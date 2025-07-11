Представитель «Роснано» раскрыл местоположение Чубайса

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс в настоящее время находится в Израиле. Об этом сообщил представитель компании на заседании Арбитражного суда Москвы, где рассматривается иск «Роснано» к Чубайсу и ряду связанных с ним лиц.
«Мы понимаем, что Чубайсу, который находится в Израиле, все равно, как будет охраняться коммерческая тайна, а вот „Роснано“ не все равно. И ради сохранения коммерческой тайны просим суд закрыть процесс для прессы и слушателей», — заявил представитель истца. Его слова передает ТАСС.
Адвокат Чубайса возразил против полного закрытия заседания. Защитник подчеркнул важность принципа гласности судебного процесса и выступил за публичное рассмотрение дела. Суд постановил рассмотреть дело по иску «Роснано» к Чубайсу и связанным с ним лицам в закрытом формате.
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