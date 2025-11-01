Слухи ЯНАО: тыквы пугают ямальцев

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пока глава Ямала Дмитрий Артюхов готовится к приему подчиненных в праздничные дни, власти округа разрабатывают программы по сокращению оплаты труда чиновникам. В то же время таксисты отказываются возить надымчан, а ямальцы боятся есть тыкву. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете — почему сорвались гастроли писателя Евгения Гришковца в Салехарде и чем рискует бизнесмен, открывающий ресторан в арт-резиденции.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Дмитрий Артюхов планирует встречи с командой в праздники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Артюхов не дает заскучать команде

В коридорах окружного правительства ходят слухи, что спокойно отпраздновать День народного единства у чиновников не получится. Ведь губернатор Ямала Дмитрий Артюхов запланировал ряд рабочих встреч. «График у губернатора, как всегда, плотный, хоть праздничные дни он и проведет в регионе, но у него запланирован ряд встреч с представителями команды. Да и остальным расслабляться не стоит, никогда не знаешь, кто может ему потребоваться», — обсуждают чиновники.

Власти экономят на чиновниках

Инсайдеры из дома на Молодежи сообщают, что в следующем году чиновникам придется затянуть пояса. Бюджет округа сформирован с дефицитом, а все социальные программы продолжаться. «Но вот чиновникам придется потерпеть. На них у властей есть конкретные планы по экономии», — делятся инсайдеры.

Марина Трескова стала мэром раньше, чем образовали мэрию Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мэр возглавил несуществующую структуру

В курилках администраций шепчутся, что Марина Трескова стала мэром укрупненного Приуральского района на три дня раньше, чем появилась его администрация. По слухам, юридически мэрию зарегистрировали уже после выборов главы. «Из-за объединения Приуральского района с Лабытнанги и Харпом муниципалитет пришлось образовывать заново. Выборы состоялись еще утром 27 октября, но юридическое лицо — администрация — было создано и зарегистрировано только днем 30 октября. Де-факто, мэр возглавил несуществующую структуру. Впрочем, данная коллизия вполне укладывается в рамки переходного периода, который сейчас проходит укрупненный муниципалитет», — считают инсайдеры.

В Арт-резиденцию не могут найти сотрудников

Источники в политкругах поговаривают, что директор строящегося Арт-центра «Газ» в Новом Уренгое Антонина Кишко не может найти сотрудников, чтобы заполнить кадровый резерв. «Похоже, что возникла проблема с сотрудниками. Кишко переживает, что вовремя не сможет закрыть кадровые вопросы, за которые придется отчитываться перед правительством. На Ямале нет многих профильных специалистов, которые нужны для работы в таком современном центре. А чтобы привлечь из других регионов сотрудников — нужно финансирование, которое могут и не выделить», — обсуждают источники.

Директора молодежки уличили в неграмотности

Источники на местах поговаривают, что над директором Новоуренгойского Молодежного ресурсного центра Константином Филатовым подшучивают коллеги из-за его неграмотности. Якобы руководитель даже документы подписывает с ошибками. «Доходит до абсурда: подчиненным Филатова приходится исправлять за ним грамматические ошибки. Даже в чате руководителей находятся „редакторы“, смеющие поправлять руководителя. Но у него находятся и защитники, которые утверждают, что он просто старается оперативно отвечать и иногда опечатывается», — рассказывают слухачи.

Власти жалеют о назначении...

Ходят слухи, что в мэрии Нового Уренгоя жалеют о назначении на должность директором «Арктического лицея» Юрия Маркова. Якобы излишняя амбициозность мешает управленцу налаживать контакт с подчиненными и родителями учеников. «Марков оказался слишком неопытным руководителем: он не может элементарно найти компромисс с родителями. От этого и десятки жалоб. А этого в таком масштабном проекте как лицей, быть не должно. Репутацию необходимо сохранять, а не подрывать», — сетуют недоброжелатели.

Чиновники ждут новогоднего корпоратива Фото: Размик Закарян © URA.RU

…и ждут корпоратива

Поговаривают, что чиновники надымской мэрии уже во всю обсуждают предстоящий новогодний корпоратив и даже ждут предложений от мэра Дмитрия Жаромских. «В мэрии Надыма уже присматривают подходящие места и обсуждают варианты празднования. При этом сотрудники допускают, что глава администрации захочет присоединиться к ним и ждут от него инициативы лично», — рассказывают сплетники.

Чиновница из культуры не знает кого сокращать

Источники поговаривают, что начальник управления культуры в Тарко-Сале Ольга Журавлева из-за оптимизации не знает, кого сокращать, чтобы не получить выговор от руководства свыше. «Из-за жалоб многодетных и работников с большим опытом, которые в числе первых попадают под сокращение, к Журавлевой уже возникают вопросы. Выглядит это будто она сама не понимает, что делать в этой ситуации и от кого нужно избавляться в первую очередь», — болтают сплетники.

На Ямале ждут кризис бюджетников

Сплетники поговаривают, что обещанное повышение окладов у работников бюджетной сферы обернется кадровым кризисом. «Оклады действительно повышают, на копейки. А самое главное, что уже готовы приказы, что с 1 января 2026 года убирают все надбавки», — судачат ямальцы, знакомые с ситуацией. По их словам, итоговая зарплата бюджетников может даже снизиться. «Все это приведет к реальному сокращению доходов бюджетников и усугубить кадровый дефицит на Ямале», — считают знающие люди.

