясочные и санузлы с оборудованием для ухода за детьми.

Проект-достояние в новом центре Екатеринбурга

Если RedRock и «Екатерининский парк» встраивались в уже существующую инфраструктуру города, то с проекта-достояния «Русь» началось формирование нового микрорайона и альтернативного центра городской жизни. Квартал располагается в западной части ВИЗа, который сегодня представляет собой большой проект комплексного развития территории Екатеринбурга.

«Курортный колорит акватории пруда и близость к центру Екатеринбурга — ключевые аспекты, которыми привлекает покупателей проект «Русь». Летом можно отправиться позагорать на пляже, покататься на сапе или устроить фотосессию», — пояснили в TEN девелопмент.

Однако «Русь» может похвастаться не только курортными видами, но и доступностью привычной инфраструктуры. Рядом с ЖК располагаются семь детских садов, пять школ, каток, четыре стоматологические клиники, два медцентра, детская больница, а также районный ЗАГС. Любители вкусной еды найдут на ВИЗе множество кофеен, кафе и ресторанов на любой вкус. По соседству с новым кварталом находится торговый центр «Новомосковский» и «Лемана ПРО», а через дорогу — Metro и ТРЦ «Мега».

Проект-достояние «Русь» вобрал в себя все лучшее, что могут предложить современные жилые кварталы. В каждом доме есть свои лапомойки и помещения для хранения велосипедов и колясок. Все дома квартала объединит большой двор с игровыми и спортивными площадками, а также местами для отдыха, которые окружены живописными растениями.

RedRock: Застройщик ООО СЗ «Союз». Дом введен в эксплуатацию. Продажа квартир осуществляется по договору купли-продажи. Акции не суммируются. Срок действия акции до 30.11.2025. Подробности на ten-stroy.ru.

«Екатерининский парк»: Застройщик ООО СЗ «Инвест Строй Урал». Дом введен в эксплуатацию. Продажа квартир осуществляется по договору купли-продажи.

Проект-достояние «Русь»: Застройщик ООО СЗ «ЦЖС». Дом введен в эксплуатацию. Продажа квартир осуществляется по договору купли-продажи. Реклама. Рекламодатель ООО «ТЭН-Девелопмент». ИНН 6670037023