Представитель «Роснано» раскрыл местоположение Чубайса

В «Роснано» заявили, что Чубайс находится в Израиле
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Сейчас Чубайс находится в Израиле
Сейчас Чубайс находится в Израиле Фото:

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс в настоящее время находится в Израиле. Об этом сообщил представитель компании на заседании Арбитражного суда Москвы, где рассматривается иск «Роснано» к Чубайсу и ряду связанных с ним лиц.

«Мы понимаем, что Чубайсу, который находится в Израиле, все равно, как будет охраняться коммерческая тайна, а вот „Роснано“ не все равно. И ради сохранения коммерческой тайны просим суд закрыть процесс для прессы и слушателей», — заявил представитель истца. Его слова передает ТАСС.

Адвокат Чубайса возразил против полного закрытия заседания. Защитник подчеркнул важность принципа гласности судебного процесса и выступил за публичное рассмотрение дела. Суд постановил рассмотреть дело по иску «Роснано» к Чубайсу и связанным с ним лицам в закрытом формате.

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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс в настоящее время находится в Израиле. Об этом сообщил представитель компании на заседании Арбитражного суда Москвы, где рассматривается иск «Роснано» к Чубайсу и ряду связанных с ним лиц. «Мы понимаем, что Чубайсу, который находится в Израиле, все равно, как будет охраняться коммерческая тайна, а вот „Роснано“ не все равно. И ради сохранения коммерческой тайны просим суд закрыть процесс для прессы и слушателей», — заявил представитель истца. Его слова передает ТАСС. Адвокат Чубайса возразил против полного закрытия заседания. Защитник подчеркнул важность принципа гласности судебного процесса и выступил за публичное рассмотрение дела. Суд постановил рассмотреть дело по иску «Роснано» к Чубайсу и связанным с ним лицам в закрытом формате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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