Путин запустил «Роснано 2.0»

Президент Владимир Путин отметил, что финансовое состояние «Роснано» улучшилось Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин перезапустил «Роснано». На встрече с главой компании Сергеем Куликовым 30 октября глава государства отметил ее финансовое оздоровление. Как объяснили эксперты URA.RU, перед «Роснано» вновь стоит задача помочь России совершить технологический прорыв, но теперь разбрасываться деньгами нельзя — придется выбирать самые перспективные и нужные государству стартапы.

Это уже четвертая встреча Путина с Куликовым. Предыдущая состоялась в мае, тогда Куликов сообщил, что компания больше не берет в долг и будет восстанавливать капитал. Он возглавил «Роснано» в декабре 2020 года, сменив на посту Анатолия Чубайса. По словам Куликова, на тот момент долг компании составлял 440 млрд рублей. Сегодняшняя беседа тоже началась с темы денег.

Сергей Куликов поблагодарил президента за поддержку Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

«Понимаю, что финансовое состояние компании изменилось к лучшему, оздоровление практически завершено. Какие направления вы считаете наиболее важными и интересными?» — сказал Путин.

Прежде всего Куликов поблагодарил президента за поддержку этого оздоровления. За четыре года компания внедрила более 80% заделов — «исторических» и сделанных с нуля, сообщил глава «Роснано». Практически «трудоустраивали» проекты в хорошие руки, добавил он.

Теперь «Роснано» ориентируется на национальные цели страны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главными направлениями работы стали малотоннажная и среднетоннажная химия, энергомашиностроение и энергосервис, технологии рационального природопользования, электротакси и аккумуляторы, системы безопасности для объектов инфраструктуры и, куда без них, наноматериалы. «Роснано» ориентируется на то, что нужно выполнить в рамках национальных целей, отметил Куликов.

«Хорошо. Спасибо», — отреагировал Путин. Далее их беседа проходила в закрытом режиме.

Анонсируя встречу, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «Роснано» многострадальной компанией, которая справилась с болезнями прошлого и уверенно встает на ноги. В этой работе важно восстановить репутацию, уверен директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов.

“Позитивные отклики со стороны Путина продиктованы важностью показать, что смена команды после ухода Чубайса проходит гладко и дает позитивные эффекты, что новая команда справляется. Это дает “Роснано” позитивный имиджевый эффект. Чубайс — ключевой источник проблем корпорации и ее фактического провала”, — заявил Ларионов.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По его мнению, роль «Роснано» в России сейчас заметно снизилась. «Прошли те времена, когда на нее возлагались надежды как на венчурного драйвера по разработке инновационных стартапов», — добавил он.

В 2020-м «Роснано» перешла в ведение группы ВЭБ.РФ. К этому периоду госкомпания оказалась в глубоком кризисе: по итогам года убыток составил почти 53 млрд рублей. А в 2021 году начались проблемы с обслуживанием долгов по облигациям и коммерческим кредитам. Осенью 2024 года компания сообщила, что не имеет признаков банкротства после договоренностей с банками о погашении долга.

«Роснано» — один из проектов Путина, напомнили эксперты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Путин уделяет внимание «Роснано», несмотря на ее непростую историю, потому что это был один из проектов президента, направленный на технологическое развитие России, отметил глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. Само по себе создание подобной компании — это хорошая идея, но многое по разным причинам не получилось, продолжил собеседник URA.RU. По его словам, сейчас стране нужен новый технологический прорыв, но «Роснано» помогает выполнять эту задачу уже в другом контексте.

Технологического лидерства не достичь без инновационных прорывов, зачастую идущих от небольших стартапов, которым просто дают возможность для развития, поделился мнением директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. С «Роснано» давно связывали именно эти надежды — финансирование перспективных стартап-проектов. Вместо этого компания больше концентрировалась на крупных производствах и уже достаточно проработанных технологиях. Это не привело к финансовому успеху, продолжил экономист.

