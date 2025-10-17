Курганские слухи: мертвые души ожили

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Вадим Шумков наводит порядок в вотчине мэров. Застройщик клубного дома на Куйбышева не продает квартиры рядовым курганцам. Депутаты-аграрии ищут — куда продать зерно. А их коллеги конфликтуют из-за денег и ответственности. Общественники переодеваются в военную форму, и в масках ходят по общепиту, безосновательно проверяя кафе. Об этом, а также об опасной радиации, мучениях художниках и модном приговоре от Ирины Уваровой — в нашей рубрике «Слухи».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Глава региона ездит по округам с проверкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После визита Шумкова к мэру Куртамыша появились вопросы

По слухам, после поездки в Куртамыш у губернатора Вадима Шумкова появились вопросы к работе главы округа Андрея Гвоздева. «Оценка губернатора осталась неплохой — округ развивается, но, говорят, что глава региона обратил внимание на проблемы с благоустройством и жалобы жителей к администрации. Гвоздевым намек на ускорение решения проблем был понят. Не исключают, что последует и точечная зачистка кадров в мэрии», — обсуждают в кулуарах.

Ильтякова некем заменить

Ухода депутата ГД Александра Ильтякова с поста секретаря курганской фракции «Единой России» не будет. Основная причина в том, что найти ему замену не удастся. «Найти другую кандидатуру на этот пост крайне сложно. Прежде всего, пост секретаря очень тяжелый и ответственный. Кандидатов на это место практически нет», — говорят слухачи. При этом, сам Ильтяков покинуть место также не спешит. При этом, слухачи болтают, что прежнего интереса к работе в партии у него уже нет. Вероятно, в ЕР он останется из-за груза ответственности перед единороссами. Ну и потому, что на выборах в Госдуму для политика эта должность будет плюсом.

Мэр Кургана Антон Науменко заставляет подчиненных работать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Науменко переживает из-за трудоголизма

По слухам, глава города Антон Науменко остро реагирует на все публикации, которые как-либо касаются его работы с командой. Некоторые поговаривают, что реакция кажется даже болезненной. «Когда он увидел, что в сети обсуждают задержки чиновников на работе допоздна, он выглядел грустным. Переживал, что его посчитают тираном. Вероятно, все та же эйфория от назначения мешает пониманию, что не все такие трудоголики, как он», — болтают слухачи.

В мэрии нашли зама, которого быть не должно

По слухам, для директора департамента ЖКХ Александра Медведева нашли первого заместителя. Необычно то, что ранее администрация сообщала, что эта должность не предусмотрена. Однако человек на это место есть. Сплетники болтают, что чиновник приедет в Курган из другого региона. «Есть вероятность, что этого кандидата будут заводить по какой-то другой схеме. Может его должность будет называться иначе, либо они все же введут пост первого замдиректора департамента ЖКХ. Сейчас с новым сотрудником ведут переговоры», — обсуждают инсайдеры.

Отставки не будет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Отставки главы Макушино может и не быть

Инсайдеры рассказывают версию, что уход главы Макушинского округа Василия Пигачева в итоге может и не быть. Указывает на это тот факт, что в муниципалитете запуск тепла прошел успешно. До этого болтали, что именно отопительный сезон отсрочил отставку Пигачеву. «Для мэра плюс, что такой ответственный этап прошел хорошо. Ко всему прочему, разговоры об отставке затихли. Заметно, что Пигачев стал исправляться. В округе ждут, что вопрос об отставке будет закрыт и градоначальник останется на посту», — обсуждают инсайдеры.

Отопление дали всем

Глав округов хвалят за полное и своевременное вхождение в отопительный сезон. «В некоторых округах были с этим проблемы. Но мэры, под руководством чиновников правительства, вовремя вникли, взяли на контроль проблемы и недочеты, и все запустили вовремя», — обсуждают слухмейкеры.

Между двумя депутатами назревает конфликт

Ходят слухи о возможном конфликте между депутатами облдумы Дмитрием Ильтяковым и Олегом Логиновым. Поговаривают, что напряжение возникло сразу после недавней выборной кампании, ведь оба боролись по одному округу — №16. «Ильтякова не устраивает то, что Логинов, несмотря на статус, вообще не вложился в предвыборную работу и даже не проявлял инициативы. Возможно, за этим стоит не только разногласия по вопросам финансирования, но и личные амбиции или разрыв в коммуникации», — говорят сплетники. Обсуждают, что такой расклад может привести к расколу внутри местного партийного корпуса и ослаблению позиций обоих политиков.

