Губернатор ЯНАО наградил премией учителя года

В Новом Уренгое учитель русского языка и литература Руслан Мамакин отмечен премией Ямало-Ненецкого автономного округа. Ранее педагог стал призером Всероссийского конкурса «Учитель года России». О присуждении премии сообщают окружные власти.

«За значительный вклад в развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа и высокие достижения во Всероссийском конкурсе „Учитель года России“ присудить премию Ямало-Ненецкого автономного округа Мамакину Руслану Валерьевичу — учителю русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения „Средняя общеобразовательная школа № 3“, город Новый Уренгой», — говорится в распоряжении губернатора Ямала. Документ подписан 31 октября 2025 года.