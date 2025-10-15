Как успеть купить авто за рубежом без утильсбора

Россияне еще могут успеть ввезти иномарки из-за рубежа для личного пользования без обязанности платить сбор наравне с юрлицами. Правительство прорабатывает вопрос отсрочки вступления новых правил утильсбора на месяц, до 1 декабря, чтобы те, кто уже заказал машины за границей, не заплатили намного больше, чем рассчитывали. Из Китая, Южной Кореи и Европы авто до начала зимы, скорее всего, привезут даже тем, кто закажет их в ближайшие две недели, но есть целый ряд рисков, отмечают эксперты.
Сейчас физические лица, которые ввозят в Россию один автомобиль для личного пользования без перепродажи в течение года, платят сбор по льготным ставкам — 3,4 тысячи рублей за машину до трех лет и 5,2 тысячи, если она старше. Изменение порядка расчета утилизационного сбора на легковые автомобили Минпромторг анонсировал в сентябре. По новым правилам он будет оплачиваться исходя не только из объема двигателя и года выпуска машины, но и из мощности.
Нововведения коснутся, в том числе физлиц, которые ввозят авто в РФ для личного пользования, — для них льготные коэффициенты продолжат действовать только на транспортные средства мощностью менее 160 лошадиных сил. Остальным придется платить утильсбор наравне с юрлицами.
Введение новых правил расчета утильсбора правительство может отодвинуть на месяц, сообщили в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова. Поводом для отсрочки в правительстве назвали обращение общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Его авторы признали, что эта мера позволит защитить потребителей от «серых» дилеров и оказать поддержку официальным, но назвали период принятия решения «неоднозначным для авторынка».
«В конце календарного года у покупателей наблюдаются большие затруднения с доставкой и прохождением таможенных процедур, связанные со множеством объективных факторов», говорится в письме. В «Деловой России» попросили дать возможность завершить оформление таможенных процедур тем покупателям, которые приобрели за рубежом машины в августе-октябре этого года.
Дополнительный месяц вводят в первую очередь для тех, кто уже заказал автомобили из-за рубежа. Вместе с оставшейся второй половиной октября этого достаточно, чтобы все, кто ввозит машины из других стран, успели это сделать, говорит автоюрист Лев Воропаев. В противном случае многим из них пришлось бы платить сбор как юрлицам. И дата сделки по покупке авто в другой стране в этом случае не имела бы значения. Важно, когда машина прошла таможенные процедуры, и когда на нее оформили документы в РФ.
Даже те, кто только сейчас захочет купить за рубежом автомобиль, имеют хорошие шансы это сделать по старым правилам, добавил Воропаев. «Все зависит от страны, откуда будут ввозить машину. Если это США, то там сроки более длительные.
А из Китая и Южной Кореи автомобили приходят в Россию в течение двух-трех недель, из Европы тоже часто доходят в течение месяца», — отмечает эксперт.
Дополнительный месяц до вступления новых правил увеличит число желающих купить машины за рубежом сейчас, чтобы не переплачивать миллион, полагает собеседник URA.RU. Тем более, пока курс доллара низкий. Однако нужно помнить, что сроки поставок по такой схеме не гарантированы, и риск не успеть все-таки есть. Кроме того, могут быть и другие неприятные сюрпризы, связанные с ввозом авто из-за границы, как самостоятельным, так и через посредников.
«Например, импортерам и собственникам автомобилей корейских и европейских марок, которые собирали на заводах в Казахстане и ввозили оттуда, пришлось доплачивать от миллиона рублей и больше. Им начислили таможенную пошлину, НДС и штрафные пени. Объяснили это тем, что фактически Казахстан осуществляет реэкспорт узлов и агрегатов, на его территории идет только сборка. С другими странами подобного пока не было, но могут снова что-то пересчитать, а требования по доплате утильсбора таможенные органы имеют право предъявить в течение трех лет. И оспорить их сложно: как правило, суды встают на сторону таможенной службы», — объяснил автоюрист.
При заказе через посредников есть риск столкнуться и с обманом, когда покупатель вносит оплату, а автомобиль не получает, говорит Воропаев. Также может прийти машина, которая побывала в ДТП или находится в розыске.
«На 100% обезопасить себя от таких случаев невозможно, но многие, кто таким образом приобретает машины, знают об этих рисках. Кто-то полагается на свои знания при самостоятельной покупке, кто-то — на проверенных посредников», — комментирует эксперт.
Введя отсрочку, правительство отреагировало не только на обращение «Деловой России». Свой вклад внесли также 120 тысяч дизлайков на портале проектов нормативно-правовых актов Regulation.gov.ru и протестные митинги во Владивостоке и Новосибирске, которые были даже согласованы с местными властями, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
«На всей территории России от Урала до Дальнего Востока правый руль очень популярен. Это в основном гибриды, которые едут из Японии, и они, как правило, мощнее 160 „лошадей“. У „китайцев“ тоже часто гибридные силовые установки или вообще электродвигатели, у которых такой низкой мощности вообще нет. Попадают в эту льготную категорию, например, Volkswagen Jetta из США, которые, как правило, битые, и Kia — у них 150 лошадиных сил. Всего, по нашим оценкам, физлица ввозят в Россию около 550 тысяч машин в год. Если новые правила примут, это число сократится на 250 тысяч, потому что большинство покупателей не готово доплачивать 1,5 миллиона. Это приведет к тому, что на автомобили, которые продаются официально в России, тоже вырастут цены, потому что конкуренция снизится», — говорит Шапарин.
По параллельному импорту в последние годы в Россию каждый месяц ввозили 10-15 тысяч автомобилей, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Новые правила говорят о том, что государство решило переориентировать покупателей на внутренний рынок.
«Это сигнал, что нужно покупать машины не за рубежом, а приобретать те, которые продают в РФ. Пока ввели отсрочку на месяц, и ее могут продлить, если понадобится. Но принципиально вопрос перехода на новые правила расчета утильсбора решен», — считает автоэксперт.
