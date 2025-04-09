Кто такой претендент Науменко, который прошел в финал выборов мэра Кургана

Основной претендент на пост главы Кургана и нынешний врип мэра Антон Науменко прошел в финальный этап выборов. Ему прочат место градоначальника и считают способным чиновником, который выдержит ответственность на этой должности. URA.RU решило напомнить, чем известен Науменко.
Образование
Науменко получил два высших образования. В 2016 году он завершил обучение в Шадринском государственном педагогическом университете, где он обучался на факультете педагогического образования. Через шесть лет, в 2022 году, он успешно окончил Московский финансово-промышленный университет «Синергия», получив степень по специализации в области государственного и муниципального управления.
Спортивные достижения Науменко
Антон Науменко начал свою карьеру в спорте, активно участвуя в хоккейных матчах. Он играл за команды первой и второй лиг, а также имел возможность выступить в основном составе ХК «Зауралье». Помимо профессиональной игры, Науменко также занимался организацией спортивных мероприятий, в частности, Ночной хоккейной лиги в Кургане. Его вклад в развитие местного спорта хорошо известен, включая участие в гала-матче с президентом РФ Владимиром Путиным, где он забросил шайбу.
Переход на государственную службу
После завершения спортивной карьеры, Науменко не покинул арену больших достижений, а переключил свое внимание на государственную службу. В октябре 2019 года он был назначен директором областной дирекции по эксплуатации и содержанию спортивных объектов. Летом 2020 года Науменко перешел в управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области, где занимался курированием ключевых объектов регионального значения.
На пути к мэрскому креслу
С апреля 2024 года Антон Науменко исполняет обязанности мэра Кургана. Источники из мэрии рассказывают, что несмотря на некоторые проблемы, Науменко активно работает с населением: ездит на выезды, посещает заседания городской думы и другое. В громких скандалах нынешний врип мэра пока не замечен.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. За пост мэра после первого этапа боролись: врип главы города Антон Науменко, оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, экс-силовик Николай Кондратьев, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования. Финальный этап выборов должен пройти 16 апреля.
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