Депутаты несут убытки

В Курганской области депутаты-аграрии сейчас испытывают сложности с реализацией урожая зерна. Раньше они активно поставляли зерно таким крупным компаниям, как «Макфа» и «Ариант», а также экспортировали за границу. Сейчас экспорт значительно сократился, а внутренний рынок не способен принять весь урожай. Государственный интервенция на закупку зерна тоже пока не объявляли. «Это создает проблемы с хранением и сбытом продукции, а депутаты аграрии ищут новые пути решения, куда девать зерно», — говорят слухачи. Сложности с реализацией влияют на экономическое положение аграрной сферы и вызывают тревогу среди депутатов, которые отвечают за развитие отрасли.

Депутаты поздравляют только «своих»

По слухам, в Кургане обсуждают, что на профессиональные праздники некоторые депутаты уделяют внимание в первую очередь «своим» — бывшим коллегам и чиновникам. «На День учителя, например, подарки и цветы получили преимущественно бывшие депутаты, которые когда-то работали в сфере образования или продолжают трудиться в учебных заведениях. Также и с другими праздниками бывает», — шепчутся сплетники.

Ирина Уварова больше не является главным приставом Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уварова и 40 силовиков

Слухачи рассказывают, что во время задержания экс-главы курганского УФССП Ирины Уваровой в управление заходили порядка 40 силовиков. «Все ведомство перетряхнули. Для сотрудников это был шок. Говорят, особое внимание отделу кадров было уделено. Уварову как раз подозревают в фиктивном трудоустройстве», — болтают сплетники. Уварову и ее заместителя Дмитрия Леонова задержали 8 октября. После допроса их этапировали в Москву, где их отправили под арест в СИЗО.

Приставы-призраки решили ходить на работу

После ареста Ирины Уваровой в УФССП якобы начали выходить на работу судебные приставы, которые ранее только числились в штате, но не появлялись на службе. «Говорят, что они были трудоустроены лишь формально. На работе их не видели, но в штате они были. Также известно, что они являются спортсменами», — говорят сплетники.

Уварова устраивала работникам модный приговор

По рассказам слухачей, бывший главный судебный пристав региона Ирина Уварова лишала сотрудников УФССП премий из-за якобы нарушений кодекса этики. Говорят, руководительницу порой не устраивала служебная одежда подчиненных. «Могла по несколько месяцев не давать премий. Устраивала служебные проверки, которые портили личные дела приставов. Некоторые работники уволились после такого», — болтают слухачи.

Пристав помогал в паводок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы вступились за арестованного судебного пристава

Некоторые курганцы очень удивились аресту пристава УФССП Камрана Аббасова. Они знакомы с ним со времен паводка и говорят, что человек он хороший. Два года назад во время наводнения мужчина не жалел сил и помогал городу бороться со стихией. «Мы с ним практически круглосуточно, как и все неравнодушные горожане, работали в 2023 году на набережной. Он носил мешки с песком и строил насыпь из них, чтобы предотвратить затопление города. Очень тогда пригодилась его помощь», — вспоминают знакомые Камрана. На днях его задержали силовики. Подозревают в подделке 50 документов.

Толпа подростков таборного народа разжигает новый скандал

В Кургане несколько подростков, принадлежащих к кочевой народности, избили и унизили мальчика, а также разбили его телефон. Говорят, что ему нанесли не менее 40 ударов по голове и животу. «Один из них возместил деньги за телефон, но теперь их требуют обратно у матери потерпевшего. Угрожают новыми избиениями. Никто из них так и не был задержан», — обсуждают сплетники.

Шадринцы переживают из-за ремонта рентгена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганцы беспокоятся о радиации в больнице

В одной из ЦРБ проводился ремонт рентгенкабинета. «Но поговаривают, что сдали объект с нарушениями. И люди задаются вопросом — а все ли в порядке там с фоном? Ведь рядом находится женская консультация», — переживают слухачи.

Коллектив больницы воюет против главврачей

В Шадринской ЦРБ коллектив недоволен и.о. главврача, который работает с мая 2025 года. «В ЦРБ вновь происходят внутренние распри. Коллектив недоволен новым руководителем Радисом Тимировым, переехавшем из Свердловской области, пишут жалобы. Это уже третий руководитель за последний год. Складывается впечатление, что атмосфера в больнице нездоровая, и кто бы не пришел на должность — не угодит. Просто выживают руководителей», — рассказывают сплетники.

Дрова, закупленные больницей, пропадают

Шадринцы судачат, что местная ЦРБ закупает дрова для фельдшерско-акушерских пунктов, а потом это твердое топливо исчезает. «Шадринская ЦРБ закупает дрова для ФАПов, и не только для помещений с печным отопление, но и для газифицированных. А куда уходят эти дрова — большой секрет, который известен только избранным», — шушукаются в больнице.

