В правительстве РФ предложили отложить повышение утилизационного сбора, которое было намечено на 1 ноября 2025 года. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Министерству промышленности и торговли рассмотреть возможность переноса соответствующего срока. Информация об этом поступила из пресс-службы Мантурова.
Целю повышения утильсбора является борьба с серой экономикой и пополнение госбюджета. В случае, если утильсбор не будет уплачен гражданином, то автомобиль будет невозможно продать или поставить на учет в ГИБДД. Главные вопросы о утильсборе и его повышении — в материале URA.RU.
Что такое утилизационный сбор
Утилизационный сбор — это сумма, которая заранее покрывает расходы на его переработку в будущем. Этот сбор обязателен для оплаты при покупке легковых, грузовых автомобилей, а также автобусов, прицепов, спецтехники и других транспортных средств.
Как рассчитать утильсбор
Формула для расчета
Утилизационный сбор высчитывается по формуле: УС = БС * К. В этой формуле «УС» — утилизационный сбор, «БС» — базовая ставка, а «К» — коэффициент. Тем временем базовая ставка была установлена в 2012 году и не менялась с тех пор.
Базовая ставка для легковых автомобилей составляет 20 тысяч рублей, для грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов — 150 тысяч рублей. Тем временем для спецтехники ставка составляет 172,5 тысячи рублей.
Что влияет на размер коэффициента
На размер коэффициента влияет объем двигателя (чем он больше, тем коэффициент больше), возраст автомобиля (для старых авто он может быть больше, чем для новых). А также зависит от типа использования — для личного пользования коэффициент будет ниже, чем для коммерческого.
Когда и кому оплачивать утильсбор
Без утилизационного сбора автомобиль невозможно поставить на учет в ГИБДД и начать его использовать. При покупке автомобиля физическим лицом утильсбор чаще всего включен в стоимость, однако бывают исключения.
Утиль сбор должны оплачивать производители, которые производят ТС на территории России. Сделать они это должны до поступления транспорта в продажу. Также этим должны заниматься импортеры, которые ввозят ТС из-за рубежа. В таком случае они оплачивают его до оформления таможенных документов.
Также встречаются ситуации, когда покупатель выясняет, что предыдущие владельцы или производитель не оплатили утильсбор. В этом случае эту сумму следует оплатить при постановке авто на учет.
Порядок оплаты утильсбора
Для оплаты утилизационного сбора следует вычислить его размер с помощью вышеназванной формулы. Далее нужно обратиться в Пункт таможенного оформления для получения реквизитов оплаты. Затем квитанцию следует оплатить утильсбор и принести подтверждение оплаты в таможенный орган.
Кто может не платить утильсбор
Также встречаются случаи, когда утильсбор платить не нужно. Происходит это в случае, если автомобиль является имуществом беженца или вынужденного переселенца, в случае, если ТС ввезено в Россию по процедуре временного таможенного ввоза и не ставится на учет.
К тому же платить за утилизационный сбор не нужно в случае, если автомобиль принадлежит дипмиссии или международной организации. Также в случае, если возраст ТС составляет больше 30 лет, но при этом не используется в коммерческих целях, сохранило оригинальные детали и находится в хорошем состоянии. Помимо вышеперечисленного, льгота относится к автомобилю возрастом до трех лет и он помещен под таможенную процедуру на территории особой экономической зоны в Калининградской области.
Что будет, если не платить утильсбор
В случае уплаты льготного утилизационного сбора не следует продавать автомобиль в течение первого года с момента его оформления на таможне. В противном случае предоставленная льгота будет аннулирована, и будет взиматься коммерческий сбор за вычетом ранее внесенной суммы. По истечении года владелец может свободно реализовать транспортное средство.
Если утилизационный сбор не был оплачен, это не повлечет серьезных последствий, однако продать автомобиль будет невозможно до момента внесения соответствующего платежа. При этом транспортное средство должно быть зарегистрировано. В случае продажи в течение первого года после оформления потребуется доплатить утилизационный сбор.
В ситуации, когда автомобиль не поставлен на учет в течение установленного законодательством десятидневного срока, владельцу грозит штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. Обязанность постановки на учет в дальнейшем ляжет на нового собственника. Следует отметить, что потенциальные покупатели редко заинтересованы в приобретении автомобилей, за которые придется выплачивать утилизационный сбор за предыдущего владельца, особенно если действует коммерческая ставка.
Из-за чего повышают утильсбор
Власти планируют повысить утильсбор из-за развившихся серых схем импорта. Отмечается, что за девять месяцев в России были ввезены 73% автомобилей с использованием льготной ставки. Физические лица стали ввозить ТС, которые следом продавались в дилерских центрах.
Минпромторг из-за этого сократил расходы на 110 млрд рублей, а в будущем может сократить еще на 124 млрд рублей. В связи с чем, сбор планировали ввести повысить с 1 ноября 2025 года для пополнения госбюджета. Само повышение сбора затронет лишь автомобили мощнее 160 лошадиных сил.
Помимо вышеперечисленного, повышение утильсбора сможет защитить официальных дилеров. Также он поспособствует развитию отечественных производителей.