Евгений Гришковец отменил выступление в Салехарде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туман лишил салехардцев концерта

В Салехарде поговаривают, что, несмотря на раскупленные билеты, моноспектакль Евгения Гришковца так и не состоялся. Слухачи рассказывают, что всему виной стал туман, который накрыл столицу ЯНАО прямо в день выступления. По их словам, деньги за билеты всем вернули, а вот прилетит ли писатель еще — неизвестно . «Он должен был выступать в пятницу вечером, но в Салехарде стоял туман. Рейсы переносили, а после назначили вылет на утро субботы. Гришковец планировал в субботу уже назад улетать и не стал менять планы. Чтобы артист приехал еще, чуть ли не новые переговоры надо затевать. Выплатили ли ему организаторы неустойку, или просто произошли обстоятельства непреодолимой силы — осталось за кадром», — болтают слухмейкеры.

Салехард не верит в точки общепита

В бизнес-тусовке окружной столицы недоумевают, зачем местный бизнесмен Александр Забегаев согласился открыть ресторан «Тепло» на территории арт-резиденции «Полярис». Все они прекрасно помнят судьбу ресторана «Максим», закрывшегося в 2021 году, и, несмотря на то, что жителям ямальской столицы категорически не хватает подобных мест, в совместный проект Забегаева и депмолодежи никто не верит. «Скорее всего, в депмолодежи будут максимально использовать локацию для организации мероприятий, и бизнесмену тоже чего-то буду приплачивать. Но договариваясь с чиновниками, нужно помнить, что договор должен быть на бумаге и иметь юридическую силу. А то „Максим“, говорят, очень долго выживал на устных договоренностях с экс-мэром Иваном Кононенко, а с его уходом ресторану поставили жесткие условия, а пандемия просто добила бизнес», — болтают злые языки.

Таксисты работают за еду,...

Слухачи поговаривают, будто между водителями такси и пассажирами из-за стоимости поездок. Якобы таксисты отказываются работать дешевле 200 рублей за поездку, а пассажиры продолжают требовать более низкие цены, ссылаясь на менее требовательных бомбил.

«Пассажиры не понимают экономику бизнеса. Платформы забирают от 20 до 30% стоимости каждой поездки, из 300 рублей, которые платит пассажир, водитель получает 210-240 рублей. Вычитаем подорожавший бензин, остаются копейки, а мы и так работаем за еду», — говорят таксисты.

...а пункты выдачи в убыток

Сплетники шепчутся, что кризис с пунктами выдачи заказов постепенно приходит на Ямал. «Сразу несколько пунктов выдачи заказов в Ноябрьске и Новом Уренгое работают „в минус“, потому что популярный маркетплейс повысил цены и проценты за услуги, все это наложилось на и так непростую и более дорогую логистику. Ряд мелких предпринимателей уже обсуждают уход в „гаражный формат“ и использование личных помещений для хранения отправлений и заказов», — сообщают слухмейкеры.

Сплетники стращали ямальцев штрафами за Хэллоуин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ямальцы отказались от тыквы

Накануне 31 октября на Ямале разгорелся скандал: местные жители всерьез опасаются употреблять в пищу тыкву, чтобы не попасть под административную ответственность. Поводом для паники стало предупреждение юристов о возможных штрафах и даже тюремном заключении за празднование Хэллоуина. «Сплетники распространяли слухи, что силовики взяли под контроль торговые центры, кафе и развлекательные заведения. Конечно же, это мало соотносится с реальностью, а тыква как продукт весьма полезна», — успокаивают жителей правоохранители.

Дружинники задерживают пьяниц,...

С наступлением холодов ямальцы все чаще жалуются на пьяных людей, которые спят на теплых остановках из-за чего жители вынуждены ждать транспорт на улице. Слухачи болтают, что задачу по выявлению спящих пьяниц и бомжей на теплых остановках поручили добровольным дружинам. «Теперь дружинники при несении дежурства будут чаще заходить на остановки, где были жалобы, чтобы выявлять пьяных и передавать их полиции», — поговаривают слухачи.

…а работодатели вахтовиков

Сплетники поговаривают, что на фоне борьбы с нелегальной миграцией на некоторых крупных вахтовых объектах Ямала стали тщательнее проверять работников. «Из-за этого пошли задержки между сменами, потому что сотрудники СБ буквально проверяют каждую бумажку и подноготную вахтовика, чтобы избежать в дальнейшем проблем с силовиками», — шепчутся сплетники.

Кризис с бензином вызвал инфляцию

Поговаривают, что из-за нестабильной обстановки с ценами на бензин некоторые сервисы доставки и таксопарки подумывают повышать тарифы, а некоторые перевозчики опасаются вынужденного простоя, если топливо продолжит дорожать. «На этом фоне все чаще встречаются объявления в соцсетях о продаже топлива ниже рыночной цены, однако, скорее всего, это очередные дельцы пытаются обмануть людей на фоне трудностей», — негодуют слухачи.

