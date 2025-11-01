Губернатор ЯНАО наградил премией учителя года
Учитель русского языка получил премию от ямальских властей
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Новом Уренгое учитель русского языка и литература Руслан Мамакин отмечен премией Ямало-Ненецкого автономного округа. Ранее педагог стал призером Всероссийского конкурса «Учитель года России». О присуждении премии сообщают окружные власти.
«За значительный вклад в развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа и высокие достижения во Всероссийском конкурсе „Учитель года России“ присудить премию Ямало-Ненецкого автономного округа Мамакину Руслану Валерьевичу — учителю русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения „Средняя общеобразовательная школа № 3“, город Новый Уренгой», — говорится в распоряжении губернатора Ямала. Документ подписан 31 октября 2025 года.
Ранее URA.RU сообщало, что преподаватель русского языка и литературы Руслан Мамакин из школы №3 в Новом Уренгое стал одним из семи призеров всероссийского конкурса «Учитель года — 2025». Недавно педагог окончил Ямальскую школу кадрового резерва по направлению «Образование».