Руководство Курганской БСМП забрали тюменцы

В Курганской БСМП обсуждают назначение Ильи Климова заместителем главврача по лечебной части. «Климов — врач скорой помощи, но лечебная работа — это другое и более сложное направление. Начмед должен быть не просто профессионалом, но в хорошем смысле „зубастым“, так как решает вопросы на благо больницы. Климов, как предполагают, друг и.о. главврача Плутахина. Оба закончили Тюменский медицинский госуниверситет 2007-2008 годах. В общем, в коллективе восприняли появление начмеда без энтузиазма», — говорят в больнице.

Курганцы жалуются на фотографа в роддоме

По слухам, в курганском роддоме по улице Советской новоиспеченные родители остаются недовольны работой фотографа, которого больница сама рекламирует при выписке. «Хочется запечатлеть важный момент, доверяешься официальному предложению, а на выходе получаешь посредственные снимки за немалые деньги», — говорят сплетники. По их словам, многие не хотят портить праздник и не устраивают разборок, но друзьям советуют делать фото самим — хоть с телефона.

Общественники нагрянули в шаурмечную без права на проверку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общественники кошмарят мелкий бизнес

В Кургане общественники из «Русской общины» взяли на себя полномочия проверяющих, хотя формально не имеют права проводить санитарные рейды. Активисты в военной форме с закрытыми лицами устроили проверку шаурмичной возле ТЦ «Парус». Там они нашли якобы нарушения. «Список органов, которые имеют необходимые компетенции по проверке общепита, известен. „Русской общины“ там точно нет. Их действия можно посчитать незаконными. Они явно берут на себя больше, чем должны, создавая у горожан ощущение самовольного контроля. При этом реальные инспекции проводят официальные органы, и горожанам стоит ориентироваться именно на них», — обсуждают горожане. Они также обращают внимание на уголовное дело в отношении лидера общины в Калужской области Руслана Денисова. Его арестовали за подозрения в вымогательстве 1,5 миллионой рублей.

В центре Кургана строят дом только для своих

По разговорам слухачей, строящийся дом в Кургане на Куйбышева будет заселен только «своими людьми». «Мы звонили в компанию застройщика и хотели узнать сколько стоят квартиры. Нам ответили, что квартиры в данном доме не продаются. Стали выяснять дальше и оказалось, что застройщик очень тщательно ведет отбор собственников. Соседи видимо будут высокопоставленные. Людям со стороны там не будут рады», — возмущаются жители Кургана, которым не разрешили приобрести квартиру в новом доме.

Голубые озера обустраивают, делая глэмпинги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Голубых озерах может появиться санаторий

В предпринимательском сообществе обсуждается возможность строительства большого санатория на популярном пляже Кургана. «Есть бизнесмены, которые бы хотели взяться за этот проект. Но одних амбиций тут мало, нужны большие инвестиции. К тому же, не факт, что власти города дадут разрешение на стройку», — судачат слухачи. На Голубых озерах уже построена одна база отдыха и ведется строительство еще одного комплекса.

Китайский виноград подорожает к Новому году

По слухам, гигантский виноград, родом из Китая, вырастет в цене почти в два раза к Новому году. «Вероятно будет цена расти. Во-первых, Шайн Мускат — эффектный элемент праздничного стола. Во-вторых, уйдут сезонные сорта-конкуренты», — болтают сплетники.

Невысокие курганцы не могут дотянуться до поручней Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Автобусы-оборванцы остались без поручней

В некоторых автобусах Кургана горожане оборвали пластиковые поручни, из-за чего невысоким людям трудно ехать стоя. «Оборваны поручни в автобусах. Как раз в месте, где наибольшее скопление стоящих людей. Старые были пластиковые, ненадежные. Приходится прислоняться к стене, если место есть», — болтают слухачи. По слухам, проблему уже решают — перевозчики заказывают новые поручни, но их доставку нужно подождать.

Проклятый перекресток напугал курганцев сигналом светофора

Говорят, что на проклятом перекрестке улиц Гоголя — Пролетарская, где не задерживается бизнес, светофор в ночное время стал жить своей жизнью. «Красный сигнал светофора на перекрестке мигает до значений около 30 секунд, а затем происходит сбой. Отсчет начинается заново либо включается зеленый сигнал», — в страхе шепчутся сплетники. Болтают еще, что чем ближе ночь Хеллоуина, тем больше странностей происходит.

Краску от стрит-арта хранят дома

В Кургане закончился сезон для художников, которые разрисовывают стены различных объектов на городских улицах. После завершения работ остались баллоны с краской. «Все баллоны увезли на квартиру, теперь в доме как будто бы ремонт — все заставлено краской, а хранить ее больше просто негде, поэтому пришлось увозить прямо к себе», — рассказывает один из организаторов стрит-арт движения в Кургане. Хранят обычно в каких-то муниципальных учреждениях.