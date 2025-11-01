Логотип РИА URA.RU
Губернатор ЯНАО наградил премией учителя года

Учитель года из Нового Уренгоя Руслан Мамакин получил премию губернатора Ямала
01 ноября 2025 в 15:52
Учитель русского языка получил премию от ямальских властей

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое учитель русского языка и литература Руслан Мамакин отмечен премией Ямало-Ненецкого автономного округа. Ранее педагог стал призером Всероссийского конкурса «Учитель года России». О присуждении премии сообщают окружные власти. 

«За значительный вклад в развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа и высокие достижения во Всероссийском конкурсе „Учитель года России“ присудить премию Ямало-Ненецкого автономного округа Мамакину Руслану Валерьевичу — учителю русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения „Средняя общеобразовательная школа № 3“, город Новый Уренгой», — говорится в распоряжении губернатора Ямала. Документ подписан 31 октября 2025 года. 

Ранее URA.RU сообщало, что преподаватель русского языка и литературы Руслан Мамакин из школы №3 в Новом Уренгое стал одним из семи призеров всероссийского конкурса «Учитель года — 2025». Недавно педагог окончил Ямальскую школу кадрового резерва по направлению «Образование».

