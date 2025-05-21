«Попала к Паслеру по рекомендации»: что известно новой пиарщице свердловского губернатора

Будущая глава свердловского ДИП Аверкова принимает дела в резиденции губернатора

21 мая 2025 в 20:49 Размер текста - 17 +

Инна Аверкова проходит последние согласования Фото: правительство Оренбургской области В свердловском правительстве вот-вот представят нового директора департамента информполитики Инну Аверкову, которая будет отвечать за пиар всего кабмина и врио губернатора Дениса Паслера. Аверкова приехала из Оренбурга, где шесть лет работала с Паслером. Что про нее известно — в справке URA.RU. 18 мая Инне Аверковой исполнилось 48 лет. Она — уроженка оренбургского Новотроицка. Отучившись в магнитогорском техуниверситете, вернулась в родной город и работала в пресс-службе местной администрации. Затем перешла в компанию «Уральский сервис» (входит в структуру «Уральской стали»), но там проработала недолго — ушла отвечать за связи с общественностью на пивоваренном заводе «Пивоварни Ивана Таранова», который принадлежал компании Heineken. С Денисом Паслером Инна Аверкова работает с 2019 года Фото: издание ProOren.ru В оренбургское правительство Аверкова пришла в 2012 году. Сначала была начальником пресс-службы губернатора Юрия Берга, в 2015-м стала руководителем управления информполитики-заместителем руководителя аппарата. Спустя некоторое время ушла в декрет, из которого вернулась в 2018 году. Паслер, став губернатором Оренбуржья в конце 2019 года, назначил ее на должность заместителя министра региональной и информационной политики. Фактически Аверкова занималась тем же, чем директор свердловского ДИП. Версий, почему Паслер доверил эту должность именно ей, минимум две. «Аверкова попала к Паслеру по рекомендации пиар-специалиста из Екатеринбурга, которому он доверяет», — поделился информированный источник URA.RU. Анонимные оренбургские telegram-каналы утверждали, перед Паслером хлопотал его давний знакомый, бизнесмен из Екатеринбурга — гражданский муж Аверковой. В октябре 2020-го Аверкова покинула пост замминистра и возглавила оренбургский Центр управления регионом (тогда такие структуры по всей стране только создавались). Запустив работу ЦУРа, Аверкова в мае 2021-го вернулась на должность замминистра, спустя почти год запустила Паслеру его личный telegram-канал. Когда Паслера назначили врио губернатора Свердловской области и он приехал в Екатеринбург, все доступы, сообщало URA.RU, Аверкова передала свердловскому ДИПу. А сама осталась в Оренбурге. И ходили слухи, что вряд ли поедет за бывшим шефом. Говорят, Инна Аверкова ответственная в работе Фото: orenburg.media Что Аверкова все-таки может оказаться в Екатеринбурге, агентство рассказало в конце апреля — сразу после отставки Юлии Хусаиновой, соратницы прежнего губернатора Евгения Куйвашева. В это же время Аверкова, как выяснилось только на днях, по просьбе Паслера начала консультировать его предвыборный штаб — в частности, помогала с первыми листовками. 16 мая стало известно, что чиновница уволилась из оренбургского правительства. «Я 12 лет работала в правительстве Оренбуржья. Достаточно долгий период, который, безусловно, дал огромный и интересный опыт. За это время значительно поменялись формы и форматы работы, инструменты. Мы были первопроходцами во внедрении современных цифровых инструментов и систем обратной связи, таких как инцидент-менеджмент, например. Сегодня пресс-служба работает качественно и эффективно, а информационные ресурсы правительства — одни из самых масштабных по количеству аудитории. Уверена, коллеги продолжат работать также активно, системно и в плотном взаимодействии со СМИ. С новым местом работы еще не определилась», — комментировала она. Описывая характер Аверковой, собеседник URA.RU, называет ее «одной из тех, кому не все равно»: «Она очень ответственная, дотошная. И часто тревожная. Паслера это в ней поначалу напрягало — когда Аверкова обращалась к нему с мелочами, которые специалист может решить самостоятельно. Но потом сработались». Другой источник слышал, что было время, когда Паслер имел к работе Аверковой серьезные претензии. Впрочем, первый собеседник парирует: «А кто в его глазах идеален?» Подход Аверковой к работе в свое время активно обсуждали оренбургские telegram-каналы. Она якобы лично согласовывала списки приглашенных и темы вопросов на пресс-конференциях губернатора, многое делала сама — от настройки микрофона до редактуры сценариев мероприятий с участием шефа. В 2020 году Аверковой пришлось оправдываться за ошибку в ролике ко Дню Победы, который показали ветеранам на открытии Года памяти и славы, а затем разметили в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) губернатора. «57 [предприятий] прибыли в Чкалов к 40 августа 1941 года», — говорилось в нем. Повод широко обсуждался на федеральном уровне. Аверкова объясняла, что ошибка была из-за того, что в «облако» залили несколько версий ролика. Стоп-кадр из ролика «Пусть бросит камень тот, кто ни разу не допускал ошибок. Я видела выпуски газет, где вверх ногами был текст. Поймите, среди сотрудников пресс-службы никогда не отмечались идиоты. Это человеческий фактор, мы ведь не можем убить этого монтажера», — говорила она. С тех пор в подобные истории Аверкова не попадала. Один из источников URA.RU в свердловской власти убежден, что Аверковой придется непросто: в Екатеринбурге более агрессивная и разнообразная информационная среда. В июле 2023 года Аверкова заняла третье место в рейтинге самых влиятельных женщин Оренбуржья по версии издания «Оренбургский городовой». На первом месте была Татьяна Савинова — экс-вице-губернатор-министр здравоохранения Оренбургской области, которую Паслер также пригласил с собой в Екатеринбург. О том, что Аверкова уже работает в резиденции губернатора в Екатеринбурге, принимает дела, стало известно 21 мая. Но официально ее пока не трудоустроили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловском правительстве вот-вот представят нового директора департамента информполитики Инну Аверкову, которая будет отвечать за пиар всего кабмина и врио губернатора Дениса Паслера. Аверкова приехала из Оренбурга, где шесть лет работала с Паслером. Что про нее известно — в справке URA.RU. 18 мая Инне Аверковой исполнилось 48 лет. Она — уроженка оренбургского Новотроицка. Отучившись в магнитогорском техуниверситете, вернулась в родной город и работала в пресс-службе местной администрации. Затем перешла в компанию «Уральский сервис» (входит в структуру «Уральской стали»), но там проработала недолго — ушла отвечать за связи с общественностью на пивоваренном заводе «Пивоварни Ивана Таранова», который принадлежал компании Heineken. В оренбургское правительство Аверкова пришла в 2012 году. Сначала была начальником пресс-службы губернатора Юрия Берга, в 2015-м стала руководителем управления информполитики-заместителем руководителя аппарата. Спустя некоторое время ушла в декрет, из которого вернулась в 2018 году. Паслер, став губернатором Оренбуржья в конце 2019 года, назначил ее на должность заместителя министра региональной и информационной политики. Фактически Аверкова занималась тем же, чем директор свердловского ДИП. Версий, почему Паслер доверил эту должность именно ей, минимум две. «Аверкова попала к Паслеру по рекомендации пиар-специалиста из Екатеринбурга, которому он доверяет», — поделился информированный источник URA.RU. Анонимные оренбургские telegram-каналы утверждали, перед Паслером хлопотал его давний знакомый, бизнесмен из Екатеринбурга — гражданский муж Аверковой. В октябре 2020-го Аверкова покинула пост замминистра и возглавила оренбургский Центр управления регионом (тогда такие структуры по всей стране только создавались). Запустив работу ЦУРа, Аверкова в мае 2021-го вернулась на должность замминистра, спустя почти год запустила Паслеру его личный telegram-канал. Когда Паслера назначили врио губернатора Свердловской области и он приехал в Екатеринбург, все доступы, сообщало URA.RU, Аверкова передала свердловскому ДИПу. А сама осталась в Оренбурге. И ходили слухи, что вряд ли поедет за бывшим шефом. Что Аверкова все-таки может оказаться в Екатеринбурге, агентство рассказало в конце апреля — сразу после отставки Юлии Хусаиновой, соратницы прежнего губернатора Евгения Куйвашева. В это же время Аверкова, как выяснилось только на днях, по просьбе Паслера начала консультировать его предвыборный штаб — в частности, помогала с первыми листовками. 16 мая стало известно, что чиновница уволилась из оренбургского правительства. «Я 12 лет работала в правительстве Оренбуржья. Достаточно долгий период, который, безусловно, дал огромный и интересный опыт. За это время значительно поменялись формы и форматы работы, инструменты. Мы были первопроходцами во внедрении современных цифровых инструментов и систем обратной связи, таких как инцидент-менеджмент, например. Сегодня пресс-служба работает качественно и эффективно, а информационные ресурсы правительства — одни из самых масштабных по количеству аудитории. Уверена, коллеги продолжат работать также активно, системно и в плотном взаимодействии со СМИ. С новым местом работы еще не определилась», — комментировала она. Описывая характер Аверковой, собеседник URA.RU, называет ее «одной из тех, кому не все равно»: «Она очень ответственная, дотошная. И часто тревожная. Паслера это в ней поначалу напрягало — когда Аверкова обращалась к нему с мелочами, которые специалист может решить самостоятельно. Но потом сработались». Другой источник слышал, что было время, когда Паслер имел к работе Аверковой серьезные претензии. Впрочем, первый собеседник парирует: «А кто в его глазах идеален?» Подход Аверковой к работе в свое время активно обсуждали оренбургские telegram-каналы. Она якобы лично согласовывала списки приглашенных и темы вопросов на пресс-конференциях губернатора, многое делала сама — от настройки микрофона до редактуры сценариев мероприятий с участием шефа. В 2020 году Аверковой пришлось оправдываться за ошибку в ролике ко Дню Победы, который показали ветеранам на открытии Года памяти и славы, а затем разметили в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) губернатора. «57 [предприятий] прибыли в Чкалов к 40 августа 1941 года», — говорилось в нем. Повод широко обсуждался на федеральном уровне. Аверкова объясняла, что ошибка была из-за того, что в «облако» залили несколько версий ролика. «Пусть бросит камень тот, кто ни разу не допускал ошибок. Я видела выпуски газет, где вверх ногами был текст. Поймите, среди сотрудников пресс-службы никогда не отмечались идиоты. Это человеческий фактор, мы ведь не можем убить этого монтажера», — говорила она. С тех пор в подобные истории Аверкова не попадала. Один из источников URA.RU в свердловской власти убежден, что Аверковой придется непросто: в Екатеринбурге более агрессивная и разнообразная информационная среда. В июле 2023 года Аверкова заняла третье место в рейтинге самых влиятельных женщин Оренбуржья по версии издания «Оренбургский городовой». На первом месте была Татьяна Савинова — экс-вице-губернатор-министр здравоохранения Оренбургской области, которую Паслер также пригласил с собой в Екатеринбург. О том, что Аверкова уже работает в резиденции губернатора в Екатеринбурге, принимает дела, стало известно 21 мая. Но официально ее пока не трудоустроили.